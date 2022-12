Reciben fronterizos la prestigiada Beca Hawkins

El Paso.- UTEP se enorgullece de celebrar a los nuevos Becarios Hawkins: Frida D. García Ledezma y Christian Samuel Ramírez tienen razones para celebrar este fin de año.

Ambos estudiantes de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) fueron elegidos entre 10 finalistas seleccionados por su destacado intelecto, carácter, servicio a los demás, atributos de liderazgo y potencial para abordar los importantes desafíos que enfrenta la humanidad. Recibirán 10 mil dólares cada uno.

PUBLICIDAD

La Beca Hawkins se otorga anualmente a los estudiantes de tercer año de UTEP y se puede usar para pagar gastos educativos o experiencias que mejoren la educación universitaria del estudiante en preparación para la escuela de posgrado. Estos gastos pueden incluir matrícula, tarifas, alojamiento y comida, libros y experiencias educativas especiales que incluyen investigación de pregrado y estudios en el extranjero o programas de estudio fuera de casa.

El proceso de solicitud y selección de la Beca Hawkins se basa en otros programas de becas y becas competitivos y de alto perfil, como las becas Rhodes, Marshall, Mitchell y Gates Cambridge.

Impulso en la vida

Frida D. García Ledezma es estudiante de ciencias geológicas. La nativa de Juárez ha utilizado las habilidades y el conocimiento que adquirió en UTEP mientras realizaba investigaciones con científicos de la NASA en el Lunar Planetary Institute. También ha utilizado sus habilidades de investigación para ayudar a mejorar la comunidad, estudiando la calidad del aire en el área que rodea el Monumento Nacional Chamizal y cómo afecta a los residentes.

Ella dijo que la Beca Hawkins le ha dado acceso a oportunidades que antes pensaba que no eran accesibles.

“Ahora puedo viajar al extranjero, hacer más servicio comunitario y aprender lo que el mundo tiene para ofrecer sin tener miedo de no tener dinero para pagar mi matrícula universitaria”, dijo. “Este premio me ayudará a seguir adelante en la vida y lograr todas las metas que me he propuesto!”

Músico e investigador

Christian Samuel Ramírez es un joven estudiante de bioquímica celular y molecular. Ha estado investigando durante más de un año en el Centro de Investigación Biomédica Fronteriza con el Presidente de Ciencias Farmacéuticas, el doctor Marc Cox, Ph.D. El nativo de El Paso obtuvo previamente la beca de la Iniciativa de Investigación de Pregrado para la Mejora Científica (U-RISE) en UTEP. También es oboísta desde hace nueve años y forma parte de la Sinfónica de Vientos de la UTEP.

Dijo que obtener la Beca Hawkins le permitirá considerar programas de posgrado internacionales que antes consideraba inalcanzables.

“El comité de Becas Hawkins me ha ilustrado sobre la importancia de viajar para ampliar mi perspectiva cultural y académica”, dijo. “Si bien soy consciente de la inversión financiera requerida para obtener una educación de posgrado, esta beca me permitirá ejecutar estos planes sin inhibiciones”.

Acerca del reconocimiento

La Beca Hawkins lleva el nombre del primer teniente William Deane Hawkins, quien estudió ingeniería en UTEP, luego llamado Texas College of Mines. Se alistó en el Cuerpo de Marines después del ataque a Pearl Harbor y finalmente fue comisionado como oficial antes de morir en acción mientras servía durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió póstumamente la Medalla de Honor por sus actos heroicos más allá del llamado del deber.

El comité de selección de becas incluyó a Richard Hyde, presidente del comité y Cónsul General del Reino Unido de Su Majestad en Houston; Roberto Coronado, ex alumno de UTEP y vicepresidente sénior a cargo de las sucursales de El Paso y San Antonio del Banco de la Reserva Federal de Dallas; Hilda Galvan, socia a cargo del bufete de abogados Jones Day en Dallas; y Jay Hone, coronel retirado de la Fuerza Aérea y abogado.

“Elegir dos ganadores de 10 espectaculares finalistas fue una tarea difícil; todos fueron dignos de ganar”, dijo Hyde. “Nuestros dos ganadores de Hawkins este año son excelentes ejemplos de lo que hace que UTEP sea excelente. Son académicos impresionantes que están orgullosos de UTEP y El Paso, y están motivados para retribuir a su comunidad. Serán grandes embajadores de UTEP”.