Recuperar el caso Walmart, prioridad de fiscal de Distrito

El recién nombrado fiscal de Distrito (DA) de El Paso tiene tres prioridades principales mientras se prepara para asumir el cargo el jueves.

Concretarlas es la parte difícil, pero Bill Hicks, el abogado de El Paso que fue designado para el cargo el miércoles por el gobernador Greg Abbott, dijo que ha investigado antes de comenzar la tarea y que está listo.

PUBLICIDAD

“Tengo ocho puntos en mi lista de prioridades”, dijo Hicks en una entrevista con El Paso Matters el miércoles por la noche. “Pero comenzaré con tres y los convertiré en los más urgentes.

“El número uno es volver a encarrilar el caso de Patrick Crusius. No puedo decir cómo lo haremos debido a la orden de mordaza. Pero hay muchas cosas que deben hacerse y comenzaremos por ahí. Esto tiene que volver a la normalidad”.

Crusius está acusado de 23 cargos de asesinato capital en relación con el tiroteo en Walmart el 3 de agosto de 2019. El caso comenzó a desmoronarse en el verano cuando la ex fiscal de Distrito, Yvonne Rosales, fue reprendida por el juez estatal de Distrito Sam Medrano Jr. por “fanfarronear”, al hacer alarde de que llevaría el caso a juicio en el verano de 2023.

Luego, Rosales y sus asociados supuestamente usaron a la familia de un hombre de Juárez asesinado en Walmart para desacreditar a Medrano. Cuando la familia comenzó a hacer preguntas, el abogado personal de Rosales supuestamente comenzó a amenazarlos y a tratar de evitar que testificaran sobre los esfuerzos para desacreditar a Medrano, según registros judiciales y testimonios.

“Por el bien de esta comunidad, necesitamos volver a encarrilar esto”, dijo Hicks.

La segunda prioridad, dijo Hicks, es comenzar a trabajar en la acumulación de casos, algunos de los cuales han sido desestimados por falta de enjuiciamiento bajo la administración anterior.

“Es sorprendente para mí que haya cientos de víctimas de delitos que aún esperan para ver si su caso avanza”, dijo. “Y algunas de estas víctimas han estado esperando durante meses. Esto es tan importante para mí como cualquier otra cosa”.

Hicks también dijo que es injusto tener a los acusados de delitos en espera, en la cárcel o con restricciones de fianza.

La tercera prioridad implica la dotación de personal. Cuando Hicks trabajaba en la Oficina del Fiscal hace más de dos décadas, dijo que tenían 90 fiscales. Actualmente, según su investigación, la oficina sólo cuenta con 50 fiscales.

“La Oficina del Fiscal de Distrito está lamentablemente desprovista de personal”, dijo. “Necesito ver el presupuesto, hablar con la Corte de Comisionados y ver qué personal se asigna. No sé dónde está el presupuesto, pero necesitamos dotarlo de personal adecuado para aumentar la moral”.

Actualmente, dijo, un fiscal se desempeña simultáneamente como jefe de juicio por delitos menores, jefe de juicio por delitos graves y también cubre expedientes como abogado litigante.

“Es demasiado trabajo para cualquiera y, al mismo tiempo, muy mal pagado”, dijo Hicks.

Dijo que cree que puede reclutar a ex fiscales, incluidos algunos que fueron expulsados o despedidos por Rosales.

“No daré nombres, pero hablé con varios ex fiscales antes de este nombramiento. Tenía los compromisos de numerosos ex abogados litigantes sénior que me dijeron que volverían”, dijo Hicks, y agregó que es necesario abordar la cuestión de asegurarse de que reciban el pago adecuado.

Hicks dijo que no prestará juramento oficialmente hasta la próxima semana porque todavía representa a algunos clientes que están siendo procesados por la Oficina del Fiscal de Distrito. Presentará mociones para ser desestimado de todos esos casos como abogado defensor. Una vez que presente las mociones, los jueces presidentes deben firmar la orden para liberarlo de esos casos.

“Regresaremos la integridad a la oficina”, dijo.