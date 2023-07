Registra El Paso 38 días con más de 100º F… la cuenta sigue

El Paso.- La racha récord de El Paso de días consecutivos por encima de los 100 grados Fahrenheit (37.7 grados Celsius) llegó a 38 el domingo y parece probable que continúe durante al menos varios días más.

Las más de cinco semanas a 100 grados o más rompió el récord anterior de 23 días que se impuso en 1994. La ola de calor se produce cuando los científicos dicen que el calentamiento global ha creado las temperaturas más cálidas que la Tierra ha visto en más de 100 mil años.

PUBLICIDAD

Durante la racha de 38 días de temperaturas de tres dígitos, la temperatura máxima diaria de El Paso promedió los 105 Fahrenheit (40.5 grados C), casi 10 grados (5.5 grados C) por encima de la temperatura máxima promedio, que se basa en las temperaturas de 1990-2020.

Los meteorólogos dijeron que la racha tenía la posibilidad de terminar durante el fin de semana gracias a las nubes adicionales y algo de lluvia, y el Servicio Meteorológico Nacional predijo que la racha llegaría a su fin el domingo pasado, pero no fue así.

Hacia las 2:47 de la tarde de antier la temperatura reportada era de 97 grados Fahrenheit (36.1 grados C), pero menos de una hora después alcanzó los 100 grados (37.7 grados C).

El pronóstico actual del Servicio Meteorológico Nacional proyecta temperaturas máximas superiores a 100 grados (37.7 grados C) de lunes a viernes. Las temperaturas a mitad de semana podrían subir a cerca de 105 Fahrenheit (40.5 grados C).

La próxima oportunidad de poner fin a la racha récord de días a más de 100 grados Fahrenheit (37.7 grados C) es el próximo fin de semana, cuando se pronostica que las altas temperaturas rondarán los altos 90.

Con pronósticos que indican temperaturas alrededor de los 100 grados (37.7 grados C) para el resto de julio, El Paso podría abatir incluso su récord anterior del mes más cálido en 137 años de registros meteorológicos. La temperatura promedio en junio de 1994 y julio de 2020 fue de 88.9 grados (31.6 grados C), los meses más calurosos registrados. Según las temperaturas hasta el momento y el pronóstico para los días restantes de julio, la temperatura promedio de El Paso este mes será de aproximadamente 91.6 grados (33.1 grados C), o 2.7º F (1.5 grados C) más que cualquier mes anterior.