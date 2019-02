Reducirán importaciones, si grava autos, advierten

Bruselas— La Unión Europea le advirtió ayer lunes al presidente estadounidense Donald Trump que dará marcha atrás a su compromiso de comprar más soya y gas natural de Estados Unidos si los vehículos europeos son gravados con aranceles punitivos.

Se prevé que el Departamento de Comercio de Estados Unidos emita directrices sobre si las importaciones de autos ponen en peligro la seguridad nacional lo suficiente como para justificar aranceles, lo que le daría a Trump 90 días para decidir si los impone.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que durante una reunión en Washington efectuada el año pasado, Trump prometió no dañar el comercio trasatlántico con tales medidas.

“Trump me ha dado su palabra de que no habrá aranceles a los autos por el momento”, le dijo Juncker al periódico alemán Stuttgarter Zeitung.

“Yo le creo”, dijo Juncker. “Sin embargo, si incumple ese compromiso no vamos a sentirnos obligados a comprar soya ni gas licuado de Estados Unidos”, advirtió.

El vocero de la Unión Europea Margaritis Schinas dijo que si Estados Unidos procede con “acciones perjudiciales para las exportaciones europeas, la Comisión Europea responderá de forma adecuada”.

La UE y Estados Unidos han estado tratando de llegar a un acuerdo comercial, pero el progreso ha sido lento.

El fin de semana, la canciller de Alemania Angela Merkel dijo que las autoridades estadounidenses parecían haber concluido que los vehículos europeos eran una amenaza para la seguridad nacional.

Apuntó que la mayor planta del fabricante alemán de autos BMW está en Carolina del Sur. Merkel dijo que si los coches producidos allí “son de repente una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, eso nos alarma”.

Desde la reunión del año pasado, cuando Juncker hizo el compromiso de comprar más soya estadounidense, las exportaciones a Europa han subido en gran parte debido a las condiciones del mercado. El mes pasado, la UE aprobó además el uso de granos de soya de Estados Unidos para la producción de biocombustibles, lo que pudiera impulsar más las importaciones.