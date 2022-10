Regresa a El Paso veterano deportado ¡hace 28 años!

Después de 28 años de haber sido deportado de Estados Unidos, un veterano de la Marina de Estados Unidos, Gerardo Sotelo Pinales, regresó el lunes al país por el que estuvo dispuesto a dar su vida, gracias a una visa humanitaria de emergencia.

En una silla de ruedas, en la que portaba una bandera de los Estados Unidos y una de la Marina, el mexicano de 66 años de edad nacido en Torreón, Coahuila, pero quien vivía en un asilo de Ciudad Juárez, finalmente regresó a EU.

Volvió sin una pierna –que le fue amputada en marzo a causa de la diabetes–, para finalmente reunirse con su familia en El Paso, a donde han podido regresar siete veteranos, uno de ellos gracias a que pudo obtener la ciudadanía estadounidense y el resto a través de visas humanitarias.

“Me siento muy alegre, no tengo el sentimiento para expresarlo, me siento muy contento; es como un sueño”, dijo quien llegó a Estados Unidos a los 15 años de edad, y de 1977 a 1989 formó parte de las Fuerzas Armadas.

Acompañado por José Francisco López Moreno, quien en abril de 2017 abrió la Casa de Veteranos Deportados de Ciudad Juárez –conocida como “Juárez Bunker”– y por otros veteranos de guerra, Sotelo subió el puente internacional Córdova-De las Américas, también conocido como “Puente Libre”, en donde fue recibido por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos.

Fueron 28 años “larguísimos, porque yo nunca pensé que se me iba a hacer realidad mi sueño, yo serví a la Marina de Estados Unidos porque me gusta, me gustó la patria, me gustó servirla, y yo salí honorable, pero yo hice un error”, dijo tras ser apoyado por organizaciones estadounidenses.

“Mi razón de la deportación fue el inicio de las drogas, estaba joven, tenía 24 años, se me hizo fácil; eché a perder mi vida. Y pues me arrepiento de lo que hice, (pero) ahora ya es muy tarde para arrepentirme, ya quedé sin pierna, quedé paralítico. Yo vengo a Estados Unidos por una ayuda, necesito ayuda; cuando sueño, me sueño caminando, y quiero caminar con la ayuda de Dios, con la ayuda de Estados Unidos”, compartió.

El mexicano que pasó 28 años deportado vivió en un asilo en esta frontera, en donde era visitado una vez al mes por su familia, la cual contactó al Bunker Juárez para que lo ayudaran a regresar a Estados Unidos.

“Tengo cinco hermanos y tres mujeres, ellos vienen cada mes, una vez al mes, pero yo quiero estar ahí con ellos, quiero volver a ser como antes, una persona alegre, una persona de bien; yo trabajaba, pero mi único error fue el vicio, y ya quiero volver a ser alguien de bien, que me mire yo bien a mí”, comentó.

“Yo hice un error al ser joven y meterme en el vicio, a nadie se lo deseo y a nadie se lo recomiendo, pero hay mucho veterano que está deportado por un error chiquito, que los perdonen, nos merecemos ser oídos y ayudados”, pidió el veterano.

Actualmente el Bunker Juárez cuenta con aproximadamente 25 veteranos deportados, algunos de los cuales cuentan con apoyos como su pensión, pero buscan poder regresar a Estados Unidos, en donde crecieron y en donde dejaron a parte de su familia, dijo López Moreno, de 76 años de edad, quien fue reclutado a los 21 años en el Ejército de Estados Unidos, en 1968 fue enviado a la guerra de Vietnam por un año y en 2003 fue deportado a México.