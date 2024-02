Rechazan convertir escuela al sistema Montessori

Con pancartas en mano en las que cuestionaron el proceder de las autoridades del Distrito Independiente de El Paso (EPISD), decenas de padres de familia de la escuela primaria Paul C. Moreno, se pronunciaron en contra de la aplicación del sistema Montessori en el plantel en donde estudian sus hijos por considerarla discriminatoria.

Aunque no están en contra del método de enseñanza que promueve la educación respetuosa y la estimulación, los manifestantes reprobaron la forma en que los académicos están llevando el proceso de transición.

“Estamos siendo vilmente discriminados. Los niños no saben en realidad lo que está pasando, pero lo que sí vemos es que están desconcertados porque los van a cambiar de escuela y en eso no estamos de acuerdo”, dijo una madre de familia que se sumó a la protesta.

Con leyendas como: “Somos y seremos Moreno”; “Es nuestra casa, no nos vamos a ir”; “Moreno es nuestra familia. No muevan a nuestros hijos”; “No me discrimines”; “Si a la educación tradicional”, entre otras, los protestantes exigieron reconsideración a la iniciativa.

Lilia Aguilera, directora ejecutiva de El Paso ISD mencionó que el distrito tiene más de un año planeando el programa y hasta ahora se decidió implementarlo.

“La meta es abrir cuatro lugares en la ciudad bajo el sistema Montessori y este apenas es el primero”, dijo la funcionaria, sin ampliar comentarios en relación a la protesta.

Precisamente las madres inconformes reiteraron su molestia por la forma en que este esquema será implementado ya que según ellos el distrito no consideró a los actuales estudiantes en el proyecto a pesar de que son candidatos naturales.

Empero, si bien es cierto que hay niños que están aptos para aplicar al sistema, algunos padres de familia mostraron su preocupación debido a que no todos los estudiantes cumplen con los requisitos impuestos, incluyendo a aquellos con necesidades especiales.

Y es que el sistema Montessori justo prepara a los niños a tener libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo, en un entorno estimulante, de comprensión y de observación por parte del adulto.

De acuerdo a las autoridades educativas el ambiente preparado que se le aporta a los alumnos están dentro del orden, belleza, y en un entorno adecuado.

El Paso ISD definió que los pequeños de Paul C. Moreno sean reubicados a Crockett Elementary School lo que causó molestias y derivó en la protesta de los padres de familia.

“Hasta ahora nos están informando, apenas lo que están haciendo. Nos están informando que nuestros niños ya no van a venir aquí y que se tienen que ir a otra escuela”.

Mencionaron que temen también por la calidad educativa ya que en el plantel que estudiar está bajo la categoría de cuatro 4 estrellas y la seleccionada es de tres.

En medio de la frustración los afectados exigieron al Distrito Escolar Independiente de El Paso actúe con honestidad en su pretensión de hacer de la escuela un campus exclusivamente Montessori, lo que dejaría a algunos estudiantes sin otra opción que mudarse a otra escuela.

“Es un shock tremendo tanto para alumnos como maestros porque sé que los han insultado y ahora algunos de ellos escucharon que después de un año los van a despedir”, dijo otra de las afectadas.

La superintendente de El Paso ISD Diana Saavedra dijo hace algunos meses que el plan era tener escuelas Montessori en diferentes lugares y estas se iban a ir abriendo en los próximos años.

“Hemos recibido una subvención de planificación de $400,000 de la Agencia de Educación de Texas y la usaremos como capital inicial para planificar la próxima apertura de la escuela Montessori, que tendrá lugar en el próximo año escolar”, dijo en 2023.

Sin embargo para los padres de familia consideran que la postura del distrito es imponer el sistema sin consultarlos aun cuando saben que no quieren que sus hijos tengan que asistir a una escuela diferente, incluso si está a solo una milla de distancia, enfatizaron.

En septiembre de 2022, el Distrito Escolar Independiente de Canutillo lanzó un programa Montessori de pre kínder, lo que lo convirtió en el primer distrito del condado en ofrecer una opción Montessori pública.

El anuncio de Canutillo se produjo justo mientras el Distrito Escolar Independiente de El Paso también trabajaba para abrir un programa Montessori para el próximo año escolar.

“Siempre estamos aquí para brindar opciones y liderar nuestras oportunidades educativas para nuestros niños en nuestras comunidades”, dijo en ese entonces el superintendente Pedro Galaviz, que coincidió con el cumpleaños número 152 de María Montessori.

Montessori creó el método educativo centrado en el niño que se centra en el aprendizaje práctico y autodirigido a principios del siglo XX. Ha ganado popularidad en las últimas décadas y cada vez más distritos escolares públicos abren sus propias escuelas Montessori.

Según el Centro Nacional de Montessori en el Sector Público, Texas es uno de los estados con más escuelas Montessori públicas. Distritos como Dallas, Fort Worth, San Antonio, Houston y Austin ofrecen Montessori, que hasta ahora solo habían estado disponibles en las escuelas privadas de El Paso.

jtorres@diariousa.com