Reconocen a EPCC como escuela amigable para militares

Por doce años consecutivos El Paso Community College (EPCC) fue reconocida como escuela amigable para militares. Estudiantes como Brian Holt, tienen claro por qué EPCC obtuvo esta designación.

Después de unirse al Ejército y ser enviado a Irak tres veces, Brian dejó el servicio militar y se inscribió en cursos en EPCC.

Habían pasado casi 20 años desde que puso por última vez un pie en un salón de clases y se sintió intimidado. Decidió que valía la pena, trabajó duro y tuvo un buen primer semestre.

Él explica: “Creo que, si realmente te aplicas a tus clases, obtendrás buenas calificaciones. Estudié mucho y realmente me esforcé por ellas. Creo que respetaba el aula porque tuve que hacer todas esas giras en el extranjero para llegar a este punto”.

Conforme crecía su confianza, descubrió dónde estaban sus pasiones y las encontró caminando por los pasillos de la disciplina del Arte. El primer curso de arte de Brian fue una clase de dibujo con Héctor Romero. El profesor Romero desafió a Brian, pero también le dio confianza, diciéndole que podía ser un artista exitoso.

Brian explica: “Recuerdo que hice esta escultura en mi garaje para una exposición y no entró. Estaba devastado porque pasé alrededor de un mes creándolo y puse mucho de mí mismo en ella. Le mostré al profesor Romero una foto y me dijo: “Deberías ingresar eso en el programa de estudiantes”.

“Así que lo hice. Se me permitieron 4 trabajos. Tenía 3 pinturas que estaba seguro de ganar y la escultura. En pocas palabras, ¡mi escultura ganó el primer lugar y mis pinturas no ganaron nada!. Sin embargo, esa victoria realmente me dio algunas afirmaciones sobre ser artista y realmente comencé a superar mis límites”.

Brian planea convertirse en un educador de arte para poder compartir sus experiencias con sus estudiantes y orientarlos de la misma manera que cuando fue estudiante en EPCC. Se transfirió a la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), donde está por terminar su licenciatura. También es un artista residente en Casa Ortiz, una galería en Mission Trail y actualmente trabaja en un proyecto con más de 30 artistas llamado Orange Brick Eclectic.

La profesora de arte Lisa Miller agrega: “Como muchos veteranos que ahora son estudiantes, trabajó duro y se fijó metas académicas para sí mismo. Estoy emocionada por Brian y no es de extrañar que esté trabajando en la escena artística. Espero que pueda servir como modelo a seguir para otros estudiantes al demostrar que es posible perseguir su pasión por lo que quieran estudiar y luego tener éxito usando ese conocimiento. ¡EPCC puede ayudar a los estudiantes a alcanzar sus sueños!”.