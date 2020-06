Rechaza Suprema Corte de Texas escuchar argumentos vs arena

La Corte Suprema de Texas otorgó ayer a la Ciudad de El Paso otra victoria legal al negarse a volver a escuchar un caso que impugna un fallo anterior que permite a la Ciudad construir un Centro de Entretenimiento y Artes Escénicas Multipropósito (MPC) en el barrio Duranguito, generando descontento entre sus opositores.

La decisión de la Corte Suprema de Texas de negar la revisión del caso reafirma una posición adoptada por la Ciudad y apoyada por el fiscal general de Texas de que los votantes autorizaron a la Ciudad de El Paso a entregar un MPC capaz de albergar artes escénicas, deportes, eventos deportivos y otros entretenimientos.

“Estoy satisfecho con la decisión de la Corte Suprema de Texas. Tenemos un procedimiento legal más para despejar el camino hacia la construcción del Centro de Usos Múltiples, pero éste es un paso muy esperado en el proceso para cumplir con la voluntad de los votantes”, estableció el alcalde Dee Margo.

Sin embargo el grupo defensor del emblemático e histórico barrio mostró su rechazo una vez más durante una conferencia de prensa ofrecida a las afueras de las dos viviendas que quedan de pie en ese sitio.

“¡Vamos a seguir luchando… seguir luchando porque no estoy de acuerdo con esta decisión!, afirmó Antonia Morales, mejor conocida como ‘Toñita’, luego del dictamen que emitiera la Corte Suprema del Estado de Texas.

Reiteró que una vez más antepusieron los intereses privados a los comunitarios, “muy mal pero no me agarró por sorpresa porque ya los conozco. Sabía que no nos iban a dar el fallo a nuestro favor”, dijo visiblemente consternada.

Ella, al igual que los defensores del histórico barrio, se mostró a favor del desarrollo cultural y deportivo que mantiene la agenda gubernamental pero rechazaron categóricamente que se construya en ese sitio histórico.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la Ciudad, y en el cual prácticamente celebró la victoria, se anunció que la decisión permitirá el avance de los planes para construir el Centro de Entretenimiento y Artes Escénicas Multipropósito, y en el cual podría también promover eventos deportivos.

Verónica Carbajal, abogada de Texas RioGrande Legal Aid y candidata a la alcaldía, explicó que al haber negado la decisión que hiciera la Corte de Apelaciones se le dio a la Ciudad discreción para utilizar la palabra ‘entretenimiento’ dentro del idioma de la proposición para crear y construir una arena deportiva.

No obstante, agregó, ha sido esa palabra por la que no se debe permitir que se haga la arena porque la Ciudad utilizó esa palabra para manipular al público y para mentir sobre su intención verdadera que era crear una arena deportiva.

Añadió que la Ciudad tiene la discrecionalidad, según la Corte, de crear una arena deportiva con estos fondos pero no tiene la obligación de hacerlo, lo que sí tiene obligación es de construir lo que nos prometió en ‘blanco y negro’.

“Nos prometió por escrito que se haría un museo nuevo de niños, un centro cultural mexicoamericano y mejoras al Centro de Bellas Artes, bibliotecas y museos, de eso nada se ha cumplido”, afirmó.

Denunció que la razón del incumplimiento se ha debido a que el Gobierno ha destinado el 80 por ciento de los recursos asignados a algo que no se le prometió a los votantes, entonces todavía tiene la oportunidad de que la Ciudad cambie de opinión y no construya esa arena.

Indicó que un cambio de actitud y más en esta época de pandemia, donde la gente está sufriendo por el impacto económico, debe darle la prioridad a la ciudadanía y no a los intereses privados.

“Sabemos que las arenas deportivas son muy costosas y por eso el sector privado no las quiere construir por lo que ahora quiere que los contribuyentes las subsidien y estamos en un momento de no hacerlo”, enfatizó.

Externó que mientras tanto seguirán defendiendo el derecho de ‘Toñita’, residente del lugar desde 1965, de tomar posesión de su apartamento, ubicado en la última vecindad del sector, “vamos a estar en espera del caso pendiente que tiene el doctor Max Grossman, vamos a ver qué pasa y como dijo ella, se va a quedar hasta el último momento”, dijo la abogada.

Antonia Morales, quien afirmó haber luchado junto con otros líderes por preservar los edificios y la historia del barrio, instó a los gobernantes a seguir su plan pero no en ese sitio, el cual ya ha sido adquirido por las autoridades al comprar casi la totalidad de las propiedades.

“Hay muchos lugares dónde construirla y mucho más funcionales que en una zona donde está todo amontonado y el tráfico es insoportable, aunado a la contaminación”, comentó tras cuestionar los resultados de asistencia al estadio de beisbol y el Centro Cívico.

Pero a pesar de estas declaraciones, para la Ciudad la decisión confirma el fallo de 2018 de la Tercera Corte de Apelaciones, que revirtió partes de la sentencia de un tribunal de primera instancia que prohíbe a la Ciudad construir un MPC para acomodar deportes, entre otros propósitos, y usar fondos externos para desarrollar el proyecto. Los tribunales de apelaciones acordaron que la elección del Bono de Calidad de Vida 2012 y el lenguaje en la boleta electoral eran apropiados.

“Una y otra vez, los tribunales han validado que los votantes de El Paso autorizaron a la Ciudad a construir una instalación con un amplio propósito de entretenimiento para incluir eventos deportivos y que podemos utilizar fondos externos para desarrollar el proyecto”, dijo la abogada de la Ciudad, Karla Nieman.

“Estoy muy orgullosa del arduo trabajo y la dedicación del personal legal de la Ciudad y del abogado externo para proteger el interés de la Ciudad y el contrato con nuestros votantes”, externó en un comunicado de prensa.

La Ciudad dio a conocer que los próximos pasos para el MPC es completar el estudio arqueológico que realiza Moore Archeological Consulting, Inc., que requeriría la demolición. Sin embargo, la oposición una vez más presentó una apelación en agosto de 2019 ante la 8a Corte de Apelaciones en un caso separado con respecto a la emisión del permiso de la Comisión Histórica de Texas (THC) para el estudio arqueológico en el sitio.

Se dijo que este caso aún está pendiente de una decisión del 8º Tribunal de Apelaciones e impide que la Ciudad complete el estudio. La Ciudad se mantiene firme en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con el MPC.

El estudio abarca cuatro fases: investigación histórica y de archivo, estudio de radar de penetración en el suelo, estudio mecánico y una etapa de investigación adicional, que sólo se realizaría si se descubrieran depósitos arqueológicos intactos.

Al momento se ha llevado a cabo la investigación histórica y de archivo, la siguiente fase es el estudio de radar de penetración en el suelo. La Ciudad contrató a la firma Moore Archeological para garantizar que el estudio cumpla con todos los requisitos aplicables según la ley estatal. Los descubrimientos serán manejados de acuerdo con la ley estatal.

El proyecto MPC es el más grande de los tres proyectos de Bonos de Calidad de Vida aprobados abrumadoramente por los votantes en 2012.

Las autoridades manifestaron que durante el proceso de votaciones 102 mil 358 personas sufragaron a favor del proyecto, lo que representa el 71.67 por ciento de los votos emitidos en las elecciones. La ordenanza que pedía la elección declaraba que el MPC estaría en el Centro. (Jaime Torres/El Diario de El Paso)