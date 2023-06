Recibirá $890 mil el City Manager

El administrador de la Ciudad (City Manager), Tommy González, recibirá un pago de aproximadamente 890 mil dólares como paquete de indemnización después de haber sido despedido a principios de este año.

El paquete de indemnización de González se calcula en base a su contrato de trabajo que finalizó en febrero. El salario del todavía funcionario de El Paso ha aumentado a alrededor de $442 mil al año, lo que incluye tres aumentos de sueldo en el último año.

El Concejo municipal votó el martes por unanimidad para aprobar la indemnización por despido como parte de su acuerdo de separación.

El representante de la Ciudad Brian Kennedy, quien encabezó parcialmente el esfuerzo para rescindir el contrato de González, no estuvo presente en la votación.

La representante de la Ciudad Cassandra Hernández, quien votó en contra de rescindir el contrato del administrador de la Ciudad, solicitó que se diera a conocer al público el monto de la indemnización por despido.

González no estuvo en la reunión. Su último día es el 29 de junio.

“El señor González no está aquí hoy. Realmente esperaba que tuviéramos la oportunidad de darle su despedida, pero desafortunadamente eso no se dio”, dijo Hernández.

El alcalde Oscar Leeser dijo que el pago no fue tan grande como podría haber sido.

“Si no me equivoco, quiero decir, seamos realmente honestos”, dijo Leeser. “Si no me equivoco, este pago hubiera sido mayor cada año hasta el último día que trabajó para la Ciudad de El Paso”.

González fue contratado en 2014 para reemplazar a Joyce Wilson. Su salario inicial fue de 238 mil 959 dólares.

Su controvertido contrato de trabajo incluía múltiples beneficios que se agregaron desde 2014. Esos beneficios cuestan a los contribuyentes alrededor de $269 mil al año e incluyen una póliza de seguro de vida de $5 millones, viajes pagados y gastos para un examen de salud anual en Dallas, así como visitas de seguimiento y múltiples y lucrativas prestaciones de jubilación.

En octubre, su contrato fue enmendado para incluir una cláusula de que la Ciudad podría despedir a González “sin una buena causa”.

La indemnización de González incluyó 12 meses de su salario base, además de seis meses de vacaciones no utilizadas y seis meses de licencia por enfermedad.

La cláusula también estipulaba que la indemnización por despido de González incluía aumentos salariales que habría recibido durante el año.

Cary Westin se desempeña como administrador municipal interino hasta que se contrate un reemplazo permanente. A Westin se le pagan $320 mil por año hasta que se contrate a un administrador municipal permanente. También recibe una asignación mensual para automóvil de $400 y una asignación mensual para gastos de $250.