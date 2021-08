Recuerdan paseños a víctimas y promesas falsas de líderes texanos

Días antes de su inauguración oficial este martes, el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, caminó por el Jardín de Sanación (Healing Garden) plantado para honrar a las víctimas del tiroteo masivo de Walmart de 2019.

Samaniego se ha involucrado en todos los detalles del jardín. Esto incluye la forma: “circular, como un abrazo”, 23 cipreses italianos plantados por familiares de las víctimas y las fuentes con cascadas de agua tranquilizadoras.

“El sonido del agua siempre nos da una sensación de curación”, dijo Samaniego, un terapeuta de salud mental, quien espera que el jardín honre las vidas perdidas y dé a las personas la fuerza para seguir adelante. “Nunca deberían morir en vano. ¿Qué puedo hacer para que las cosas sean más transformadoras?”, comentó.

Dos años más tarde, cuando El Paso recuerda a las víctimas, también recuerdan las promesas incumplidas hechas por los principales líderes en Texas a raíz del tiroteo. El presunto pistolero del Norte de Texas condujo 10 horas hasta El Paso para, en sus propias palabras (publicadas en una plataforma en línea racista) “detener la invasión hispana de Texas”.

La reacción inicial de algunos líderes republicanos en Texas fue simpatía y preocupación.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió de inmediato discusiones de mesa redonda de la comisión de seguridad en El Paso para “generar ideas para combatir el surgimiento de grupos extremistas e ideologías de odio, mantener las armas fuera del alcance de personas trastornadas y combatir el terrorismo doméstico en Texas”, según un comunicado de prensa que emitió su oficina semanas después del tiroteo.

En una reunión de la comisión de seguridad en Austin a fines de agosto de 2019, Abbott dijo que estaba comprometido con “la acción y los resultados”.

Pero dos años después del ataque, algunas de las condiciones que llevaron al tiroteo siguen arraigadas; la violencia de grupos extremistas está aumentando según el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos; y la retórica que describe a los migrantes como criminales e invasores ahora es adoptada por el liderazgo republicano de Texas, incluido Abbott.

Y en lo que algunos llaman un insulto a las familias de las víctimas, los republicanos de Texas expandieron los derechos de armas a principios de este año cuando la Legislatura estatal aprobó un proyecto de ley de porte sin permiso. A partir de septiembre, a los texanos se les permitirá portar un arma de fuego sin un permiso o capacitación. Abbott apoyó lo que llamó el proyecto de ley de “transferencia constitucional” y lo convirtió en ley.

La oficina del gobernador declinó una entrevista, citando su apretada agenda.

Retórica vs frontera

Además, la frontera sigue siendo retratada como un lugar peligroso que necesita ser defendido. En una conferencia de prensa reciente, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dijo: “Estamos siendo invadidos. Ese término se ha utilizado en el pasado, pero nunca ha sido más cierto”.

Se refería al número récord de migrantes que cruzan la frontera entre Texas y México. El presunto pistolero usó la palabra “invasión” en su manifiesto publicado antes del tiroteo masivo en El Paso.

Abbott ha dicho que las casas están “siendo invadidas” en la frontera y que tiene la responsabilidad de proteger a los texanos. Está buscando donaciones para construir el muro fronterizo de Texas, que recuerda el esfuerzo de financiación colectiva en las semanas previas al tiroteo masivo cuando el grupo privado, “We Build the Wall”, eligió el área fronteriza de El Paso para erigir un muro privado de media milla.

Más tarde, tres líderes del grupo, con fuertes vínculos con Trump, fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

Advierten más sangre

Los críticos, liderados por la representante estadounidense Veronica Escobar, demócrata por El Paso, han criticado a los principales líderes en Texas, incluido Abbott, por un lenguaje incendiario, que advierten que conducirá a más derramamiento de sangre.

“No solo no ha hecho nada, sino que hemos ido en la dirección opuesta, la dirección más peligrosa en muchos frentes”, dijo Escobar.

“Saben muy bien que su retórica racista xenófoba alimenta el odio, y también saben que su odio alimenta la violencia. ¿Y quiénes son las víctimas de la violencia?. Ellos son, lo hemos visto en Texas, comunidades vulnerables como la nuestra”, dijo Escobar.

Abbott desplegó recientemente a la Guardia Nacional y aumentó las patrullas del Departamento de Seguridad Pública de Texas en los condados fronterizos. Emitió una orden ejecutiva en la que ordenaba a los agentes (“troopers”) del DPS que “detuvieran cualquier vehículo si hubiera una sospecha razonable” de transportar a migrantes que “supongan un riesgo de portar Covid-19”. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas (ACLU) dice que la orden conducirá a la discriminación por perfil racial.

El Departamento de Justicia presentó el viernes una demanda en El Paso pidiendo a un juez que bloqueara la orden de Abbott. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en una carta a Abbott, describió la orden como “peligrosa e ilegal”.

Escobar estaba en casa el día del tiroteo masivo en 2019 y en el Capitolio de Estados Unidos este año durante la violenta insurrección. “El Paso durante el mes de agosto. Después de un ataque terrorista nacional, y estar literalmente dentro del Capitolio mientras los terroristas nos rodeaban el 6 de enero, hay absolutamente una línea directa allí “, dijo. “Y lo he dicho antes que las palabras tengan consecuencias”.

Similitudes perturbantes

Samaniego, el juez del condado de El Paso, también ve similitudes en los ataques de la turba en el Capitolio de los Estados Unidos y el tirador solitario que viajó a El Paso.

“Fue una narrativa que recogió y que sintió que tenía que actuar. ¿Qué tan diferente es eso del seis de enero? él dijo. “Ellos retoman la narrativa, creen que van a defender al país de esa manera particular con rabia y, ya sabes, con fealdad, como una forma de resolver no sé qué”.

Hubo otros hilos en común: la violenta mafia pro-Trump lanzó insultos raciales a los policías negros cuando irrumpieron en el edificio del Capitolio, según los oficiales de policía del Capitolio que testificaron ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque mortal.

Mientras El Paso recuerda el 3 de agosto el tiroteo masivo, hay un llamado renovado a la acción para prevenir más crímenes de odio y violencia en otras ciudades.

“Estamos a dos años de la espantosa masacre en El Paso, y si bien fue una especie de llamada de atención para algunas personas, todavía tenemos un largo camino por recorrer para detener la ola de creciente xenofobia y extremismo”, dijo Dena Marks, director asociado senior de la región suroeste de la Liga Anti-Difamación.

Marks enfatizó que Texas es un ejemplo “preocupante y perturbador” en el que algunos líderes políticos continúan usando “retórica incendiaria y divisiva, especialmente en lo que respecta a la inmigración porque las palabras tienen consecuencias”, y agregó: “Necesitamos que nuestros líderes lideren y griten el odio cuando sea surge, no se quede quieto y avive más miedo con palabras de odio”.

‘No podemos olvidar’

A algunos de los que sobrevivieron al tiroteo masivo en El Paso hace dos años les preocupa más derramamiento de sangre por delitos de odio.

“Se puede repetir”, dijo Adria González, una sobreviviente comprando en Walmart con su madre el día del ataque. “Eso es lo que no podemos olvidar, no podemos olvidar esa mañana. No podemos olvidar a esas 23 víctimas y a todas sus familias”.