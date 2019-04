Reestrenan cinta que refleja posturas de Beto O’Rourke

La postura política de Beto O’Rourke a favor de terminar la “fallida guerra contra las drogas”, desde que era regidor del Cabildo de El Paso en el 2012, es uno de los ejes del documental “The New Juárez”, del cineasta paseño Charlie Minn. Siete años después del estreno original del documental algunos hechos significativos han ocurrido: O’Rourke se convirtió en representante federal y, tras perder por una mínima diferencia en su intento por desbancar al senador Ted Cruz, es uno de los candidatos más fuertes para la nominación presidencial en el Partido Demócrata.

Asimismo, la violencia en Juárez repuntó en años recientes, luego del descenso en los índices de asesinatos que reporta el documental. Por estas razones, Minn ha decidido reestrenar la película, que incluye una entrevista amplia con el ex congresista. “El propósito es que el público tenga un visión más amplia de este hombre, no para votar por él pero sí para conocerlo”, señaló.

El reestreno tendrá lugar el viernes 12 a las 7 pm en los Montwood Cinemas, ubicados en Yarbrough y Montwood.

Está programado que el documental permanezca en cartelera por lo menos una semana. Como parte del agradecimiento de Minn para El Paso, se servirá cena gratis a los asistentes a la función de las 7 pm el día del reestreno.