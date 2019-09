Regidora destituida presenta candidatura para regresar a su puesto

La regidora Cassandra Hernández, se presentó el martes ante la Oficina de Secretaría de la Ciudad para llenar su aplicación como candidata por el Distrito 3 en la próxima elección especial del 5 de noviembre.

Hernández solicitó un lugar en la boleta electoral, luego de que se anunciara su renuncia automática por los miembros del Concilio tras un anuncio en redes sociales de su posible candidatura a la alcaldía de El Paso.

“Consideré este martes postularme de nuevo por el Distrito 3”, dijo en entrevista a El Diario de El Paso. “Fui, llené una aplicación como cualquiera lo hubiera hecho y pagué mis $250 dólares que se requieren para la inscripción. Voy a buscar reemplazarme a mi misma”, agregó.

Hernández dejó el puesto de la Ciudad de El Paso como regidora oficialmente hace tres semanas, esto luego de que el Cabildo determinara su renuncia automática al dar a conocer públicamente su candidatura a la alcaldía de El Paso.

Claudia Ordaz-Pérez, quien funge como alcaldesa pro tempore, mostró en sesión de Cabildo una hoja impresa en donde se mostraba la candidatura de Hernández en una página de Facebook.

“Bien puede ser un accidente o una acción no autorizada, pero somos funcionarios electos y nuestra labor es estar aquí porque la gente así lo decidió y cumplir nuestra administración. Esto es algo planeado, donde hubo una sesión de fotos, donde ya se había decidido qué se iba a hacer”, dijo Ordaz-Pérez.

Al cuestionarle a Hernández si realmente había considerado postularse como alcaldesa de la Ciudad, se dijo consternada por la forma en la que sus homónimos actuaron ante el supuesto anuncio, sin embargo, no negó la consideración.

“He considerado todas las opciones por mi futuro y por la Ciudad de El Paso”, expresó. “Yo sigo en mi posición, no he renunciado, nunca autoricé o se hizo público algo de bajo mi permiso”, declaró en referencia a la publicación de su candidatura a la alcaldía en Facebook.

Añadió que se le ha preguntado el por qué no tomó la decisión de arremeter en contra del Municipio legalmente en sentido de apelación, empero, la funcionaria dijo que jamás actuaría en contra de la Ciudad de El Paso o realizaría una acción que afecte a los constituyentes.

Para la tarde del miércoles, el nombre de Hernández no se mostraba en los candidatos inscritos para el escaño.

El período de presentación inició a partir del martes 3 de septiembre y finalizará el jueves 26 de septiembre a las 5 de la tarde, según el sitio web de El Paso City Clerk.

“No sé si la Ciudad aprobó mi solicitud o no, pero sé que cumplo con todos los requisitos bajo la ley. Vivo en el distrito, he residido en el estado muchos años y no veo el por qué no sea posible. Entiendo que lo están procesando, pero hasta este día no se ha aprobado”, comentó Hernández.

Considerando que la Constitución del Estado de Texas establece que una elección especial deberá celebrarse para cubrir una vacante dentro de los siguientes 120 días de cuando esa vacante ocurre, establece la resolución publicada por la Ciudad de El Paso.

William Robert Veliz, de 25 años, es un residente del área de Cielo Vista quien ya se registró ante la Ciudad de El Paso como candidato próximo al Distrito 3 de la Ciudad, escaño que deja Hernández.

Hasta la tarde del miércoles, Veliz era el único candidato reconocido ante el sitio web de la Oficina de la Secretaría de la Ciudad de El Paso.

El Diario de El Paso trató de contactarse con Karla Nieman, quien es abogada de la Ciudad de El Paso para conocer detalles acerca de la validez de la nueva candidatura de la regidora, sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.