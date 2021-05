Rechaza Corte Suprema de EU apelación de veterano paseño

Cortesía

La Corte Suprema de Estados Unidos denegó el lunes la apelación de un agente federal retirado que busca desafiar la amplia inmunidad legal de los oficiales de Policía después de que resultó herido durante un arresto y luego se le impidió demandar por daños y perjuicios, según reporta ABC News.

“Este tipo grande agarró mi mano izquierda y con sus dos manos, tiró de mi brazo tan alto como pudo. Casi al mismo tiempo, mientras este tipo tiraba de mi brazo, puso un estrangulamiento en mi garganta muy fuerte, muy doloroso”, dijo José Oliva, de 76 años, sobre el incidente de 2016 en el hospital de la Administración de Veteranos (VA) de El Paso, Texas. “Les dije que no puedo, no puedo respirar, déjenme ir. No puedo respirar”.

Oliva, un veterano de la guerra de Vietnam y paciente de VA desde hace mucho tiempo, se sometió a dos cirugías para reparar las lesiones que sufrió. Un tribunal federal de apelaciones rechazó su propuesta de demandar a los agentes por daños y perjuicios.

La decisión de la Corte Suprema de permitir que ese fallo se mantenga, el último de una serie de casos de inmunidad policial que se ha negado a tomar en el último año, sugiere que los jueces no están ansiosos por meterse en un debate nacional candente sobre la aplicación de la ley y los asuntos legales de las protecciones para los oficiales que la propia Corte ayudó a construir.

La inmunidad calificada, una doctrina legal establecida por la Corte hace 50 años, brinda a los oficiales una amplia protección contra la responsabilidad personal por violaciones constitucionales en la mayoría de los casos. El caso de Oliva también buscó desafiar la protección adicional contra las demandas de derechos civiles que los oficiales federales disfrutan bajo la ley federal.

Si bien el Congreso permite expresamente demandas civiles contra funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes estatales y locales, no creó una vía legal para presentar demandas contra funcionarios federales. Desde 1971, la Corte Suprema ha limitado drásticamente el derecho de los estadounidenses a demandar a los empleados federales por daños y perjuicios en virtud de la Constitución.

“Es una barrera doble. Es una protección doble”, para los oficiales federales, dijo la profesora de Derecho de UCLA Joanna Schwartz, una destacada experta en inmunidad calificada.

“La inmunidad calificada protege a los oficiales, a menos que el demandante en el caso pueda encontrar una decisión judicial previa con hechos virtualmente idénticos, sosteniendo esos hechos y la conducta del oficial como inconstitucional”, dijo Schwartz.

La responsabilidad de los oficiales federales ha atraído un escrutinio especial después de las protestas del verano pasado por la justicia racial cuando legiones de agentes federales, muchos de ellos no identificados, desempeñaron funciones policiales en las principales ciudades de Estados Unidos en roles que normalmente se dejan a las agencias estatales y locales.

“No sólo hay más agentes federales y agentes especiales y oficiales, sino que están haciendo más en el ámbito policial de lo que suele ser el caso con respecto a nuestro aparato policial federal históricamente muy limitado”, dijo Seth Stoughton, un ex oficial de Policía y profesor de Derecho en la Universidad de Carolina del Sur.

En el 2000, había 88 mil agentes del orden federal, la mayoría trabajando en Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o en la Oficina Federal de Prisiones. Hoy suman más de 132 mil, según el Departamento de Justicia.

Los defensores de las fuerzas del orden dicen que la inmunidad calificada y otras protecciones legales son esenciales para prevenir el acoso de los oficiales, la posible ruina financiera y la distracción psicológica cuando se trabaja en situaciones peligrosas.

“De esa manera pueden hacer su trabajo y no tener que dudar, '¿Voy a dejar pasar a este tipo? La última vez que lo hice, me demandaron. No voy a correr el riesgo'”, dijo. Louis López, un abogado de Texas que representa a dos de los oficiales en el caso de Oliva, Mario García y Héctor Barahona.

“No queremos que nuestros oficiales de seguridad de primera línea tengan que tomar este tipo de decisiones legales cuando se encuentran en situaciones o circunstancias de vida o muerte”, dijo López.

Pero los críticos dicen que los datos no respaldan las afirmaciones de un impacto generalizado en los oficiales si la inmunidad se retira o se levanta por completo.

“Pasé cinco años como policía. Tiendo a confiar en general en la profesionalidad de otros oficiales, y me resulta muy infantil cuando alguien dice que las preocupaciones sobre posibles demandas judiciales –demandas puramente especulativas– van a ser tan fuertes que esos temores impedirán que un oficial haga su trabajo”, dijo Stoughton. “Simplemente no me lo trago”.

El altercado físico que involucró a Oliva, capturado en el video de vigilancia de la VA, muestra a los oficiales deteniendo a la fuerza al hombre de 70 años luego de una disputa verbal cerca del magnetómetro del hospital. La grabación no capturó el audio de la conversación.

“El oficial me pidió una identificación... les dije que mi tarjeta de VA, mi identificación está en la papelera”, recordó Oliva, “y por las razones que sean, no le gustó esa respuesta”. Los agentes, que disputan ese relato, citaron a Oliva por conducta desordenada; el cargo fue luego desestimado.

“La falta de audio es reveladora”, dijo Gabriel Pérez, un abogado de Texas que trabaja con López en el caso. “El hecho de que algo suceda en la cámara no significa que no haya un altercado verbal que conduzca a eso”.

“No se puede mirar este incidente aislado en el vacío”, agregó. “En 2015 en El Paso, en las mismas instalaciones, hubo un tiroteo allí”.

López dijo que el uso de la fuerza por parte de los oficiales tenía como objetivo neutralizar una amenaza potencial.

“No saben si el señor Oliva tiene dinamita atada al pecho o si tiene una pistola .45 y va a empezar a disparar a la gente indiscriminadamente”, dijo López.

El abogado de Oliva, Patrick Jaicomo, del Instituto de Justicia, insiste en que el uso de la fuerza fue excesivo e injustificado. “No hay forma de que una persona razonable pueda ver ese video y pensar que hubo alguna razón para que la Policía de VA le hiciera lo que le hicieron a José”, dijo.

Para muchas víctimas de presuntos abusos policiales, las demandas civiles son la única vía de acceso a la justicia después de las lesiones sufridas a manos de la Policía. Y la inmunidad calificada es un gran obstáculo, dicen los defensores.

Una investigación de Reuters el año pasado encontró que la Policía ganó el 43 por ciento de los casos federales de fuerza excesiva entre 2014 y 2017 al invocar inmunidad calificada. Durante los siguientes tres años, aumentó al 56 por ciento.

Es una tendencia que, según algunos, subraya la necesidad de una reforma.

“La Corte Suprema habló de ello como una defensa de buena fe cuando los oficiales creían que lo que estaban haciendo era constitucional, que debería haber alguna forma de protección”, dijo Schwartz. “Pero los deseos de la Corte Suprema de proteger a más y más agentes los ha llevado a crear un estándar que es cada vez más difícil de cumplir”.

Las negociaciones en el Congreso sobre un amplio proyecto de ley de reforma policial en honor a George Floyd ahora están estancadas sobre si eliminar la inmunidad calificada.

“Hay grandes compensaciones políticas cuando se tiene inmunidad para los funcionarios del Gobierno”, dijo el profesor de Derecho Christopher Walker, de la Universidad Estatal de Ohio. “Si nos fijamos en la legislación que está considerando el Congreso, parte de ella no elimina por completo la inmunidad calificada, sólo la reduce”.