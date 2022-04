Recrea ‘LatinX’ odisea cultural en El Paso

Narrar el largo recorrido histórico de la comunidad mexicoamericana en El Paso es el más reciente proyecto del historiador Oscar Martínez, avecindado en esta ciudad.

A través de las 270 páginas de su libro “LatinX El Paso: Odissey of a Mexican American/Hispanic Community”, Martínez ofrece una descripción histórica de uno de los principales centros de la zona fronteriza del Suroeste de los Estados Unidos, donde la vida local se ha moldeado a través de la interacción entre los latinos y la población blanca en un ambiente binacional.

Concebido como un proyecto de escritura durante la pandemia, el origen de “LatinX” se remonta a 1979, cuando el doctor Martínez enseñaba una clase de cultura mexicoamericana en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

“Tuvimos una serie de reflexiones y realizamos una investigación sobre la situación social, económica, política, etcétera de la población mexicoamericana en El Paso. Los estudiantes participaron de una manera muy seria colectando estadísticas”, expresa Martínez en entrevista con El Diario.

En 1980 las notas tomaron forma y se convirtieron en un libro denominado “The Chicanos of El Paso”. Ya en 2018, retirado de la docencia, Martínez decidió retomar los apuntes y actualizarlos con nuevas investigaciones y entrevistados.

En más de cuarenta años, entre la publicación de ambos títulos, considera Martínez que ha habido varios cambios positivos en la comunidad latina de esta ciudad.

Considera que entonces había una preocupación por el bajo nivel de la población mexicoamericana en El Paso y había protestas para abrir la universidad y que se diera una instrucción sobre la realidad de los chicanos en El Paso, al tiempo que esta población no despuntaba en lo económico”.

Para el autor, si bien los latinos de El Paso han logrado avances impresionantes en la elevación de su estatus durante el último medio siglo, aún queda mucho por hacer. El grupo sigue estando sustancialmente subrepresentado en los círculos de élite, las principales empresas y diversos órganos de toma de decisiones, considera.

“El movimiento chicano tuvo un impacto para que creciera la conciencia sobre la comunidad de los mexicoamericanos, y los anglosajones también, que controlaban el poder político y económico”, dice el catedrático desde su casa de El Paso.

No obstante, asegura, durante estas cuatro décadas se han realizado algunos cambios positivos que permiten una mayor presencia política de los hispanos en la región.

“En el pasado había un sistema denominado ‘at-large’ en el que un candidato a alcalde presentaba una planilla que incluía regidores sin importar el área que representaban y que muchas veces no eran hispanos. Ahora el sistema es de representación en el Cabildo por distritos, lo que ha permitido que sean elegidos más hispanos”, señala.

El énfasis del libro está en la experiencia de la gente común, con una atención significativa dedicada a las disparidades económicas, sociales, educativas y políticas entre la población mayoritaria mexicoamericana de la ciudad y la minoría blanca no hispana o anglosajona.

“La población hispana/latinx de El Paso ha avanzado mucho desde que se estableció Ponce de León con un rancho en este lado del Río Grande. No obstante a pesar del progreso queda mucho por hacer para el grupo, para elevar el estatus social, económico y político”, dice Martínez.

“En la tercera década del siglo XXI, le toca a los jóvenes latinos mejorar los avances en derechos civiles y otros logros de las generaciones anteriores”, considera.

Nativo de San Francisco del Oro, Chihuahua, Oscar Martínez emigró con su familia primero a Ciudad Juárez y posteriormente a El Paso, donde realizó estudios hasta nivel medio superior.

Situaciones de índole económico y la falta de oportunidades en El Paso lo llevaron a California, donde alcanzó el grado de doctor. De regreso, fue catedrático de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y posteriormente profesor de Historia en la Universidad de Arizona (UA).

Experto en la historia de la región Paso del Norte, Martínez ha publicado varios libros, entre ellos “Border Boom Town: Ciudad Juárez since 1848” (1978), así como “Mexican Origin People in the United States” (2001).