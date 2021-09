Reconocen impacto de vicepresidenta de EPCC

Antes de que salga el sol sobre las Montañas Franklin cada mañana, ya hay alguien trabajando duro para ayudar a los habitantes de El Paso a mejorar sus vidas. Su compromiso con su comunidad se remonta a décadas y ha tenido resultados de gran alcance. Es por todo esto que El Paso Inc. nombró a Keri Moe, vicepresidenta Asociada de Relaciones Externas, Comunicación y Desarrollo de El Paso Community College (EPCC), una de sus Mujeres de Impacto del 2021.

Moe, nativa de El Paso, fue alentada a irse después de graduarse de Coronado High School, pero su amor por la ciudad, y su fe en su potencial, eran demasiado fuertes. “El mundo globalizado enfrenta muchos desafíos de disparidad y desigualdad. Se pueden ver ejemplos de esto a diario a lo largo de la frontera de los EU y México, a la que llamo hogar. Esta región es una comunidad vibrante e intercultural donde diversas perspectivas y experiencias caracterizan el ritmo de la vida diaria”, dijo Moe. “Siempre he creído que El Paso tiene un potencial tremendo y quería ser parte de eso”.

En su puesto en EPCC, Moe ha dirigido los esfuerzos de desarrollo de la universidad y ha asegurado niveles de donación sin precedentes. También ha elevado su perfil, llegando de manera efectiva a estudiantes potenciales y creando asociaciones comunitarias.

El presidente Dr. William Serrata dijo: “El trabajo de la vicepresidenta asociada Moe al frente de las iniciativas de relaciones externas, comunicación y desarrollo en la universidad no tiene paralelo. Dirige a sus equipos con previsión y creatividad y, al mismo tiempo, logra resultados asombrosos a diario”.

El compromiso de Moe con la comunidad se extiende mucho más allá de la jornada laboral a través de su apoyo a las organizaciones comunitarias.

Andrea Gates-Ingles, quien se desempeña como presidenta de la Junta Directiva de Creative Kids, explica: “Fue uno de los miembros de la junta más dedicados que Creative Kids haya tenido. Ella brindó visión y enfoque para liderar a la organización en una nueva dirección: desde llevar nuestra recaudación de fondos a un nuevo nivel, hasta encabezar y crear un plan estratégico de tres años para la organización; cultivó y reclutó miembros de la junta que continúan ayudando a nuestra organización hasta el día de hoy y proporcionó conexiones con la organización y con los estudiantes del programa Creative Kids para ayudarnos a avanzar”.

Además de formar parte de la Junta Directiva de Creative Kids, tiene décadas de servicio a otras organizaciones sin fines de lucro. Moe sirvió dos términos en la Junta Directiva de la Asociación de Ex Alumnos de la Universidad de Texas en El Paso, donde fue presidenta en 2010-11. En ese momento, ella era la persona más joven en desempeñar este cargo y su liderazgo aumentó la diversidad dentro de la Asociación de Ex Alumnos, avanzó la programación y promovió el valor de UTEP. Es ex presidenta y miembro fundadora de la Public Relations Association Southwest, así como ex presidenta de la ex Public Relations Society of America-Rio Grande Chapter.

A Moe le apasiona fortalecer la comunidad y ayudar a los demás. Desde sus pequeñas interacciones con la gente a diario, como tomarse el tiempo para guiar a sus colegas y apoyarlos en oportunidades para crecer, hasta su largo y significativo historial de servicio a la comunidad de El Paso, Moe trae con cada interacción el deseo de elevar personas y ayudarles a alcanzar sus metas.