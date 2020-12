Recibe EP regalo millonario de fundadora de Amazon

MacKenzie Scott, la ex esposa de Jeff Bezos –el fundador de Amazon– donó 4.2 mil millones de dólares de su fortuna, producto en gran parte de su divorcio, a 384 causas benéficas a nivel nacional en un día.

Tres organizaciones paseñas recibieron un total de 34 millones de dólares en fondos: El Pasoans Fighting Hunger recibió $9 millones, The United Way of El Paso County, $5 millones y la YWCA Paso del Norte Region se benefició con $20 millones.

La filántropa, quien fue nombrada recientemente en la lista de Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo, anunció una donación de 20 millones de dólares para dicha organización.

Scott forma parte de una corriente de billonarios –que incluye a Bill Gates, Mark Zuckerberg y Warren Buffett– que han prometido donar la mayor parte de su fortuna.

Scott y su equipo buscaron organizaciones “con especial atención a aquellas que operan en comunidades que enfrentan una alta inseguridad alimentaria proyectada, altas medidas de inequidad racial, altas tasas de pobreza local y escaso acceso al capital filantrópico”.

“Este regalo hará posible el trabajo de la YWCA en los próximos años y beneficiará a muchas personas en la comunidad de El Paso”, dijo la doctora Sylvia Acosta, directora ejecutiva de YWCA.

“Las crisis que nuestra comunidad ha soportado estos últimos años nos llevaron a apoyarnos aún más en nuestra misión y destacaron cuán esenciales son nuestros programas”, agregó Acosta.

La directora ejecutiva de la organización comunitaria dijo que a pesar de todo, se continúa apoyando a las mujeres y los niños en el programa de transición de vivienda conocido como TLC.

“Ampliamos los programas a nuestros residentes de la tercera edad, brindamos cuidado infantil crítico y apoyo educativo a los hijos de los trabajadores esenciales, y comenzamos una serie de conversaciones valientes centrada en nuestra misión”, explicó Acosta.

La YWCA ha servido a la comunidad de El Paso durante 111 años, brindando apoyo fundamental a los habitantes de El Paso desde 1909. La misión de la organización es eliminar el racismo, empoderar a las mujeres y promover la paz, la justicia, la libertad y la dignidad para todos.

Los programas actuales incluyen educación para la primera infancia, programas extracurriculares, programas de liderazgo para adolescentes, un centro de vida de transición para mujeres y niños que han sobrevivido a la violencia doméstica, viviendas para personas mayores, viviendas para personas de bajos ingresos, desarrollo de la fuerza laboral, programas de salud y bienestar, y más.

“Nuestra comunidad ha tenido algunos años difíciles y este regalo es una gran noticia para El Paso”, dijo la directora ejecutiva.

“Este regalo transformador permitirá a la organización fortalecer y hacer crecer nuestros programas. Estamos muy agradecidos de haber sido reconocidos al más alto nivel de filantropía”.

La YWCA El Paso del Norte Region es parte de un movimiento internacional que sirve a más de 2 millones de personas en los Estados Unidos y 25 millones en todo el mundo.

Agradece United Way

“Como buenos administradores de esta donación de $5 millones, será nuestra prioridad trabajar en colaboración con socios corporativos, nuestra junta directiva, voluntarios de la comunidad y la próxima generación de filántropos”, dijo Deborah Zuloaga, directora ejecutiva a nivel local de United Way.

“Esto no es sólo un regalo directo para United Way, sino una inversión en nuestra comunidad y sus residentes”, agregó.