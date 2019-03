Reciben Premio Impact del Simposio de Soccer Urbano

El Club de Futbol Segundo Barrio (SBFC) fue galardonado con el Premio Impact del Simposio de Soccer Urbano, por parte de la Fundación de Soccer de Estados Unidos, el modelo nacional para programas deportivos de desarrollo juvenil. El reconocimiento fue otorgado por utilizar el deporte como herramienta para lograr un cambio positivo dentro de una comunidad en desventaja por al menos cinco años.

“Es un honor enorme”, dijo el director Ejecutivo de SBFC, Simon Chandler. “Valida el trabajo que hemos estado haciendo desde 2011 en el sur de El Paso. No podríamos hacer lo que hacemos sin el maravilloso apoyo que hemos recibido de la comunidad”.





El galardón





El premio recibido forma parte de los Premios del Simposio de Soccer Urbano de la Fundación de Soccer de Estados Unidos, que reconocen las mejores prácticas y a la innovación en las comunidades deportivas de desarrollo juvenil y honran los logros excepcionales de organizaciones e individuos dentro de dichas comunidades.

“Con gran placer presentamos los terceros Premios anuales del Simposio de Soccer Urbano a We Can Kick It, Segundo Barrio FC y Mayor Rahm Emanuel”, dijo Ed Foster-Simeon, Presidente y CEO de la Fundación de Soccer de Estados Unidos.

“Debido a las innovaciones de organizaciones e individuos como estos, seguimos creciendo como comunidad y, a la vez, podemos impactar positivamente las vidas de más jóvenes a través del deporte”, agregó.

El premio fue presentado durante el Simposio de Soccer Urbano 2019 de la Fundación de Soccer Estados Unidos, el principal evento de la nación donde directores ejecutivos, mentores y administradores de programas aprenden e intercambian las mejores prácticas en el uso del fútbol como vehículo para el desarrollo juvenil.





Herramienta





Segundo Barrio FC recibió el Premio Impact por su trabajo con el fútbol como herramienta para el cambio social al fomentar el desarrollo físico, mental y emocional de los menores en el Segundo Barrio.

El club fue fundado en 2011 como una organización dirigida por voluntarios, pero que actualmente acoge a 150 deportistas en tres programas principales: un equipo competitivo con capacidad de traslado que juega en ligas y torneos, un club de lectura y futbol después de clases y un programa de preparación para la universidad, que apoya a jugadores de preparatoria.

La misión de SBFC, “es tratar de usar el futbol como una herramienta para el cambio social mediante el desarrollo de programas que fomenten el crecimiento y desarrollo físico, mental y emocional de niños y niñas en el Segundo Barrio de El Paso y en otros lugares”, declararon directivos del club.

SBFC es una organización completamente voluntaria y su personal no recibe ningún tipo de salario. Los entrenadores son miembros de la comunidad y padres de familia. SBFC cubre sus gastos a través del patrocinio de camisetas, subvenciones, donaciones privadas y eventos de recaudación de fondos, como su juego anual de la Charity Cup.





Segundo Barrio





El Segundo Barrio es una comunidad de inmigrantes y ha sido llamada ‘La Isla Ellis de la frontera sur’. Es una de las comunidades más desfavorecidas de todo el país con índices muy altos de pobreza. Se considera que la mayoría de los niños en el Segundo Barrio están ‘en riesgo’. Hay una gran carencia de oportunidades para que los menores participen en deportes organizados debido a las barreras económicas. Los niños pueden participar en los programas de fútbol de SBFC de manera gratuita.

Para obtener más información sobre el equipo, visite la liga www.segundobarriofutbolclub.org o siga los perfiles de la organización en @segundo_barrio en Twitter, y https://www.facebook.com/segundobarriofutbolclub en Facebook.

Para más datos sobre la Fundación de Soccer de Estados Unidos, visite el sitio www.ussoccerfoundation.org o siga los perfiles @ussoccerfndn en Twiter y https://www.facebook.com/ussoccerfoundation en Facebook.