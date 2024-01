Rechaza Cabildo eliminar tráfico comercial en el ‘Libre’

Decepción, enojo y frustración fueron los sentimientos que sacudieron al grupo de familias del Barrio del Chamizal luego de que el alcalde y los representantes de la Ciudad se negaron a entregar una carta de apoyo, como parte del proceso federal que ayudaría a consolidar la propuesta número 4, para retirar el tráfico comercial del puente internacional de Las Américas (BOTA) dentro del proyecto de la ampliación planificada.

Con 6 votos en contra y dos abstenciones, el Cabildo se opuso al movimiento emprendido por diversas agrupaciones comunitarias y activistas que han exigido durante décadas al Gobierno federal prohibir el cruce de tractocamiones por ese puerto por los daños ocasionadas a la salud pública, producto de la contaminación que emiten al medio ambiente.

“La Ciudad actuó hoy como si nunca hubieran escuchado de esto, no están enterados y aparte de eso no tienen ningún interés de ayudar a la comunidad”, denunció Verónica Carbajal, representante legal de los residentes.

Y apuntó: “no solamente dijeron que no, sino que no permitieron que el público emitiera su opinión sobre esta propuesta, se les ignoró por completo”.

Con pancartas en mano, en las que se leían ‘El puente Libre es para nuestra gente no es para las maquilas; ‘Este puente pertenece a las familias de El Paso y Juárez y no para el comercio’ y ‘Fuera las trocas’, entre otras, los activistas siguieron y escucharon con enfado los comentarios de cada uno de los representantes.

El tema en la agenda, llevado por el representante de la Ciudad de El Paso, Chris Canales, pedía que la Ciudad enviara una carta a la Administración de Servicios Generales solicitando la eliminación del tráfico comercial del puerto como parte de su proyecto de modernización, sin embargo fue desechado.

“Esto va más allá de una carta, es más que escribir una carta. Creo que si enviamos una carta sin fundamento no nos va a llevar a nada, pero si en realidad trabajamos con los legisladores y se realiza un tipo de estudio que explique por qué lo queremos hacer tendremos más oportunidad”, dijo el alcalde Leeser, lo que causó irritación entre los asistentes.

“Quedó claro que privilegiaron lo económico sobre la salud de niños y adultos. Qué decepción”, dijo uno de los asistentes, luego de agradecer al concejal Canales por haber llevado y explicar los antecedentes del tema y las inquietudes y miedos de la comunidad.

Carbajal dijo que el hecho de que se tenga una alternativa propuesta por el Gobierno federal, gracias a la intervención de la congresista federal Verónica Escobar, y que la Ciudad no lo sepa, es frustrante.

Solamente queremos que la Ciudad se una a esa propuesta, a esta solicitud para que se haga realidad, “y no sólo no quisieron hacerlo sino que exhibieron su ignorancia sobre el tema tan sentido por la comunidad”, agregó.

Manifestó que la maquila ha estado trabajando desde hace un año, entonces para ellos esto no es nuevo. Es muy frustrante ver que los representantes de la Ciudad no tienen ni siquiera una idea de lo que ha pasado por más de un año y medio con un puente que está en el Centro de la ciudad y que causa tanto tráfico, detalló.

Rebeca León, habitante de la comunidad de Francisco Javier desde hace 65 años, un barrio que quedó flanqueado por el tráfico contaminante, dijo que las emisiones del diésel han causado enfermedad y muerte en el sector tanto de seres humanos como de animales que habitan en el Zoológico de El Paso.

“Aquí vivimos como 25 familias y en el último año han muerto cuatro personas de cáncer y más de 20 padecen la misma enfermedad. En el zoológico varios animales también han muerto de cáncer”, dijo angustiada la mujer veterana de guerra.

Expresó que esto no es una inventiva del grupo sino una realidad que de no hacer nada seguirán muriendo más personas. El quemado del diésel nos está matando”, dijo quien acaba de ser diagnosticada con problemas en los pulmones.

“Me siento muy mal, me siento enfadada, me siento frustrada, porque no entienden nuestra situación. No entiendo por qué si se les han dado pruebas, se les ha hablado, se les ha dicho, se han hecho estudios sobre el ambiente y no pueden entender. Entonces lo que yo creo o estoy entendiendo es que les importa más la economía, que es una mentira que importe el ambiente y la salud de nosotros como humanos”, dijo María Rodríguez, madre de familia que vive los estragos de la contaminación con un hijo diagnosticado con cáncer.

Los manifestantes coincidieron que la postura de los funcionarios municipales fue aliarse con los intereses económicos de la industria maquiladora sin saber si la maquiladora está opuesta o no a esta obra, cuya inversión es de más de 600 millones de dólares.

Si ellos se hubieran tomado el tiempo de hablar con la congresista hubieran visto que esa conversación está agotada y que lo que ahora se pidió es que ellos tomen una posición diciendo estamos a favor de que se haga eso.

Expresaron que hace un año el alcalde firmó un acuerdo para utilizar tecnología nueva que quitaría las trocas del puente internacional Ysleta-Zaragoza en el que se tomarían cintas transportadoras para que no estuvieran los camiones de carga esperando, sin embargo a la fecha no se ha hecho nada.

“Esto es una oportunidad para que la industria y el Gobierno trabajen para una alternativa nueva, sabemos que va a venir más y más industria y hasta dónde vamos a llegar por eso tenemos que pensar en los residentes, en nuestra comunidad, en el tráfico y estar innovando en lugar de irnos hacia atrás”, resaltó Carbajal.

No obstante el revés sufrido los manifestantes dijeron que la comunidad seguirá peleando y trabajando para presentar los comentarios al Gobierno federal e insistiendo en la prohibición del cruce de trocas por el ‘Libre’, entre otras cosas, ya que el objetivo es mejorar la calidad del aire y mejorar el flujo vehicular.

De acuerdo al calendario oficial tienen hasta el 23 de febrero para presentar esos comentarios, tiempo en el cual también la Ciudad podría cambiar de opinión y emitir la tan esperada carta.

“Tenemos que tratar juntos este asunto con o sin la Ciudad”, expresó la representante legal de los afectados. “La Ciudad debería informarse y sobre todo escuchar al pueblo para que podamos llegar a una propuesta que refleje lo que necesitamos en esta comunidad”.

Los afectados manifestaron que las personas que deseen contribuir y sumarse a la causa pueden llevar sus comentarios al Café Mayapan, ubicado en el 2000 Piedras, en la zona Centro.

jtorres@diariousa.com