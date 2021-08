Reciben batas blancas futuros médicos de la Escuela Foster

El Paso— La Escuela de Medicina Foster celebró su decimotercera ceremonia de entrega de batas blancas el sábado 28 de agosto.

Fueron 125 estudiantes –la generación más grande hasta la fecha– a quienes se recibió como futuros héroes de la salud en en la familia del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech en El Paso (TTUHSC).

La ceremonia de la bata blanca es un rito de iniciación que da la bienvenida a los nuevos estudiantes al desafiante pero gratificante campo de la atención médica. El elemento más importante es el juramento que hacen los estudiantes de reconocer y reafirmar su elección de servir a los pacientes y brindarles una atención compasiva.

Los estudiantes de medicina de la generación 2025 recibieron batas blancas patrocinadas por generosas donaciones de la comunidad.

El nefrólogo local Dionicio Alvarez y su esposa Alice se comprometieron a pagar la mitad del costo de las batas blancas para los futuros médicos. Ambos han sido benefactores de TTUHSC El Paso desde hace mucho tiempo.

Los Álvarez han contribuido a la Campaña Infinity de la Escuela de Medicia Foster y han donado un cuarto de millón de dólares, suma que fue igualada por TTUHSC El Paso para un total de $ 500 mil. Desde 2017, han sido los principales patrocinadores de batas blancas para los estudiantes entrantes a la Foster School of Medicine.

En su más reciente donación, la señora Álvarez reflexionó sobre el viaje de la pareja en la medicina, su familia y el llamado que han sentido los nuevos estudiantes para unirse al campo de la atención médica.

“Mientras podamos, continuaremos apoyando TTUHSC El Paso. Solo quiero agradecerles a todos y decirles que no olviden: compasión, compasión, compasión. No olvides la razón por la que te dedicaste a la medicina: ayudar a la humanidad. Gracias por elegir esta carrera. Es difícil, pero puedes hacerlo. Yo sé que puedes hacerlo”, dijo la señora Alice.

Los estudiantes de medicina reflexionaron sobre su vocación al recibir sus batas blancas.

"Cuando decidí dedicarme a la medicina, no entendía completamente el alcance de este compromiso", dijo Amanda Alfsen, estudiante de medicina entrante y exalumna del Campamento Médico de Verano de la Escuela de Medicina Foster. “A lo largo de este viaje, lo he hecho paso a paso y día a día. Recibir esta bata blanca me ha dado la oportunidad de recordar el trabajo y el esfuerzo que me trajo aquí hoy. La promoción del 2025 está sumamente agradecida con Foster School of Medicine y sus donantes por brindarnos la oportunidad de aprender y servir a El Paso. Como nativa de El Paso, es muy especial para mí recibir mi bata blanca en mi propia comunidad ”.

Cerca de la conclusión de la ceremonia, el presidente de TTUHSC El Paso y decano de la escuela, el doctor Richard Lange, fue honrado con un tributo en video por su apoyo a los estudiantes.

La familia Lange ha donado continuamente batas blancas en honor a Richard J. Lange, el difunto padre del decano.

“Todo lo que aprendan durante los próximos cuatro años será fundamental en su papel directo en el cuidado del paciente por el resto de su vida”, dijo el doctor Lange. “Hoy van a comprometerse a servir a la humanidad y afirmar la oportunidad que tienes de hacer cambios en el mundo. La bata blanca que usamos no es una capa de superhéroe, sino un símbolo de su compromiso de cuidarse mejor unos a otros, a sus compañeros de clase, a los pacientes y a la comunidad ".

TTUHSC El Paso es uno de los dos únicos centros de ciencias de la salud designados como instituciones al servicio de los hispanos, y la única institución en la frontera entre Estados Unidos y México, que prepara a la próxima generación de héroes de la atención médica: el 50 por ciento de los estudiantes identificados como hispanos. El año anterior a la apertura de la Escuela de Medicina Foster, el condado de El Paso tenía un déficit de 37 por ciento de médicos en comparación con el promedio del estado de Texas.

Durante los siguientes 10 años, el condado experimentó un aumento de doctores, lo que redujo la escasez al 28 por ciento.

Gracias a Foster School of Medicine, los estudiantes talentosos de la región de Paso del Norte apasionados por la medicina y que sirven a la comunidad tienen la opción de asistir a la escuela de medicina en su ciudad natal.