Rechaza Trump declarar en su segundo juicio político

Associated Press / El ‘impeachment’ comienza la próxima semana

Washington— El ex presidente Donald Trump no testificará en su segundo juicio político ante el Senado la próxima semana, dijo su portavoz en un comunicado el jueves.

“El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional”, dijo el portavoz de Trump, Jason Miller.

La declaración de Miller se produjo poco después de que el equipo de defensa de Trump respondiera al llamado del representante Jamie Raskin para que testificara el ex presidente, acusando a los demócratas de realizar un “truco de relaciones públicas”.

“Como seguramente sabe, no existe tal cosa como una interferencia negativa en este procedimiento inconstitucional”, dijo el abogado de Trump, Bruce Castor, en una carta a Raskin, demócrata por Maryland. “Su carta sólo confirma lo que todos saben: no puede probar sus acusaciones contra el presidente número 45 de los Estados Unidos, que ahora es un ciudadano privado”.

Si bien Castor no dijo explícitamente en su carta que Trump no testificará, desestimó los esfuerzos de los demócratas.

“El uso de nuestra Constitución para iniciar un supuesto proceso de juicio político es demasiado serio para intentar jugar a estos juegos”, dijo Castor.

Raskin, el principal gerente de juicio político de la Cámara, le pidió a Trump el jueves que brindara testimonio bajo juramento “ya sea antes o durante” su juicio en el Senado programado para la próxima semana.

En una carta, Raskin pidió testimonio sobre la conducta de Trump el 6 de enero cuando un contingente pro Trump irrumpió en el Capitolio en un ataque mortal.

La carta, que Raskin envió a los abogados de Trump el jueves, llega dos días después de que el equipo legal del presidente presentara documentos ante el Senado en los que disputaban muchas de las acusaciones fácticas en el caso de los administradores de la Cámara. Invita a Trump a testificar antes o durante su juicio político real, que comenzará en el Senado el martes, con la recomendación de que lo haga entre el lunes y el 11 de febrero.

“Si rechaza esta invitación, nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluido el derecho a establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte inferencia adversa con respecto a sus acciones (e inacción) el 6 de enero de 2021”, advirtió Raskin en su carta, solicitando una respuesta antes del viernes a las 5 p.m., tiempo de Washington (3 p.m. en El Paso).

Los gerentes de la Cámara no tienen autoridad independiente para citar a Trump si niega la solicitud.

En la carta, Raskin señaló que los ex presidentes Gerald Ford y Bill Clinton habían testificado ante el Congreso mientras estaban en el cargo, “por lo que no hay duda de que puede testificar en estos procedimientos”. Raskin también señaló que, dado que Trump ya no está en el cargo, y dado que la Corte Suprema ya dictaminó que el presidente no es inmune a los procedimientos legales por decisiones que tomó durante su mandato, no tiene excusa para declinar.

“Por lo tanto, anticipamos su disponibilidad para testificar”, escribió Raskin.