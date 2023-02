Recibe ISD a 48 mil estudiantes en enero

El Distrito Escolar Independiente de Socorro logró un récord histórico en inscripción, superando los 48 mil estudiantes en enero de 2023.

SISD superó su récord de 47,000 estudiantes en 2019 debido a experiencias académicas enriquecedoras y al rápido crecimiento de la población del Este de El Paso, junto con los programas de bonos del distrito que han permitido a SISD agregar nuevas escuelas y mejoras a los campus.

“En SISD, nos esforzamos por brindar oportunidades de aprendizaje sobresalientes y equitativas para que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y prepararlos para un futuro exitoso”, dijo el superintendente de SISD, Nate Carman, EdD. “Somos el distrito escolar de más rápido crecimiento en el condado de EP, y el aumento sustancial de nuestra población estudiantil refleja nuestra comunidad en rápido crecimiento en el extremo Este de EP, la ciudad de Socorro y Horizon City”.

Cuando el estudiante de sexto grado, Adrián Enríquez, se registró en la Escuela Intermedia Salvador H. Sánchez el 12 de enero de 2023, se convirtió en el primer estudiante en superar el récord de inscripción del distrito de 48 mil estudiantes.

La escuela organizó una ceremonia en honor de Adrián el 30 de enero para celebrar este importante hito en la historia de SISD.

El confeti rojo y blanco cayó al piso cuando Adrián y la directora de la escuela secundaria Sánchez, Lisa Estrada-Batson, entraron al vestíbulo de la institución donde el estudiante recibió una canasta de regalos llena de artículos escolares. La línea de percusión de la Escuela Secundaria Sánchez sonaba de fondo mientras las porristas de Sánchez apoyaban al Guerrero más nuevo de la escuela.

“Parece que estamos agregando más áreas aquí en Socorro para viviendas y construcción, y simplemente dar la bienvenida a todas estas familias es increíble y una aventura para todos nosotros”, dijo Estrada-Batson. “Hoy es muy especial porque podemos enviar ese mensaje a nuestra comunidad de que continuamos creciendo, seguimos recibiendo a todos estos maravillosos estudiantes y continuamos haciendo de su educación una prioridad principal”.

Paola Gutiérrez, la madre de Adrián, dijo que la Escuela Intermedia Sánchez ha hecho que su hijo se sienta bienvenido desde el primer día.

“Desde el primer momento que se lo traje a Sánchez, me dijo que estaba muy feliz”, comentó Gutiérrez en español. Ella y su familia se mudaron recientemente a El Paso desde Ciudad Juárez. “Le gusta mucho la gente de aquí, la escuela, los otros niños, sus amigos y los maestros le enseñan muy bien. Eso es con lo que he luchado en algunas otras escuelas que a veces los docentes no le prestan suficiente atención o no le enseñan bien inglés u otras materias. Pero inmediatamente le gustó mucho estar aquí en Sánchez”.

La población estudiantil del equipo SISD ha aumentado en un 60 por ciento en los últimos 20 años. En 2003, la inscripción del distrito fue de 30 mil 78. Mientras que otros distritos escolares de la ciudad experimentaron caídas en la matriculación durante la pandemia, SISD se mantuvo firme. En el último año, SISD ganó más de 800 estudiantes.

Para administrar las necesidades de crecimiento del distrito, SISD abrió su escuela número 50, la escuela primaria Col. Ben Narbuth, en 2022 y la escuela primaria Cactus Trails en 2019; ambos fueron aprobados a través del programa de bonos de 2017. La Escuela Primaria Narbuth es parte de una institución combinada con la nueva Escuela Intermedia Eastlake, cuya apertura está programada para 2023. Atenderá a los estudiantes en el área de alimentación de la Escuela Secundaria Eastlake.

Otros proyectos de bonos de 2017, incluida la reconstrucción de la escuela secundaria Socorro y las mejoras en las instalaciones de las escuelas secundarias Américas, Montwood y El Dorado, están brindando a los estudiantes espacios de aprendizaje excepcionales en instalaciones modernizadas.

Si bien las instalaciones nuevas y mejoradas del distrito continúan ampliando las oportunidades para que los estudiantes sobresalgan, el equipo SISD ha construido una sólida reputación por su instrucción de alta calidad, programas innovadores y una comunidad solidaria y unida.

Con prekínder gratuito para niños de tres y cuatro años, clases universitarias gratuitas, academias avanzadas innovadoras, capacitación profesional y técnica avanzada, bellas artes galardonadas, atletismo de campeonato, tecnologías de vanguardia y instalaciones de clase, los estudiantes del equipo SISD reciben una experiencia educativa inigualable que garantiza que tengan éxito ahora y en el futuro.