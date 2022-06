Regresa a El Paso la Caminata contra el SIDA

Después de dos años de ausencia por la pandemia, regresa a El Paso la Caminata para Recaudar Fondos para la lucha contra el SIDA, que se realizará este fin de semana.

La Asociación Fronteriza contra el SIDA (BAP) de El Paso presenta su tercer evento anual de recaudación de fondos.

La Feria de Diversión incluye un evento de Bienestar, junto con música, comida, arte y danza. La inscripción para la caminata comienza a las 7 a.m. en tanto que la carrera y la caminata arrancarán a las 8 am. La feria de salud y los vendedores comenzarán a las 9 am.

La caminata es una ruta de 5 km por los encantadores e históricos vecindarios que rodean el Memorial Park. También hay una caminata/carrera opcional de 1 milla y una caminata divertida, que implica una vuelta alrededor del parque. La cuota de inscripción es de $25 e incluye una camiseta que conmemora el evento de recaudación de fondos. La inscripción antes de la caminata se puede hacer en

https://runsignup.com/Race/TX/ElPaso/BorderAIDSPartnership

o el día del evento, a partir de las 7 am.

Dos años de espera

La caminata se pospuso por dos años debido a la pandemia.

“Esperamos que al unirse a nosotros en este día tan especial, usted también recordará a nuestros seres queridos que hemos perdido a causa del SIDA y ayudará a apoyar a quienes actualmente viven con el virus”, señalan los organizadores a través de un comunicado.

Como en ocasiones anteriores, se trata de un evento familiar y apto para mascotas, así que niños y todas las mascotas son bienvenidos. Habrá un concurso de disfraces de perros.

En 1994, la Fundación Comunitaria de El Paso y la Asociación de Salud Fronteriza México/Estados Unidos crearon una asociación local de VIH/SIDA para brindar asistencia a organizaciones sin fines de lucro en la región que trabajan en este problema crítico de salud.

Con el apoyo de AIDS United, la organización se convirtió en Border AIDS Partnership, de financiación binacional y en tres estados que han proporcionado fondos para actividades de prevención y educación sobre el VIH/SIDA en El Paso, el sur de Nuevo México y Ciudad Juárez.

Desde 1996, la Asociación Fronteriza contra el SIDA ha distribuido más de $2.2 millones para apoyar programas innovadores de educación y prevención del VIH. Los beneficiarios anteriores incluyen el Centro Caritativo para Atención de Enfermos de SIDA, la Junta Asesora de Adolescentes del Centro Médico Universitario de El Paso, Programa Compañeros, el grupo de apoyo HIVida, Actúa y Toma El Control, Opportunity Center for the Homeless y Las Americas Immigrant Advocacy Center, Families & juventud, inc.

Para obtener más información o ayuda para registrarse, llame al 915-533-4020. También puede encontrarnos en Instagram en @BorderAIDS_EP y en Facebook en www.facebook.com/borderaidspartnership.