Recibe UTEP 1.2 mdd para investigaciones de mercado

La Fundación Nacional de Ciencias (NSF) ha seleccionado a la Universidad de Texas en El Paso para unirse a un programa diseñado para estimular la innovación regional y acelerar el proceso mediante el cual esos descubrimientos ingresan al mercado.

Como nuevo miembro de la iniciativa NSF Innovation Corps (I-Corps) Hubs, UTEP recibirá $1.2 millones durante 5 años para brindar capacitación que ayudará a los profesores y estudiantes a determinar si hay una buena opción en el mercado para los productos de su investigación antes de impulsar la comercialización.

“Esta subvención es un testimonio de la calidad del entorno de investigación en UTEP y del arduo trabajo de los colegas de la Facultad de Ingeniería”, dijo Kenith Meissner, Ph.D., decano de la Facultad de Ingeniería de UTEP. “No sólo estamos haciendo exploraciones de clase mundial, sino que también fomentamos un espíritu emprendedor que conecta a nuestros investigadores con las necesidades de la industria para abordar directamente los problemas económicos y sociales”.

La inclusión de UTEP en el programa I-Corps Hubs, que se estableció en 2011, es parte de una expansión que incluye cinco nuevos centros, cada uno de los cuales comprende una alianza regional de al menos ocho universidades. UTEP, la Universidad Estatal de Nuevo México y la Universidad Estatal de Oklahoma son los miembros más nuevos del centro regional del suroeste, que está dirigido por Universidad de Texas en Austin.

Con una comunidad diversa de profesores, estudiantes graduados, investigadores posdoctorales y otros innovadores, el centro regional del suroeste implementará programas de capacitación estandarizados, así como el primer plan de estudios impartido exclusivamente en español, con el objetivo de reducir el tiempo y el riesgo asociados con la traducción de ideas y tecnologías prometedoras del laboratorio al mercado. Su objetivo es apoyar una amplia variedad de esfuerzos, desde la creación e implementación de nuevas herramientas, recursos y actividades de capacitación hasta el análisis y la evaluación de los resultados de las empresas emergentes de los participantes.

En conjunto, los I-Corps Hubs forman la columna vertebral operativa de la Red Nacional de Innovación, una coalición de universidades, investigadores financiados por la NSF, comunidades empresariales locales y regionales y otras agencias federales.

Además de Meissner, el equipo que implementará el programa I-Corps de UTEP incluye a Patricia Nava, Ph.D., profesora de ingeniería eléctrica e informática; Thomas Boland, Ph.D., profesor de ingeniería biomédica; y Aaron Cervantes, director de estrategia de la Facultad de Ingeniería y una de las asociaciones de los primeros defensores del enfoque I-Corps de UTEP.

“Como instructor en el programa I-Corps, he tenido la oportunidad de enseñar su metodología a investigadores no sólo en UTEP, sino en todo el país”, dijo Cervantes. “He visto a profesores mejorar la calidad y el impacto de su investigación al ampliar su comprensión de la industria y sus necesidades. Como investigador, poder utilizar los comentarios de la industria e iterar en el laboratorio para abordar completamente esas necesidades no tiene precio”.