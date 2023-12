Reconocen su labor como mexicano distinguido

El Consulado General de México en El Paso entregó la presea “Mexicanos Distinguidos” 2023, que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las representaciones de México en el exterior, al ambientalista, maestro y científico Alberto Miguel Correa Álvarez, durante una ceremonia celebrada en la sede consular en El Paso, Texas.

Cada año el Gobierno de México entrega este premio a personas de nacionalidad mexicana con residencia por lo menos los últimos 5 años de manera ininterrumpida en el extranjero, y que demuestren tener una trayectoria sobresaliente en temas diferentes al ámbito comunitario.

El doctor Correa Álvarez, originario de la ciudad de Chihuahua, México, es licenciado en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), doctor por la Universidad de Stanford y cuenta con 30 años de experiencia en las áreas de finanzas, administración, planeación estratégica y evaluación de proyectos, así como 20 años en la industria manufacturera y materiales.

“Las personas que reciben este reconocimiento se distinguen por contar con una trayectoria sobresaliente en su entorno profesional, siendo su liderazgo ampliamente reconocido por sus pares en el ámbito laboral, empresarial y académico y, principalmente, hayan contribuido en poner el nombre de México en alto, o bien hayan defendido el prestigio y los intereses de nuestro país”, dijo el cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León, titular del Consulado de México en El Paso.

Comentó que este año el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) estableció que la temática central fuera el “Mérito Ambiental y/o Ecológico”, por lo que este reconocimiento lo recibió en esta ocasión el doctor Alberto Miguel Correa Álvarez, amigo de este Consulado General y de México.

“Me siento verdaderamente honrado de haber recibido este reconocimiento y quiero agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular al cónsul Ibarra Ponce de León por haber enviado la iniciativa de que se me otorgara este premio como resultado de toda una serie de trabajos que se han venido desarrollando desde el año 2007 en materia de ciencias ambientales”.

Ante la concurrencia dijo sentirse orgulloso de haber estado aportando su esfuerzo y poner el nombre de México en alto y sobre todo poder estructurar la relación bilateral, promover y fomentar las relaciones entre su país y Estados Unidos.

En su exposición consideró que hace conciencia en la población de que el calentamiento global sigue adelante y está siendo acelerado por la contaminación emitida por el ser humano por lo que es urgente convencerlo para tratar de reducir estos elementos, estos factores que están contribuyendo al calentamiento y que lo estamos viendo y viviendo todo el tiempo.

Abundó que el calentamiento global se está dando y esta ola de calor que se vivió en el mes de julio se dio en todo el mundo, lo que aceleró la evaporación de las aguas del mar y con ello la formación de huracanes. “La temporada de huracanes se adelantó y entonces tuvimos huracanes que pegaron a la Península de Baja California y fueron a dar a Las Vegas, en donde llovió lo que no llueve en dos años”.

Agregó que la temporada de huracanes siguió, y al momento ha habido más de 20 ciclones en el Océano Pacífico, y en donde uno de ellos culminó con la tragedia del huracán ‘Otis’ en Acapulco, que se trató de un ciclón de dimensiones reducidas, pero de extraordinaria potencia y capacidad destructiva.

Indicó que la tarea no ha sido fácil debido a que existe todavía una brecha de naturaleza tecnológica y “hablo de tecnología porque como científico, veo la brecha muy amplia entre México y Estados Unidos, y entonces el papel de nosotros los mexicanos, radicados aquí, es zanjar esa brecha para poder alimentar de la tecnología que requiere México para que se desarrolle en un ambiente altamente tecnológico, pero competitivo a nivel internacional”.

“Tuvimos el honor de entregar este reconocimiento a una persona que no es sólo un gran amigo del Consulado de México y de la Cancillería mexicana sino a una persona que ha estado muy pegada a todos los temas de importancia para México. Es un buen representante de México en temas de ciencias, tecnología y de medio ambiente”, expresó el cónsul de México en El Paso al destacar su especialidad que ha estado vinculada a toda su vida.

Apuntó que para el Gobierno mexicano es importante poder reconocer a nuestros talentos mexicanos, sobre todo en el tema de ciencias así que me da mucho gusto el haberle entregado en esta ocasión este reconocimiento al doctor Correa, que se ha distinguido por su talento y compromiso con México tanto en el ámbito académico como en el empresarial.

En materia académica el galardonado cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la Universidad de Stanford, California y obtuvo un diplomado en Finanzas y Administración por el Colegio Ashorne Hill en Reino Unido.

Correa Álvarez tiene una amplia experiencia en el sector público y privado en México y Estados Unidos. Algunas instituciones en las que trabajó en México son: Secretaría del Patrimonio Nacional, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Programación y Presupuesto, Presidencia de la República, Secretaría de Turismo y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

En Estados Unidos fungió como director ejecutivo de Materials Corridor Council, fue asesor de The By-National Sustainability Laboratory. Es presidente de Quantum Research of the West, Inc, The International Institute for Entrepreneurial Advancement, Inc y de The Border Tourism Cluster.

Desde enero de 2008 funge como presidente del Capítulo Paso del Norte de la Red Global de Mexicanos en el Exterior, iniciativa enfocada en promover proyectos que fortalezcan la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Específicamente, el Capítulo Paso del Norte ha desarrollado proyectos binacionales en energías renovables, y programas de entrenamiento en materia de emprendimiento, finanzas y comercio internacional.

El 6 de mayo de 2021, Correa Álvarez fue nombrado por dos años coordinador de Ciencia y Cultura de la Región Norteamérica de la Red Global de Mexicanos en el Exterior, siendo el encargado de la operación de los 29 Capítulos en Estados Unidos, con más de mil 500 miembros como coordinador de Ciencia y Cultura.

Asimismo apoyó a la organización del Consejo para las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, que tiene por objetivo establecer relaciones con organizaciones, dependencias y entidades de los sectores público, privado y social, así como de la Academia en materia de apoyo a la protección, preservación, mejora del medio ambiente y equilibrio ecológico de México y Estados Unidos.

De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Correa Álvarez ha mostrado un claro compromiso por mejorar las condiciones del medio ambiente, con base en su especialidad en Ciencia de los Materiales que tiene que ver con los procesos de transformaciones físicas y químicas que vemos en la naturaleza.

Con la entrega del reconocimiento “Mexicanos Distinguidos” la SRE visibiliza tanto la destacada trayectoria, como la calidad humana y profesional de las personas mexicanas que residen en el exterior, quienes desde sus nuevos lugares de residencia continúan promoviendo al país.