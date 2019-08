Rechazan restricciones defensores de las armas

Austin, Tx.— El poderoso cabildeo de derechos de armas de Texas retrocedió rápidamente después de que el gobernador Greg Abbott planteó la posibilidad de leyes más estrictas sobre armas de fuego después de que un hombre armado mató a 22 personas en un Walmart de El Paso.

La resistencia podría poner a prueba la relación entre los grupos de derechos de armas, Abbott y el liderazgo republicano del estado, lo que alivió las restricciones de armas después de tiroteos masivos anteriores en 2017 y 2018.

Antes de que Abbott pudiera convocar una reunión a puerta cerrada el jueves en el Capitolio con los legisladores y las fuerzas del orden público en respuesta al tiroteo en El Paso, los defensores de los derechos de armas se reunieron afuera. Varios manifestantes portaban abiertamente rifles de asalto y exigieron que Texas no infringiera su libertad.

Después de la reunión, el gobernador levantó la alarma sobre la imposibilidad de rastrear las ventas privadas de armas, que en gran medida no están reguladas y no requieren una verificación de antecedentes. Horas después, la Asociación de Fusileros del Estado de Texas envió un correo electrónico a sus miembros con una respuesta a los pedidos de nuevas restricciones de armas.

“NO, NO y NO”, escribió Alice Tripp, directora legislativa y cabildera del grupo afiliado a la NRA, una figura poderosa en torno a la política de Texas durante las últimas dos décadas. “Este país, este estado, tiene montañas de leyes de armas existentes que se ignoran o se procesan”.

Tripp dijo que fueron los legisladores demócratas de El Paso en la reunión quienes presionaron por más leyes sobre armas. Pero fue Abbott quien cuestionó públicamente la venta privada de armas y citó un “peligro” en quién podría estar comprando y vendiendo en ese mercado de armas.

“En este momento no hay nada en la ley que impida que un extraño venda un arma a un terrorista”, dijo Abbott, “y obviamente es un peligro que debe ser considerado”.

El senador estatal José Rodríguez, de El Paso, dijo que el gobernador estaba presionando para obtener ideas sobre las leyes de armas.

Abbott estaba “realmente presionando a las personas a explorar dónde están las brechas en la ley existente, y en segundo lugar, dónde necesitamos algunas leyes adicionales que sean posibles soluciones a algunos de estos problemas”, dijo.

La oficina de Abbott no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes. Los activistas por los derechos de las armas observan de cerca lo que hace a continuación.

El gobernador tiene otra reunión programada en El Paso la próxima semana. No muestra señales de llamar a los legisladores a una sesión especial.

Abbott celebró reuniones similares en 2018 después de tiroteos masivos en una iglesia en Sutherland Springs, una escuela secundaria cerca de Houston. Más tarde lanzó un informe de 43 páginas que pedía a los legisladores que al menos consideren las llamadas leyes de “bandera roja” y restricciones más estrictas para el almacenamiento de armas en el hogar.

Los defensores de los derechos de las armas se abalanzaron y él rápidamente se alejó de cualquier cosa que los críticos consideraran control de armas. En cambio, Abbott firmó una serie de nuevas leyes que amplían los derechos de armas impulsadas por la mayoría republicana de la Legislatura.

Entre ellos se incluyeron restricciones sobre dónde se pueden llevar armas de fuego, desde escuelas hasta iglesias, apartamentos y hogares de acogida, y se impidió que las ciudades pasaran sus propios límites de venta de armas y municiones. Los legisladores también aprobaron poner más personal armado en las escuelas.

La manifestación del jueves por los derechos de las armas fuera del Capitolio incluyó a miembros de Open Carry Texas y Gun Owners of America. Ambos grupos se quejaron de que quedaron fuera de la reunión de Abbott.

“Hay mucha preocupación entre los grupos de base porque nuestros políticos republicanos están perdiendo su lealtad a la defensa de los derechos constitucionales”, dijo el fundador de Open Carry Texas, C.J. Grisham. “Este es el hábito de Greg Abbott. La gente hace saber que no nos gusta esto y él retrocede. Nos hace preguntarnos dónde se encuentra realmente y dónde estaría sin bases”.

También en la manifestación estaba Stephen Willeford, quien fue aclamado como un héroe por disparar y herir al pistolero que mató a más de dos docenas de personas en la iglesia de Sutherland Springs en 2017.

De pie en la puerta de los terrenos del Capitolio, Willeford levantó el rifle AR-15 que usó ese día, que todavía tiene etiquetas de evidencia policiales y no ha sido disparado desde entonces.

“Usé este rifle para defender a mi comunidad”, dijo Willeford.