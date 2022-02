Recuerda paseño lucha por justicia para Jack Johnson

Linda Haywood, la mujer que obtuvo el perdón póstumo presidencial de su tío bisabuelo Jack Johnson—primer boxeador afroamericano en ganar el campeonato mundial peso completo en 1908—, murió a la edad de 65 años de edad, informó el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el cual la apoyó hasta lograr el indulto en 2018 bajo la administración del presidente Donald Trump.

La bisnieta del legendario boxeador estadounidense apodado el ‘Gigante de Galveston’ falleció por Covid-19, al agravarse del cuadro de complicaciones de la diabetes que padecía.

Haywood, una costurera jubilada, hizo una intensa campaña para obtener la absolución de Jack Johnson, quien fue acusado injustamente y condenado por las autoridades de transportar mujeres a través de las fronteras estatales.

En el primer caso —a pesar de que Johnson dijo y demostró que la dama en cuestión era su novia, Lucille Cameron, con quien casó tiempo después—, fue encarcelado, reflejando un caso claro de discriminación racial.

Posteriormente al campeón fue acusado nuevamente por una mujer, bajo los mismos cargos, lo que lo obligó a huir del país. Aunque regresó seis años después y siguió peleando ya no pudo recuperar el campeonato. Al final se supo que todo fue una trampa y se pagó por mentir a la mujer involucrada.

Johnson fue condenado en 1913 por un jurado compuesto exclusivamente por blancos por violar la Ley Mann, que declaraba ilegal el transporte de mujeres blancas a través de las fronteras estatales con fines “inmorales”; por viajar con su novia blanca.

“Linda y yo trabajamos por muchos años hasta el fin lograr el tercer perdón póstumo presidencial en la historia de Estados Unidos”, dijo Ray Mancera, representante de asuntos gubernamentales del CMB, quien lamentó su deceso.

El nativo de El Paso manifestó que la lucha por lograr el tercer perdón póstumo presidencial en la historia del país más que corregir un error fue la culminación de una larga misión personal.

Señaló que en 2018, el entonces presidente de CMB José Sulaimán, le pidió a Mancera utilizar sus conocimientos gubernamentales y contactos políticos para enmendar la injusticia y así conseguir el perdón póstumo presidencial, ya que de lograrse sería el tercero en toda la historia de Estados Unidos.

Recordó que el 24 de mayo de 2018, el Consejo Mundial de Boxeo estuvo presente en la ceremonia en la Casa Blanca, en la que el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, concedió el indulto póstumo a Jack Johnson, 100 años después de su condena.

En la ceremonia estuvo presente Mauricio Sulaimán, presidente del CMB; el entonces campeón mundial peso completo Deontay Wilder; Lennox Lewis, el actor Silvestre Stallone y Linda Haywood, representando a la familia del ex campeón.

El indulto póstumo dado al primer campeón afroamericano de peso pesado del boxeo, limpió así el nombre de Jack Johnson después de lo que muchos lo calificaron como su condena racial. La resolución presidencial fue celebrada por los fanáticos del boxeo en todo el país. Fue un día de fiesta.

Ese mismo año Linda Haywood fue invitada por el presidente Sulaimán a la Convención del CMB, realizada en el mes de octubre en Kiev, Ucrania, donde brindó un interesante testimonio sobre Jack Johnson y reiteró su agradecimiento a Mauricio Sulaimán, Ray Mancera y al CMB, quienes nunca se dieron por vencidos hasta que se subsanó la injusticia.

“El Consejo Mundial de Boxeo y nuestro presidente Mauricio Sulaimán, envían nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de nuestra querida amiga Linda”, expresó conmovido Mancera, quien conoció a Linda Haywood, residente de Chicago, Illinois, durante el proceso del indulto.

Chianti Tolbert, hija de Linda Haywood y quien ahora representa a uno de los 49 descendientes de Jackson, fue quien le llamó a Mancera minutos después del fallecimiento y este a su vez informó a Sulaimán de inmediato.

“Con profunda tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Linda Haywood, bisnieta de Jack Johnson, quien recibió en la Casa Blanca el indulto presidencial de Trump gracias al gran esfuerzo del actor Stallone… que descanse en paz y su recuerdo sea eterno”, fue el mensaje enviado por el presidente de CMB a la familia a través de su cuenta de Instagram.

De acuerdo a Ray Mancera, la intervención del actor Stallone fue pieza clave para lograr el cometido. Una llamada telefónica hecha al mandatario en la que le planteó su interés por ayudar a la familia del boxeador fue suficiente para que Trump analizara el caso y resolviera a favor la petición.

Basado en archivos periodísticos, en 1921 Johnson también había enviado una solicitud de indulto al presidente Wilson en febrero del mismo año, pero cuando llegó a la Casa Blanca, Warren G. Harding había prestado juramento. La reacción del público ante la posibilidad de un indulto puso fin al esfuerzo por otros 83 años.

Mancera, quien se involucró en el caso en 2009 contribuyó significativamente a la cristalización del indulto, campaña que comenzó en 2004 después de la exhibición del documental del director Ken Burns, “Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson”, que se transmitió en PBS en 2004, fecha en que prácticamente se lanzó el movimiento para perdonar al boxeador.

Parte del esfuerzo de Mancera, en especial en los años del 2012 al 2018, fue el envío de decenas de cartas firmadas por los entonces campeones del boxeo a los presidentes George W. Bush y Barack Obama en las que se pedía que se concedieran el indulto presidencial, sin embargo ambos mandatarios nunca quisieron a pesar de que los líderes del Congreso —alta y baja— les solicitaron en su momento su intervención.