Registran cruces legales incremento de 169%

Durante los primeros siete meses del año fiscal 2024, la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de El Paso registró el mayor aumento de migrantes regulares recibidos en puertos de entrada de los Estados Unidos por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), al pasar de 19 mil 690 ingresos durante en 2023 a 52 mil 961 en 2024.

Mientras que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos divide la frontera con México en nueve sectores en los que trabaja para evitar la migración irregular (San Diego, El Centro, Yuma, Tucson, El Paso, Big Bend, Del Río, Laredo y Valle del Río Grande), CBP cuenta cuatro OFOs que coordinan los puertos oficiales de entrada al país: San Diego, Tucson, El Paso y Laredo.

La OFO de El Paso abarca los sectores de El Paso y Big Bend, los cuales incluyen todo el estado de Chihuahua y parte de Coahuila, en donde la migración regular aumentó este año fiscal 168.97 por ciento.

De acuerdo con las últimas estadísticas mensuales del Gobierno estadounidense, desde octubre de 2023 –cuando comenzó el AF-2024– hasta abril de 2024 los agentes de CBP procesaron a 359 mil 697 migrantes en sus puertos de entrada, la gran mayoría a través de una cita gestionada por medio de la aplicación móvil CBP One y una minoría por medio de organizaciones civiles o personas que llegaron directamente a los cruces internacionales.

En comparación con los 195 mil 787 ingresos regulares registrados durante los primeros siete meses del AF-2023, el incremento este año fue del 83.72 por ciento.

El mayor ingreso lo registró la Oficina de Operaciones de Campo de Laredo con 170 mil 820 personas, seguido de San Diego con 107 mil 624, El Paso con 52 mil 961 y Tucson con 28 mil 292.

Sin embargo, el mayor incremento lo registró El Paso, seguido de Tucson, con 146.96 por ciento, al pasar de 11 mil 456 a 28 mil 292 migrantes; San Diego, con 73.3 por ciento, al pasar de 62 mil 103 a 107 mil 624 personas; y Laredo, con 66.60 por ciento, ya que mientras que en los primeros siete meses del AF-2023 procesó a 102 mil 528 migrantes en el mismo lapso del AF-2024 sumó 170 mil 820.

Según las estadísticas oficiales de CBP, sus agentes procesaron durante abril en toda la frontera a 50 mil 841 personas, de las cuales 41 mil 400 contaban con una cita generada a través de CBP One.

“Desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One, en enero de 2023 hasta finales de abril de 2024, más de 591 mil personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de contrabandistas. Las principales nacionalidades procesadas después de su llegada para su nombramiento son cubana, haitiana, hondureña, mexicana y venezolana”, informó la autoridad estadounidense.

Según Amnistía Internacional, el promedio de ingresos por medio de CBP One en El Paso ha sido de 200 personas diarias, mientras que alrededor de mil 500 personas en movilidad mexicanas y extranjeras se encuentran albergadas actualmente en Juárez, en espera de una fecha y una hora para presentarse en el puerto de entrada entre Juárez y El Paso.

De acuerdo con CBP, un porcentaje de las citas diarias disponibles se asigna a los primeros perfiles registrados, por lo que se da prioridad a los no ciudadanos que han estado tratando de obtener citas durante más tiempo, mientras se monitorea y evalúa continuamente la aplicación para garantizar su funcionalidad y protegerla contra malos actores.

“La aplicación CBP One permite a los no ciudadanos en todo el centro o norte de México que carecen de documentos suficientes para la admisión a los Estados Unidos programar una cita y permanecer en el lugar hasta presentarse en un puerto de entrada preferido para su cita, lo que reduce la necesidad de los migrantes de aglomerarse en lugares inmediatos a zonas fronterizas. El uso de la aplicación CBP One para programar citas en los puertos de entrada ha aumentado la capacidad de CBP para procesar a los migrantes de manera más eficiente y ordenada, al tiempo que elimina a los contrabandistas sin escrúpulos que ponen en peligro a los migrantes vulnerables y se benefician de ellos”, informó.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx