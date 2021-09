‘Reapertura no depende de Juárez o El Paso’

Con un mes más de restricciones en los cruces fronterizos, la comunidad de El Paso ha comenzado a decepcionarse tras los esfuerzos que han logrado, como la inmunidad colectiva, y que esas limitaciones aún no logren levantarse.

El juez del Condado, Ricardo Samaniego, ha pedido a la comunidad “no desanimarse” pues asegura que no sólo depende de Ciudad Juárez y El Paso.

“Se decepciona mucho la gente porque no se abrieron los puentes, porque no se toman en cuenta únicamente El Paso y Juárez, se toma en cuenta toda la frontera, entonces, cada vez estamos más cerca de abrirlas”, dijo Samaniego.

“No quiero que se desanimen porque no se abrieron, lo más seguro es que se abran en octubre. No quiero que piensen que para qué hacemos tanto si no resulta, porque sí funciona”, añadió.

Estados Unidos extendió el cierre parcial de sus fronteras terrestres con México y Canadá por lo menos hasta el próximo 21 de octubre, informó este lunes la Casa Blanca.

Desde marzo de 2020, los pasos terrestres entre Estados Unidos y sus dos vecinos han estado cerrados para los viajes no esenciales debido a la pandemia de Covid-19 y seguirán así un mes más.

Así lo informó el coordinador de la respuesta al Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, el lunes en conferencia de prensa.

Zients también anunció un nuevo plan para abrir los viajes aéreos con la Unión Europea y otros países que han tenido prohibido volar a Estados Unidos por más de un año.

Agilizan vacunación

Se esperaba que el funcionario federal diera a conocer también la reapertura a las fronteras terrestres, debido a que la tasa de vacunación del lado mexicano se ha incrementado en los últimos meses y que, por otra parte, Canadá ya permite el cruce a su país de estadounidenses inmunizados de manera total.

Pese al revés en sus expectativas, las autoridades fronterizas han comenzado a agilizar los esfuerzos de vacunación para que esto sea posible.

Al igual que se hizo con los 50 mil obreros juarenses de la industria maquiladora que fueron vacunados en el puerto de entrada Marcelino Serna en Tornillo, ubicado en el Condado de El Paso, otras fronteras comienzan a hacer acuerdos binacionales para la apertura.

La semana pasada en Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila, inició una jornada binacional de vacunación contra Covid-19 a mil niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad.

El esfuerzo fue dedicado a menores hijos de trabajadores de 12 empresas y maquiladoras exportadoras de la ciudad de Piedras Negras y fue posible gracias a las autoridades del Condado de Maverick y de Eagle Pass, Texas como resultado de las gestiones realizadas por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza.

Asimismo, Nuevo León se convirtió en la segunda entidad en llevar a menores de edad a vacunar a la frontera de Estados Unidos en contra del Covid-19.

El pasado lunes, los autobuses con los primeros 360 menores para recibir la vacunación salieron de Monterrey al puente internacional Reynosa-Hidalgo.

Los beneficiados son parte del Programa de Vacunación Transfronterizo con las dosis que fueron donadas por los alcaldes de Mission, McAllen e Hidalgo, Texas.