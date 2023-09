Rechazan madres tráfico comercial en puente ‘Libre’

Integrantes de las organizaciones Familias Unidas del Chamizal y de la Mujer Obrera rechazaron la propuesta de la Cámara de El Paso que pretende mantener el tráfico comercial en el puente internacional Córdova-Américas (BOTA) dentro del plan de modernización de la infraestructura, por considerar que esto no brinda una solución a sus demandas del cuidado a la salud pública ni desaparecen las emisiones contaminantes que generan los cientos de camiones de carga que cruzan a diario la frontera.

Y es que el organismo empresarial propuso un par de alternativas a la Administración General de Servicios (GSA) utilizando la

infraestructura de la autopista fronteriza Loop 375 para ayudar a aliviar el tráfico comercial y la congestión a través de BOTA.

Sin embargo, para los activistas ninguna de las propuestas es válida. “Se nos hace una injusticia que antepongan el interés económico a la salud pública de tanto niño. Esto es una cuestión de salud pública para nosotros”, afirmó Hilda Villegas.

Expresó que durante años han luchado y exigido a las autoridades el retiro de las trocas por ese cruce debido a los altos niveles de contaminación que lanzan al medio ambiente y que afectan la salud de más de siete mil pequeños y sus familias que radican en los alrededores del cruce internacional, que han contribuido a que la frontera cuente con altos niveles de ozono.

Cuestionó que los dirigentes que proponen la iniciativa son personas que no viven ahí y no padecen los embates de la niebla tóxica que producen los tractocamiones y afectan la salud de sus habitantes.

“Ellos no viven en nuestro barrio, los niños de ellos no van a las escuelas del barrio. Pregúnteles a todos los de la Cámara de El Paso si alguno de sus hijos va a la escuela primaria Zavala o si sus esposas caminan enseguida del puente ‘Libre’ como nosotros que vivimos ahí”, inquirió.

Aunque el enfoque de la agencia independiente de los Estados Unidos ha reiterado que la participación comunitaria debe ser integral y equitativa, es decir, todas las voces deben ser escuchadas pero ninguna debe predominar, lo cierto es que la postura de la Cámara de El Paso contradice lo expuesto.

“Tenemos una oportunidad única en una generación de crear un puerto terrestre de última generación que El Paso merece”, dijo Andrea Hutchins, directora ejecutiva de la Cámara de El Paso, quien ha participado de cerca en el proyecto impulsado por la legisladora federal Verónica Escobar, y cuya inversión rebasa los 600 millones de dólares.

A decir de la representante empresarial, la Junta Directiva de la Cámara de El Paso tomó medidas para proponer una nueva solución alternativa a la Administración de Servicios Generales, mientras trabajan para finalizar sus planes para modernizar y ampliar el Puerto Terrestre del Puente de las Américas.

El que ellos insistan en retener esas trocas allí es ya un crimen, denunció la líder que junto con decenas de madres de familia ha participado en diversas protestas en las inmediaciones del cruce para tratar de concientizar a las autoridades para que saquen por completo el tráfico comercial.

La alternativa de las activistas y que han propuesto a las autoridades es simple: que los camiones de carga no transiten más por BOTA y crucen por el puente internacional Tornillo-Guadalupe o Santa Teresa.

“Nadie puede fumar dentro de un edificio verdad? Sin embargo estas trocas sí pueden envenenar a nuestros hijos a diario y nadie hace algo para evitarlo, no es posible”, apuntó indignada.

Durante años la inhalación de ozono ha causado afectaciones severas a niños y adultos que viven en ese sector, desde irritación en los pulmones y garganta, tos, dolor en el pecho y falta de aire, así como un mayor riesgo de infecciones respiratorias.

Lamentó que estas personas minimicen a los habitantes que viven en el Barrio Chamizal. “Las personas que viven en la zona del Chamizal son las que pueden tener su opinión, las otras personas que no viven en El Chamizal o cerca de esa área qué interés pueden tener aparte del económico o que ellos estén abogando por las maquilas de Juárez-México”.

Denunció que los empresarios que administran las maquilas de Juárez tienen mucho dinero, sin embargo los niños del barrio son de bajos recursos. “Le apuesto a que la mayoría de las señoras y personas mayores no tienen salud médica, yo no tengo salud médica… y sin embargo a mí y a mis hijos nos están haciendo tener que soportar esta contaminación para apoyar a las maquilas de Juárez, cuando ellos tienen mucho dinero para que les hagan su puente”.

Por su parte Cemelli de Aztlán, activista de la Mujer Obrera, manifestó que los actuales estándares de contaminación no sirven por lo que el Gobierno habla de cambiar la norma en breve. “Las emisiones contaminantes de las trocas, específicamente de NAFTA, que cruzan el puente están matando”, dijo en un tono de preocupación.

Según las autoridades, estas medidas incluyen: reducir las emisiones tóxicas de fuentes industriales; reducir las emisiones de vehículos y motores mediante nuevas normas de emisiones estrictas y una combustión más limpia de gasolina, así como abordar la contaminación del aire interior mediante programas voluntarios.

Villegas dijo que si bien el cambio de cruce por otro puente les traería a los transportistas un incremento en el manejo de las mercancías, el costo del producto se puede ajustar, sin embargo la salud de un niño no se puede ajustar porque al respirar esos venenos ya les robó esa salud y las consecuencias de esos problemas médicos, es la vida.

Y preguntó: “¿Cuánto no le cuesta a una persona la insulina, cuánto no le cuesta la medicina para la presión alta, cuánto no le cuesta a un niño el trauma y el estrés cuando le da un ataque de asma?… eso no tiene un precio, sin embargo para ver este producto sí hay un precio: un dólar, dos o tres, no sé cuánto pueden agregar en el costo, pero para la vida de un niño en el barrio no tiene precio”.

Externó que es ahí donde ellos no quieren aceptar que esto no tiene que ver con dinero… esto tiene que ver con salud pública y que se supone deben proteger a los niños del vecindario, insistió.

Las autoridades ambientales establecen que los contaminantes más preocupantes para la salud pública son las partículas en suspensión, el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.

A nivel local las estaciones meteorológicas registran altos niveles de contaminación ambiental.