Reciben 78 estudiantes de enfermería batas blancas para comenzar su viaje

El Paso— El décimo aniversario de la Escuela de Enfermería de Hunt comenzó con uno de los eventos más importantes para los estudiantes que ingresan al campo: la ceremonia de la bata blanca.

Los administradores escolares cubrieron formalmente a 78 estudiantes de enfermería con sus batas blancas el viernes por la mañana en el Edificio de Ciencias Médicas II en el campus de El Paso del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC). La presentación de las batas blancas seguida de un discurso de apertura a cargo de la doctora Stephanie Woods, decana de la Escuela de Enfermería de Hunt.

“Cuando usas tu bata blanca hoy y a lo largo de tu carrera, le dices a tu comunidad que has cumplido con el estándar y que eres digno de su confianza”, dijo Woods a los estudiantes. “El peso de tu nueva bata blanca debería darte una pausa. Ahora eres responsable de los demás y esa responsabilidad pesa. Serás el defensor de aquellos que no tienen voz. Cuidarás de aquellos que ya no pueden cuidarse a sí mismos ".

En honor al décimo aniversario, el video fue compartido en la ceremonia destacada por la visión e inspiración de Woody L. Hunt y Gayle Strike Hunt cuando hicieron su generosa donación para establecer la escuela. Ambos agradecen a la institución por crear un futuro mejor para los habitantes de El Paso y su comunidad.

Woody L. Hunt dijo que se enorgullece de ver que la escuela ha brindado a los estudiantes de primer nivel, especialmente a los de nuestra región Borderplex, una educación que tal vez no hubieran recibido de otra manera. Y Gayle Strike Hunt declaró que está emocionada de ver a más miembros de la comunidad alcanzar sus sueños de convertirse en enfermeras.

“Es inspirador ver a tantos estudiantes de la Escuela de Enfermería de Hunt quedarse en nuestra región para servir a nuestra comunidad y contribuir a nuestra misión de mejorar el acceso a la atención médica en la región de Borderplex. Ver a los estudiantes pasar del aula a entornos clínicos, donde comienzan a tratar a los pacientes, refuerza el hecho de que esta escuela de enfermería no solo está cambiando la vida de cada estudiante, sino la vida de todos los que tocan ”, dijo Gayle Greve Hunt. “Nuestra familia se enorgullece de apoyar al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech en El Paso, a medida que educan y capacitan a la próxima generación de profesionales de la salud que, a su vez, ayudan a El Paso a aumentar su competitividad económica y su calidad de vida”.

La ceremonia de la bata blanca es un rito de iniciación que da la bienvenida a los estudiantes al desafiante pero gratificante campo de la atención médica. El elemento más importante de la ceremonia es el juramento que hacen los estudiantes de reconocer y reafirmar su elección de servir a los pacientes y brindarles una atención compasiva.

“Estoy súper emocionado y estoy seguro de que todos mis compañeros sienten lo mismo. Todos estamos listos para comenzar la escuela. Se siente como una larga espera desde que nos enteramos de que nos aceptaron”, dijo Arenisse Sepúlveda, de San Elizario. “La ceremonia de la bata blanca es un evento muy motivador. Como estudiante de enfermería ya sabes lo que se espera. Debe ser compasivo y tener amor por cuidar a los pacientes, pero la responsabilidad es mucho mayor que eso. Sentí que la doctora Woods lo expresó perfectamente y es un honor para mí estar aquí ".

Beca pone el ejemplo

También se anunció en honor al décimo aniversario de la Escuela de Enfermería de Hunt el establecimiento de la Dotación de Becas Dorotha G. Waite para ayudar a los estudiantes actuales y futuros a financiar su educación en enfermería. La beca fue posible gracias a la hija de Dorotha, una doctora local y su esposo.

Como esposa y madre joven, Dorotha Waite sabía que quería construir una vida en torno al cuidado de los demás. Pero tendría que posponer su sueño porque en ese momento no se animaba a las mujeres que formaban una familia a dedicarse a la enfermería. Entonces, esperó.

Casi dos décadas después y en sus 40, Waite terminó su licenciatura en enfermería. Trabajó durante los siguientes 15 años, demostrándose a sí misma y a los demás que es posible tener una familia y una carrera.

Hoy en día, hacer malabares entre la escuela y la familia, o la escuela y la vida, es la norma. La beca de enfermería Dorotha G. Waite brinda apoyo a los estudiantes que enfrentan estos desafíos: estudiantes con experiencias como Waite que podrían estar en enfermería como una segunda carrera, regresar a la escuela más tarde en la vida o enfrentar obstáculos mientras van a la escuela y crían niños pequeños.

A Waite le encantaba ser enfermera y alentaría a los estudiantes de ahora a que nunca abandonen sus sueños de una carrera verdaderamente gratificante.

El anuncio de la nueva beca inspiró a varios estudiantes de enfermería entrantes.

“Fue una historia muy emotiva. Estaba derramando una lágrima cuando escuché su historia ”, dijo la paseña Jackelyn Castañón