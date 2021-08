Refugiados afganos no están detenidos, aclaran abogados

A medida que miles de refugiados afganos se sitúan en esta localidad, los representantes de diversas organizaciones y refugios han recibido un mar de dudas de la comunidad respecto a su futuro aquí en El Paso.

“Una cosa realmente importante que la gente debe entender es que estas personas no están detenidas, están recibiendo alojamiento. De hecho, tienen la opción de elegir no ir a una base militar al momento de llegar a los Estados Unidos y, por lo tanto, saben que pueden irse en cualquier instante”, dijo Melissa López, directora ejecutiva de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso.

“La mayoría de ellos no se quedará en El Paso. Yo diría que probablemente gran parte de estas personas tienen intenciones de ir a otra parte del país, ya que pueden tener familiares, amigos o quizás conexiones dentro del Ejército. Alguien con quien trabajaron en la milicia y prefieren estar más cerca de esa persona o puede ser la única persona que conocen en los Estados Unidos. Es posible que algunos se queden en El Paso, pero supongo que la gran mayoría de ellos se irán de la ciudad”, explicó.

López agregó que algunos refugiados afganos se convertirán automáticamente en residentes permanentes una vez que ingresen al país. Esto debido a que anteriormente se les aprobó una solicitud de visa de inmigrante especial, debido al hecho de que ayudaron a los Estados Unidos en Afganistán.

“Pudieron haber servido como traductores u otras acciones en beneficio del país”, informó.

Sin embargo, López dijo que, para otros refugiados, serán guiados a través de diferentes procesos de solicitud.

“Será un poco complicado. Algunos tendrán permisos de trabajo, otros con las solicitudes de residencia y quizás también algunas solicitudes de asilo”, dijo López.

“Generalmente ese es el caso, de que las solicitudes se consideran en el orden en que se reciben. Queda a discreción de la administración examinar estas aplicaciones más de cerca. Si eso sucederá o no, no lo sé, pero tienen esa autoridad para acelerar el proceso y no incluir estos casos en la acumulación de archivos de asilo, pero en última instancia, esa sería una decisión tomada por el presidente y su personal”, explicó.

López detalló cómo funcionaría la obtención de un permiso de trabajo.

“Para estas personas, debido a que probablemente recibieron lo que se llama patrullas humanitarias, calificarían para solicitar un permiso de trabajo”, finalizó.