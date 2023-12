Reconocen trayectoria de decano de UTEP

Recibe decano de la Facultad de Farmacia de UTEP el prestigioso premio Paul F. Parker, que se otorga a los ex alumnos del Programa de Residencia en Farmacia de la Universidad de Kentucky que se han dedicado a hacer avanzar este campo a través de su práctica y trabajo en la academia. Rivera será honrado con el premio a la trayectoria hoy en la reunión de mitad de año de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud en Anaheim, California.

El premio lleva el nombre de Parker, un pionero en el campo de la farmacéutica que estableció el Hospital de la Universidad de Kentucky e implementó programas de enseñanza y práctica farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Kentucky. Honra a las personas que han demostrado una contribución, compromiso, liderazgo e innovación sostenidos en el campo de la farmacia. El premio también reconoce a las personas que han apoyado el éxito académico y profesional de otros, como lo logró el propio Parker en su carrera.

“No me lo esperaba”, dijo José O. Rivera, Pharm.D., sobre ganar el premio. “Pero al mismo tiempo, la forma en que me educaron en términos de hacer lo que tenemos que hacer para ayudar a los pacientes, tiene mucho que ver con Paul Parker. Desarrolló personas para que hicieran cosas para mejorar los resultados de los pacientes”.

Como estudiante, Rivera tuvo la oportunidad de trabajar con Parker, quien tuvo una gran influencia en su carrera.

“Cuando fui a Kentucky, él fue alguien que me dio la bienvenida”, dijo Rivera. “Yo era uno de los pocos latinos o latinas que formaban parte del programa. Pero no me sentí así. Para mí, Paul Parker fue un modelo a seguir”.

Rivera es el primer latino en recibir el premio y uno de los dos únicos decanos hispanos en facultades de farmacia del país. Originario de Barranquitas, Puerto Rico, un pequeño pueblo montañoso de aproximadamente 30,000 habitantes en el centro de Puerto Rico, Rivera hizo el viaje a los Estados Unidos para obtener su Doctorado en Farmacia en Kentucky, donde se graduó y completó su residencia en 1979. Después de graduarse, Rivera Ocupó cargos en la Universidad de Cincinnati en Ohio, la Universidad de Nuevo México en Albuquerque y más tarde en el Centro Médico Sierra y el Hospital General Thomason en El Paso.

Su carrera está marcada principalmente por su trabajo para ayudar a establecer la Facultad de Farmacia de la Universidad de Texas en el Paso (UTEP). Rivera llegó a UTEP en 1996. Se desempeñó como director del programa de farmacia cooperativa de UTEP con la Universidad de Texas en Austin antes de intervenir para ayudar a transformar el programa de farmacia de UTEP en un programa acreditado que otorga títulos.

“En 2015, después de varios años de intentar obtener más fondos de la legislación para apoyar y aumentar el programa cooperativo, teníamos fondos para establecer una nueva Facultad de Farmacia”, dijo Rivera. “(La ex presidenta de UTEP, Diana) Natalicio y (el ex vicepresidente ejecutivo) Richard Adauto me contactaron en julio de 2015 para decirme que íbamos a iniciar una escuela de farmacia”.

Fue una tarea ardua. En ese momento, el programa tenía sólo cinco miembros del cuerpo docente, a quienes Rivera llamaba cariñosamente “Los Cinco Gatos” porque a menudo se encontraban en diferentes áreas de la ciudad, apoyando a los estudiantes, continuando con su práctica en el campo y garantizando resultados positivos para los pacientes en todos los frentes. Juntos se embarcaron en la creación de la escuela.

“Es necesario tener un decano durante dos años antes de poder solicitar el estatus de precandidato” como parte del proceso de acreditación, dijo Rivera. “En el pasado, el decano contrataba a un par de decanos asociados y ellos diseñaban el plan de estudios. Hoy, los profesores (que imparten los cursos) desarrollan el plan de estudios, pero el viaje tomó todos estos años”.

Aunque seguir el proceso les llevó más tiempo de lo que esperaban, trabajaron juntos para establecer con éxito la Facultad de Farmacia de UTEP, que abrió oficialmente sus puertas en 2018, graduando a su primera clase en 2021 –todo mientras navegaban por los cambios provocados por la pandemia como un programa recién acuñado.

Como la única escuela de farmacia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, la facultad pone un gran énfasis en apoyar el éxito de los estudiantes en el campo, incluidos los estudiantes hispanos, y en ampliar el acceso a las farmacias para los hispanos. El programa logra esto como el único en la nación que implementa la inmersión obligatoria en el idioma y programas de estudio fuera en el plan de estudios. Rivera pasó de ser uno de los dos únicos estudiantes hispanos en un programa de farmacia a dirigir la Facultad de Farmacia de la principal universidad hispana de Estados Unidos, utilizando muchos de los mismos principios que Parker ejemplificó en la Universidad de Kentucky.

“Algunas personas dicen: ‘¿Por qué se quedó aquí en un programa cooperativo tan pequeño?’”, Dijo Rivera. “Pero simplemente valoro el impacto de lo que estamos haciendo. Es muy gratificante en términos del impacto que estamos teniendo con los estudiantes y la comunidad. Ahora, con un grupo más grande de estudiantes, soy optimista y creo que continuaremos evolucionando”.