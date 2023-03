Recortan a texanos beneficios de alimentos

La pandemia de Covid-19 cambió la vida de Gary Rogers, residente de Longview, de 69 años, de una manera inesperada. Como beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la cantidad que recibió en su tarjeta Lone Star para comprar comestibles aumentó de 16 dólares al mes a $232, como parte de un paquete de estímulo federal.

Pero después de casi tres años, Rogers es uno de los 3.7 millones de texanos que perderán su alivio relacionado con la pandemia en marzo. En el futuro, Rogers recibirá sólo $23 al mes.

PUBLICIDAD

“Hace un año estaba muy feliz. Tenía mucho dinero, no tenía que preocuparme por dónde iba a comprar alimentos o cuánto me costaría”, dijo Rogers. “Antes era muy estresante, y luego obtuvimos la asignación y no hubo estrés. Ahora el estrés ha vuelto”.

SNAP, comúnmente conocido como estampillas de alimentos, ofrece asistencia alimentaria a personas de bajos ingresos.

En Texas, el 79 por ciento de los participantes de SNAP, que acceden a ese dinero para alimentos a través de la tarjeta de débito Lone Star, son familias con niños. Y más del 27 por ciento son familias con miembros mayores o discapacitados.

Todos los beneficiarios u hogares de SNAP ahora verán que su tarjeta Lone Star pierde al menos $95 este mes. El hogar promedio verá una reducción de $212. Esa reducción, anunciada a medida que las infecciones por coronavirus han disminuido, viene junto con un aumento en los precios, estresando la capacidad de los beneficiarios para costear los alimentos.

“Tenemos la inflación más alta en 40 años, estimamos que los costos de los alimentos seguirán aumentando durante el próximo año en un 8.6 por ciento, y la mayoría de las personas que son elegibles para SNAP no son las que están viendo aumentos del 8 al 10 por ciento”, dijo Libby Campbell, directora ejecutiva del Banco de Alimentos del Oeste de Texas.

Los beneficios de SNAP se ajustan según la inflación, pero los beneficiarios y los defensores dicen que los ajustes no son suficientes para enfrentar adecuadamente el costo creciente de los alimentos.

La madre de Mary Majar, Amalia Rodríguez, de 91 años, ha recibido SNAP durante casi una década. Antes de la pandemia, Rodríguez recibía $39 al mes para comestibles. Durante la pandemia, esa cantidad aumentó a unos $200 mensuales. Pero según la hija de Rodríguez, la mujer de Odessa ahora recibe menos que nunca, $26 al mes. Majar sospecha que los beneficios del Seguro Social de su madre –que se cuentan como parte de los ingresos de un hogar y, si aumentan, pueden disminuir la elegibilidad de un beneficiario de SNAP–, son los culpables de la disminución.

Su hija sabe que no será suficiente.

“Por la forma en que han subido los precios, eso no será suficiente para que ella compre comestibles, para que le dure todo un mes, ni siquiera para dos días”, dijo Majar.

Majar dijo que tendrá que empezar a llevar a su madre a un banco de alimentos, medida que no ha sido necesaria desde antes de la pandemia. A la edad de su madre, las opciones limitadas en el banco de alimentos a veces hacen que sea aún más difícil encontrar alimentos que pueda comer.

Efecto dominó

Los bancos de alimentos actúan como una especie de centro de distribución: los alimentos que se donan o compran se recopilan en los bancos, que luego los distribuyen a las agencias asociadas y las despensas de alimentos. Los bancos de alimentos en Texas ya están luchando con el aumento del costo de los alimentos y la afluencia de clientes por la economía estancada.

“Nos estamos preparando para que el Banco de Alimentos del Oeste de Texas vea probablemente más del 8-10 por ciento de aumento en la necesidad dentro de los próximos 60 o 90 días. Ya estamos un 27-28 por ciento más altos que el año pasado. Estamos en camino de totalizar más de 15 o 16 millones de libras de alimentos este año”, dijo Campbell. “La pregunta es, ¿pueden sus bancos de alimentos en el gran estado de Texas seguir soportando el peso sin recursos adicionales de los gobiernos estatal o federal?”

Los líderes de los bancos de alimentos esperan que el alivio llegue a través de un puñado de iniciativas propuestas durante esta sesión legislativa, según Celia Cole, directora ejecutiva de Feeding Texas. El Departamento de Agricultura de Texas está solicitando un aumento de presupuesto para su programa de Subsidios para Productos Agrícolas Excedentes, que permite a los bancos de alimentos comprar productos que no se pueden vender, por ejemplo, calabazas del color equivocado o zanahorias deformes. Es comida que sigue siendo nutritiva, pero mucho menos costosa.

Debido a que el valor de los automóviles de los beneficiarios se tiene en cuenta en la cantidad de ayuda SNAP a la que tienen derecho, algunos residentes han recibido menos dinero en beneficios o han sido expulsados del programa por completo porque el valor de su automóvil aumentó. El proyecto de ley 1287 de la Cámara de Representantes y el proyecto de ley 273 del Senado reevaluarían cómo se determina el valor de los automóviles de los beneficiarios para reflejar mejor los valores actuales de los automóviles.

Otro proyecto de ley tiene como objetivo mejorar las tasas de finalización de la universidad para los beneficiarios de SNAP. La iniciativa 557 del Senado y el proyecto de ley 1501 de la Cámara de Representantes permitirían que los estudiantes de bajos ingresos inscritos en programas de grado técnico y vocacional permanezcan con los beneficios de SNAP mientras completan sus títulos.

El proyecto de ley 727 del Senado y la iniciativa 1743 de la Cámara permitirían a las personas en el sistema de justicia penal solicitar SNAP antes de ser liberados de prisión en un esfuerzo por apoyar su reingreso a la sociedad.

“Llegó a un punto en el que realmente miramos hacia el futuro y decimos: '¿Cómo vamos a poder satisfacer toda esta necesidad sin racionar realmente a quién servimos o cuánta comida podemos dar?'”, dijo Cole.

Campbell señaló que aunque la mayoría de los proyectos de ley tienen apoyo bipartidista en la Legislatura, una agenda legislativa repleta significa que no está claro si las solicitudes se harán realidad.

El experimento de la pandemia

Para los defensores como Cole, de Feeding Texas, los aumentos pandémicos de SNAP demuestran que invertir en nutrición ayuda a reducir las tasas de inseguridad alimentaria.

“Cuando miras las tasas de inseguridad alimentaria durante la pandemia, esperarías que se dispararan, y el hecho es que no lo hicieron porque invertimos en SNAP”, dijo Cole. “Realmente pudimos ver de primera mano el beneficio de una red de seguridad nutricional federal bien financiada y un sistema alimentario caritativo bien respaldado”.

Si bien la fase de emergencia de salud pública de la pandemia está llegando a su fin, eso no significa que haya terminado la inseguridad alimentaria en Texas.

“La pandemia no creó el problema del hambre”, dijo Cole. “Entonces, cuando hablas de que las cosas han vuelto a la normalidad, es como, bueno, ¿qué es normal? Porque uno de cada ocho hogares de Texas luchaba contra la inseguridad alimentaria antes de la pandemia”.