Rechazan madres del Chamizal expansión en el puente ‘Libre’

“¡Fuera las trocas del puente ‘Libre’!... ¡Queremos aire limpio!”, fue la demanda que integrantes de la agrupación Familias Unidas del Chamizal exigieron a las autoridades federales minutos antes de iniciar la reunión de participación comunitaria en el salón principal del Centro de Recreación Chamizal, situado en la zona Sur de la ciudad, al tiempo de denunciar el racismo ambiental de que han sido objeto durante décadas.

Aunque en la reunión funcionarios federales señalaron que el puente en sí no será afectado, sino el puerto de entrada, y que no se destruirán edificios emblemáticos como el Coliseo de El Paso y un edificio “verde” de vivienda pública, para las madres del Chamizal no es suficiente, ya que el daño ecológico persiste ante el cruce de miles de camiones comerciales por el área.

PUBLICIDAD

De acuerdo a los manifestantes el puerto de entrada del Puente de las Américas (Bridge of the Americas, BOTA) está recibiendo 600 millones de dólares en fondos federales para renovaciones por lo que las familias del Barrio Chamizal exigen que esos fondos se utilicen para abordar las preocupaciones ambientales que han tenido durante décadas.

“Estamos aquí presentes porque ahorita se está conduciendo una junta sobre la expansión del puente internacional que es histórico para el Barrio Chamizal y cuando hablamos del Barrio Chamizal es que este puente le pertenece a la gente, a la gente de Juárez y a la gente del Chamizal”, afirmó Hilda Villegas, líder de la agrupación.

“No le pertenece a las maquilas, que son unas multimillonarias y que están saqueando mucha riqueza de las dos ciudades a costa de la salud de nuestras familias”, denunció Villegas.

Manifestó que este barrio no tiene aire limpio desde hace más de 26 años, desde que cambiaron el Tratado del Chamizal para permitir el paso de camiones comerciales en masa”, dijo.

Comentó que el primer paso es sacar los camiones de carga de la comunidad, los cuales son perjudiciales para la salud de los niños y adultos mayores de esa comunidad.

A pesar de que el presidente Biden ha hablado del desarrollo de las comunidades en ese lugar nunca se ha realizado un estudio de impacto en la salud ambiental, expresó Villegas tras denunciar que el vecindario está expuesto a un 79% más de partículas que el resto de Texas.

“Sin embargo, las renovaciones de BOTA en cambio se están utilizando para la expansión para servir a la industria maquiladora, lo que no reducirá las emisiones y de hecho aumentará la contaminación”, añadió.

Explicó que a medida que la industria maquiladora se expande en Juárez, a los residentes de El Paso les preocupa que las renovaciones de la infraestructura federal estén priorizando la industria en lugar de las personas y su salud.

“Sabemos que la contaminación del aire y del medio ambiente daña a los niños y los ancianos”, expresó a su vez otra de las manifestantes de la asociación de vecinos Familias Unidas del Chamizal.

“Al momento nos han dicho que pueden considerar sacar las trocas pero después dicen que no y nunca nos dan una razón confiable”, dijo Villegas, quien al igual que el resto de los vecinos sufre de la contaminación desde mediados de los noventa.

Denunció que hay alrededor de tres mil niños en el barrio que sufren constantemente de problemas respiratorios, que es la primera indicación del problema de salud pública, y asma, sin contar a las personas de la tercera edad.

Asimismo que El Paso tiene un problema de ozono que está generado por las altas temperaturas y la exposición de metales y químicos generados por este tráfico, por ello es importante ver cómo le está afectando a toda la región de El Paso.

Agregó que dentro de sus exigencias no están pidiendo nada fuera de lugar puesto que tienen en la zona metropolitana puentes vacíos por lo que no entienden por qué no hay ningún esfuerzo para sacar estas trocas fuera de la zona residencial.

“Deben ya quitar ese acto criminal, al cual hemos estado sometidos en el Barrio Chamizal”, dijo visiblemente desesperada y puntualiza que no se puede olvidar que hay siete mil vidas de por medio dentro de estos planes y cuyos derechos han sido violados históricamente, una historia de racismo y opresiones y de hostigamiento en contra de las familias inmigrantes.

jtorres@diariousa.com