Recibe Escuela de Medicina $100 mil en donación

Una familia de El Paso dono 100 mil dólares al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech en El Paso, para la creación de un nuevo fondo de becas para estudiantes de la Escuela de Medicina Foster.

Rodeado de sus hijos y nietos, Cliff y Martha Eisenberg anunciaron la donación.

“Sabemos lo que se necesita para financiar la educación de un estudiante de medicina, con nuestra propia hija, Lauren. También entendemos que no todas las familias han sido tan afortunadas como nosotros a lo largo de los años”, dijo Cliff.

“Es por eso que hoy estamos aumentando el fondo de becas que creamos el año pasado, para que podamos ayudar a otros estudiantes a lograr sus sueños de convertirse en médicos a través de la educación de clase mundial que se ofrece en la Escuela de Medicina Foster ”, agregó.

La beca para estudiantes de medicina de Cliff y Martha Eisenberg también incluye una contribución adicional de 75 mil dólares del WestStar Matching Scholarship Fund.

Su dotación total de becas es una inversión permanente de $175 mil que crecerá a perpetuidad.

En honor a su apoyo, una fila de salas de estudio en el Edificio de Ciencias Médicas II, el más nuevo del campus, se denominará Espacio Colaborativo de la Familia Cliff y Martha Eisenberg, donde los estudiantes pueden fortalecer en sus estudios y trabajar en equipos interdisciplinarios.

Una de esas estudiantes de medicina es Krysta Caudle, miembro de la promoción de 2023 de la Escuela de Medicina Foster. Fue la primera de su familia en graduarse de la escuela secundaria, la universidad y, pronto, de la escuela de medicina. La nativa de Granbury, Texas, planea solicitar una residencia en cirugía ortopédica y espera trabajar con atletas algún día.

“Como atleta de toda la vida, el único temor en el fondo de tu mente es lastimarte porque toda tu vida gira en torno a poder correr y he visto a muchos amigos pasar por esas lesiones”, dijo Caudle, quien jugó fútbol durante muchos años.

“Esa es la razón por la que me metí en medicina. Quiero que esos jóvenes atletas vuelvan al campo donde les encanta estar”, agregó.

Caudle, quien también es entrenadora del equipo de rugby de la Universidad de Texas en El Paso, dijo que tuvo la suerte de no tener nunca una lesión que le cambiara la vida, pero pagar la escuela no fue tan fácil.

“Vengo de un hogar de bajos ingresos y mis padres no tienen mucha ayuda, por lo que el dinero siempre estuvo en nuestra mente. Si no obtenía una beca completa, no iría a la universidad”, dijo Caudle. Pero su comunidad se unió a ella y todos dieron lo que podían brindar en apoyo de becas para la licenciatura de Caudle.

“También tuve varios trabajos para llegar a fin de mes, pero en la escuela de medicina, este es un trabajo de tiempo completo. Las becas son fundamentales para que yo persiga mi sueño de convertirme en médico. Lo que los Eisenberg están haciendo es un nivel de generosidad que es inspirador. Espero estar en posición de hacer lo mismo algún día. Es realmente algo hermoso y un cambio de juego para estudiantes como yo”, finalizó.

Los Eisenberg tienen una larga historia de apoyo a la comunidad de El Paso a través de la filantropía. Estuvieron entre los donantes inaugurales que ayudaron a establecer la Escuela de Medicina Foster en 2007.

En honor a su apoyo, una de las bibliotecas de TTUHSC El Paso, ubicada en el Edificio de Educación Médica, lleva el nombre de la madre de Cliff, Doris F. Eisenberg.

“La financiación de la Escuela de Medicina Foster es una de las mayores adiciones en la historia de El Paso. Estábamos orgullosos de apoyarlo al principio y ha sido increíble verlo crecer durante los últimos 14 años con el apoyo de la comunidad”, dijo Cliff Eisenberg.

“Esperamos que nuestro regalo sea un ejemplo para nuestros hijos y nietos. El Paso ha sido el hogar de nuestra familia durante varias generaciones y queremos que prospere. Gracias a la Escuela de Medicina Foster, los futuros héroes de la atención médica están aprendiendo a cuidar a los habitantes de El Paso en los años venideros” finalizó.

Hace más de 10 años, antes de la apertura de la escuela, la cantidad promedio de médicos de atención directa del condado de El Paso por cada 100 mil habitantes era un 75 por ciento menor que el promedio nacional.

Actualmente, el condado enfrenta una escasez del 50 por ciento. En ese tiempo, el condado aumentó su número de médicos de atención directa de 844 a mil 325, un aumento del 57 por ciento que es el resultado directo de tener una escuela de medicina de cuatro años en el área.