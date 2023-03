Refuerza Policía de El Paso operativos por Spring Break

El Paso.- Con el fin de evitar accidentes durante las vacaciones de primavera, Spring Break, programadas del 6 al 17 de marzo, elementos del Departamento de Policía de El Paso reforzarán la vigilancia del tránsito en las diferentes calles de la ciudad gracias a una subvención financiada a través del Departamento de Transporte de Texas.

El Programa de Control de Tránsito Selectivo denominado (STEP) tiene como objetivo reducir las colisiones centrándose en esfuerzos de cumplimiento en áreas de alta colisión.

PUBLICIDAD

Se dijo que oficiales adicionales trabajarán en la aplicación de la ley de tránsito otorgándoles horas extras durante las primeras dos semanas de marzo. Los oficiales estarán enfocados en particular en las infracciones de conducir en estado de ebriedad.

Estudiantes de los diversos distritos escolares e instituciones de nivel superior concluirán sus actividades este próximo viernes para dar paso al periodo vacacional.

Al mismo tiempo Texas DOT mantiene su campaña ‘Drive Sobriedad'. Sin arrepentimientos para prevenir accidentes carreteros que anualmente dejan una estela de muertes.

Y es que los conductores ebrios cobran la vida de cientos de texanos cada año, y las vacaciones de primavera pueden ser un momento particularmente mortal, informaron las autoridades por lo que instaron a los guiadores a manejar con responsabilidad.

Se dijo que la campaña está trabajando con estudiantes universitarios de todo el estado para resaltar los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol al compartir historias de personas que han experimentado las consecuencias de primera mano.

De acuerdo estadísticas de Tex DOT cada 7 horas y 43 minutos muere una persona en los caminos del estado en un accidente de tránsito relacionado con DUI y alcohol (conducir bajo la influencia).

Tan solo en 2021 se contabilizaron mil 134 muertes y 2 mil 565 resultaron gravemente heridas porque alguien eligió ponerse al volante mientras estaba incapacitado.

Durante las vacaciones de primavera de 2021, Texas registró 874 choques de tráfico relacionados con DUI y alcohol, resultando en 31 muertos y 107 lesiones graves.

En el Distrito de El Paso (Brewster, Culberson, El Paso, Hudspeth, Jeff Davis, Presidio) en 2021, hubo 19 mil 030 accidentes de tránsito, lo que resultó en 126 muertes y 352 lesiones graves; hubo 855 accidentes de tráfico relacionados con DUI y alcohol, que resultaron en 32 muertos y 59 lesiones graves, y durante el período de vacaciones de vacaciones de primavera de 2021, hubo 29 accidentes de tráfico relacionados con DUI y alcohol, que resultaron en 1 muerte y 2 lesiones graves.

“La pérdida de vidas en nuestras carreteras es trágica”. dijo el director ejecutivo de TxDOT, Marc Williams, tras apuntar que es aún más trágico saber que la gran mayoría de estas vidas perdidas podrían haberse evitado.

“Nuestro mensaje para los estudiantes es este: Ayúdense a mantenerse a sí mismos y a los demás seguros encontrando un viaje sobrio, tomando un taxi, usando un viaje compartido o simplemente quedándose quieto. Hay consecuencias graves y mortales por conducir ebrio, y no queremos ver vidas y futuros destruidos”.

TxDOT se asoció con ‘U in the Driver Seat’, un programa de igual a igual dirigido por estudiantes de la Universidad de Texas A&M, con sede en campus universitarios, enfocado en salvar vidas al prevenir accidentes de tránsito. Los líderes estudiantiles de todo el estado se unirán a la campaña e instarán a sus compañeros a encontrar siempre un viaje sobrio.

Beber y conducir es una decisión lamentable con demasiada frecuencia con consecuencias de largo alcance. Más allá del riesgo inherente de lesiones y muerte, para el conductor, los pasajeros u otros transeúntes inocentes, conducir en estado de ebriedad a menudo va acompañado de un costo emocional y financiero persistente, lo que tiene repercusiones legales, profesionales y de salud mental.

Todos los días, la conducción en estado de ebriedad devasta las vidas de los delincuentes y los sobrevivientes por igual.