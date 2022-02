Reclama comisionado violaciones éticas de sus oponentes

El comisionado del condado de El Paso, David Stout, dio a conocer el lunes que hará un reclamo formal ante el Tribunal de Comisionado sobre “las graves violaciones éticas por parte de su oponente en las primarias del Partido Demócrata, Carlos Soto.

De acuerdo con el Comisionado del Recinto 2, los candidatos deben informar las contribuciones y los gastos de campaña para que haya transparencia con respecto a quién financia la campaña de los candidatos y cómo se gastan esos fondos.

“En su informe financiero de la campaña del 15 de enero, el Sr. Soto declaró que no tenía ingresos ni gastos, sin embargo, ha colocado numerosos carteles de diferentes tamaños en todo el Recinto 2, y sus seguidores usan camisetas y máscaras faciales con el logotipo de su campaña”, dijo Stout.

“No sólo es poco ético tratar de ocultar lo que su campaña está haciendo financieramente, sino que es ilegal”, añadió

Stout califico como “injusto” que los demás candidatos deban demostrar y ser transparentes y una persona no.

“Aunque haya sido de su propio dinero, una donación o cualquier gasto que se haga en tu campaña, lo tienes que reportar”, comento el comisionado.

“¿Cómo es que el señor Soto tiene letreros, camisetas y otros materiales de campaña, pero dice que no ha gastado ni un centavo?”.

Stout agregó: “Esta falta de transparencia no tiene cabida en una carrera en el condado de El Paso”.

El comisionado dijo que la razón por la que el condado de El Paso tiene una comisión de ética y un código de ética es debido a incidentes pasados que orillaron a tomar acciones.

“Los tipos de violaciones que cometen mis oponentes son precursores del comportamiento corrupto que tanto daño le hizo a El Paso. No podemos volver a ser como antes, lo que significa que todos, ya sean funcionarios electos o candidatos, tenemos el deber de actuar éticamente. Cuando alguien no lo está haciendo, debe denunciarse para que no se convierta en algo peor”, dijo Stout.

Al principio, Stout también había acusado a su oponente Judy Gutiérrez de no reportar ingresos a su campana, sin embargo, reconoció un error y una confusión en la acusación.

Según el comisionado, Gutiérrez había recibido $2 mil 500 de la Asociación de Policías de El Paso y el PAC de la Asociación de Alguaciles de El Paso aportó $5 mil a su campaña en los primeros seis meses de 2021.

“Esta mañana envié un aviso de noticias con información sobre mis oponentes y violaciones de ética. Después de una revisión adicional del Código de Ética del Condado de El Paso, descubrí que un cambio reciente de la Comisión de Ética ya no requiere que los candidatos que no son titulares de cargos en las elecciones primarias informen contribuciones superiores a $2 mil 500”, dijo Stout.

“Aunque este cambio no tiene sentido para mí, ya que es raro ver una elección general impugnada y la transparencia es importante para las elecciones primarias, ya no presentaré ninguna queja de ética contra Judy Gutiérrez, ya que ella no está violando el Código”, comentó.

Sin embargo, dijo que, en aras de la transparencia, aún se deben informar voluntariamente sobre las grandes contribuciones de dinero por lo que planea comunicarse con la Comisión de Ética para analizar este tema.

“Me disculpo por la confusión. Sólo quiero que las cosas sean lo más transparentes posible en esta carrera. En cuanto al problema con el Sr. Soto todavía planeo presentar esa queja”, finalizó.