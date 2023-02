Reconocen a maestros del año de SISD

Anuncia el Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD) a ocho educadores como finalistas en el programa de maestro del año del distrito durante la Recepción de Maestros del Año 2023 Elite 8 el 22 de febrero en el Centro de Servicios de Tecnología de SISD.

La noticia se realizó en el evento anual que reconoció a los 49 maestros del campus del año. Cada uno recibió un pequeño obsequio del superintendente de Socorro ISD, Nate Carman, EdD, los miembros de la junta y los administradores del distrito.

El Dr. Carman agradeció a los administradores, el personal escolar y las familias por apoyar a los profesores y ayudarlos a realizar uno de los trabajos más importantes: educar a nuestra juventud.

“Quiero dar un agradecimiento enorme y sincero y felicitaciones a los Maestros del Año del Campus 2023”, dijo el Dr. Carman. “No podríamos ser el equipo sobresaliente de SISD que somos sin ustedes. Son amados y apreciados, y son fantásticos representantes para sus compañeros y todo su campus. Está claro que va más allá para ayudar a sus estudiantes a tener éxito, y se merece este prestigioso título”.

Los ocho mejores docentes fueron seleccionados primero por sus compañeros como Maestros del Año del campus y luego pasaron por un proceso de selección de entrevistas con un comité de partes interesadas del distrito. Ahora pasarán a la siguiente ronda del programa para competir por el Maestro del Año del distrito para la educación primaria y secundaria.

Los profesores asistieron al evento con el administrador de su campus y un invitado. Se les obsequió con un video que celebraba a todos los educadores del campus del año antes de que se anunciaran los ocho mejores, cuatro de primaria y cuatro de secundaria.

Los invitados vitorearon, rieron y lloraron de alegría y emoción mientras veían videos de los ganadores elegidos para el gran honor.

“Honestamente, me emocioné mucho al ver mi video porque no pensé que iba a hacer Élite 8”, dijo Brenda Ornelas, maestra bilingüe de primer grado en la escuela Ernesto Serna. “Entonces, ahora me siento muy emocionada de ir y celebrar este logro con mi familia”.

Eric Williams, un maestro AVID en Pebble Hills High School, fue nombrado uno de los cuatro en la categoría secundaria. Dijo que se emocionó al ver a sus alumnos en el video.

“Mis estudiantes me apoyan y son mi motivación”, dijo Williams. “Espero que esto sea algo que pueda compartir con ellos y algo de lo que puedan estar orgullosos”.

Luego, los principales ganadores de primaria y secundaria serán elegidos en otro proceso para representar a SISD a nivel regional.

Los dos galardonados principales serán nombrados durante la Gala anual del Maestro del Año de SISD el 5 de mayo.