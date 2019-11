Recomienda FBI no visitar Juárez

La recomendación de abstenerse a viajar a Ciudad Juárez sigue latente por parte de autoridades estadounidenses, esto debido a la ola de violencia por la que actualmente ha impactado la vecina ciudad.

El tema fue tocado por el nuevo director de campo del Buró Federal de Investigación (FBI) en El Paso, Luis Quesada, quien expresó que no recomienda a las personas cruzar a Ciudad Juárez, principalmente si no lo han hecho anteriormente.

“En este momento, no lo recomendaría. Sé que el Departamento de Estado tiene aquí una alerta de viaje, está en su sitio web. Entonces para personas como yo, que nunca han estado ahí, no.”, dijo.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cuenta con una alerta interna a los empleados federales, la cual, insta a abstenerse a viajar a Ciudad Juárez.

“La delincuencia violenta, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, está muy extendida. Debido a un marcado aumento en la actividad criminal en toda la ciudad de Chihuahua y alrededores, el personal del gobierno de los Estados Unidos tiene prohibido viajar a la ciudad de Chihuahua hasta nuevo aviso”, reporta el Departamento de Estado en su sitio web.

Esta alerta se encuentra pública desde el pasado 8 de noviembre, día en el que se aumentó la alerta de precaución en el norte de México debido a los recientes casos de delincuencia y el secuestro, principalmente en Chihuahua.

Sube alerta tras caso Lebarón

La alerta incrementó días después de que se reportara el brutal homicidio de tres mujeres y cuatro niños de la familia Lebaron en una emboscada en Bavispe, Sonora, cerca de la frontera con Chihuahua.

Quesada, quien entró en el puesto desde el pasado 4 de noviembre –mismo día en que nueve miembros del clan mormón Lebaron fueron asesinados en los límites de Sonora con Chihuahua– dijo que, aunque no puede comentar mucho en el caso, debido a que la investigación continúa, el FBI ha prestado apoyo y aporte a las autoridades mexicanas.

En un comentario oficial, el buró declaró que se ha brindado apoyo conforme se ha requerido por parte de los sistemas judiciales en México.

“El FBI brinda asistencia por invitación del gobierno mexicano con la investigación del reciente ataque contra ciudadanos estadounidenses. El FBI sigue comprometido a trabajar junto a nuestros socios internacionales para ayudar a llevar la justicia a los autores de este atroz acto de violencia”, informó Jeanette Harper, vocera del FBI, en relación al ataque en contra de la familia Lebaron.

Comunidad binacional

Quesada dijo que a pesar de estar entre un contraste en las urbes fronterizas, encuentra a la comunidad binacional como única e interesante.

“Sé que el cruzar la frontera es el día a día de una gran parte de la población de El Paso. Muchas personas lo hacen para venir a estudiar y trabajar, pero para personas que no saben o no conocen la ciudad, como en cualquier ciudad, no lo veo pertinente”, comentó el director.

Estrena FBI director hispano

Luis Quesada, es el nuevo director del FBI en El Paso, el latino proviene de su último puesto como dirigente de la División de Capacitación en Quántico, Virginia.

Se unió al FBI como agente especial en 1995 y en sus inicios fue asignado a la Oficina de Campo de Miami. Antes de unirse al FBI, Quesada fungió como oficial de policía del Departamento de Policía de Miami. Cuenta con una licenciatura en estudios liberales de la Universidad Internacional de Florida.

Aunque Quesada no es el único hispano que ha estado a la cabeza de la agencia en El Paso, llega después de 14 años y cuatro directores después.

El último director hispano en el puesto, fue Manuel E. Mora, quien sirvió desde el 2005 al 2007.

Luego, fue sucedido por David Cuthbertson, Mark A. Morgan –actual comisionado interino de DHS– Douglas E. Lindquisrt y el antecesor de Quesada, Emmerson Buie.

Quesada fue nombrado por Christopher Way, director del FBI, como el agente especial a cargo de las investigaciones en esta frontera, sucediendo a Emmerson Buie, quien lideró la agencia por poco más de dos años.

Investigó crímenes violentos, centrándose en robos a bancos, extorsiones y secuestros. Se transfirió voluntariamente a la Oficina de Campo de San Juan en Puerto Rico en 1998, y regresó a Miami en 2001 para trabajar en investigaciones de narcóticos. También formó parte en los equipos SWAT en ambas oficinas, declaró la agencia.

Quesada se transfirió a la Academia del FBI en Quántico en el 2005 como instructor de tácticas defensivas. Luego, en 2007, regresó a Miami como supervisor en la unidad contra pandillas de alta intensidad del área de tráfico de drogas. Más tarde fue nombrado agente especial asistente interino a cargo de la rama criminal de Miami.

En 2010, Quesada fue nombrado asistente legal adjunto en Buenos Aires, Argentina, responsable de promover los intereses del FBI en Argentina, Paraguay y Uruguay.

En 2012, fue ascendido a un puesto de jefe de unidad en la División de Investigación Criminal en la sede del FBI en Washington, donde se centró en los esfuerzos de lucha contra los narcóticos en América Latina y la frontera suroeste de los Estados Unidos. [email protected]