Reapertura de frontera, un alivio para El Paso

Una fase de recuperación económica se avizora para la región, toda vez que el Gobierno federal anunció la próxima apertura de las fronteras, misma que ayudará a contrarrestar las pérdidas de hasta 300 millones de dólares que ha sufrido la economía local a causa de la pandemia.

Ante el regocijo con que fue recibida la noticia de la apertura de las fronteras para los viajes no esenciales, específicamente entre personas con visa de turista que ya han sido vacunadas contra Covid-19, especialistas financieros se mostraron confiados en una inminente recuperación económica tras los efectos adversos que ocasionó la pandemia por las restricciones en los cruces internacionales.

“El cierre de los puentes a todo el tráfico, excepto al esencial, probablemente ha provocado una reducción de aproximadamente 200 millones de dólares en las ventas minoristas en El Paso que, de otro modo, se habrían registrado por los residentes del norte de México”, dijo Tom Fullerton, economista y catedrático de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Fullerton, autor del informe “Barómetro Empresarial de la Borderplex”, que reporta el comportamiento de la economía de El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces, se dijo optimista a causa de la postura del Gobierno federal, pero a la vez cauto por la manera en que se desarrollará la recuperación de la actividad en las rama empresarial, industrial y de servicios en la región.

“La buena noticia es que la Casa Blanca tiene la intención de implementar la paridad de la frontera norte en la forma en que administra la frontera con México”, dijo el especialista, ante las señales que apuntan a una correcta política para la recuperación económica del Borderplex, al permitir el cruce de los potenciales consumidores del norte de México.

Sin embargo, el catedrático formuló varias dudas sobre la forma en que se podría realizar dicha recuperación.

“Varias preguntas importantes aún se ciernen sobre la economía regional de Borderplex una vez que se levanten las restricciones fronterizas, por ejemplo, ¿cuántos carriles se volverán a abrir y durante cuántas horas al día?”, dijo Fullerton, sobre el panorama una vez que la apertura motive un mayor flujo vehicular en los cruces internacionales.

“¿Cuánto durarán los tiempos de espera para los automóviles?, y ¿cuánto tiempo serán los tiempos de espera para los peatones?”, dijo el especialista ante preguntas cruciales que inquietan incluso a los residentes de El Paso.

Una de las interrogantes del economista versa sobre la cantidad de turistas que podrán cruzar la frontera, siempre y cuando dichos residentes del norte de México tengan documentos (visas) para cruzar la frontera, como las viejas visas láser, y que a la vez estén completamente vacunados contra el Covid-19.

“¿Cuánta demanda acumulada hay de bienes y servicios que los residentes del norte de México compraron en El Paso antes de la pandemia?”, cuestionó Fullerton ante la posibilidad de un desabasto en las ramas del comercio que serán más exigidas por la apertura.

De frente a la bonanza que tuvo el comercio en línea, el economista cuestionó el alcance que podrá tener la presencia de consumidores extranjeros en la recuperación económica de la región.

“Mi pregunta es: ¿habrá una erosión sustancial de las ventas debido a las compras en línea en plataformas como Amazon en Seattle (Washington), Alibaba en Guangzhou (China) y Mercado Libre en Buenos Aires (Argentina)?”, cuestionó el especialista ante los comportamientos que obligó la pandemia a adoptar en la forma de obtener mercancías y bienes de consumo.

“Si bien persiste la incertidumbre, este es un buen avance para Borderplex, que ayudará a los hogares consumidores y mejorará la eficiencia económica regional general”, afirmó Fullerton.

De acuerdo con Jon Barela, director ejecutivo (CEO) de Borderplex Alliance, una organización que promueve el desarrollo económico de la región de los tres estados y dos países, debido a la pandemia se registró el cierre de 45 pequeños negocios en el Centro de El Paso, el sector más afectado por el flujo de compradores mexicanos.

Buenos augurios

Luego de 19 meses de haber permanecido cerradas, las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos reabrirán en noviembre –en una fecha todavía no determinada por las autoridades norteamericanas– para quienes hagan viajes no esenciales con un esquema de vacunación completo contra el Covid-19, informaron autoridades de ambos países.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, anunció que, siguiendo la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otros expertos en salud pública, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enmendará las regulaciones del Título 19 para permitir a los viajeros no esenciales que hayan sido completamente vacunados contra Covid-19 y tengan la documentación adecuada para ingresar a los Estados Unidos por tierra y puertos de entrada (POE) de ferry a través de la frontera.

“En consonancia con el nuevo sistema de transporte aéreo internacional que se implementará en noviembre, comenzaremos a permitir que los viajeros de México y Canadá que estén completamente vacunados contra el Covid-19 ingresen a los Estados Unidos con fines no esenciales, como visitar a amigos y familiares o para el turismo, a través de los cruces fronterizos terrestres y en ferry”, dijo el secretario Mayorkas.

“Los viajes transfronterizos crean una actividad económica significativa en nuestras comunidades fronterizas y benefician a nuestra economía en general. Nos complace tomar medidas para reanudar los viajes regulares de una manera segura y sostenible”, añadió.

De acuerdo con Seguridad Nacional, las modificaciones a las regulaciones del Título 19 ocurrirán en dos fases durante los próximos meses.

Primero, en noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección (CBP) comenzará a permitir que los viajeros de México o Canadá completamente vacunados ingresen a los Estados Unidos por tierra y transporten puntos de interés por razones no esenciales.

Los viajeros deberán tener la documentación adecuada que proporcione prueba de vacunación. Las personas que no hayan sido completamente vacunadas contra Covid-19 no podrán viajar con fines no esenciales desde Canadá y México a los Estados Unidos por tierra y ferry, informaron.

En segundo lugar, a partir de principios de enero de 2022, el DHS exigirá que todos los viajeros extranjeros que crucen por tierra a Estados Unidos o trasborden POE, ya sea por razones esenciales o no esenciales, estén completamente vacunados contra el Covid-19 y proporcionen un comprobante de vacunación relacionado.

“Este enfoque proporcionará tiempo suficiente para que los viajeros esenciales, como camioneros, estudiantes y trabajadores de la salud, se vacunen.

Este nuevo sistema de viaje creará protocolos consistentes y estrictos para todos los ciudadanos extranjeros que viajen a los Estados Unidos, ya sea por aire, tierra o ferry, y representa la amplia disponibilidad de vacunas Covid-19”, se lee en el informe.

La congresista Verónica Escobar anunció el martes por la noche el ansiado momento para la comunidad de esta frontera.

“¡Grandes y esperadas noticias! La administración Biden levantará las restricciones de viaje a nuestros vecinos mexicanos completamente vacunados. Finalmente, los residentes de la región de El Paso-Ciudad Juárez podrán volver a conectarse de manera segura con sus seres queridos y revivir nuestra vibrante economía fronteriza”, dijo en un tuit.

Asimismo, el presidente municipal de Ciudad Juárez confirmó la noticia para la comunidad vecina.

“Con mucho gusto les informo que luego de 19 meses de haber permanecido cerradas, las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos reabrirán en noviembre para quienes hagan viajes no esenciales con un esquema de vacunación completo”, publicó en sus redes sociales.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo el miércoles en una conferencia de prensa que hasta el momento no hay una fecha definida para la apertura, sin embargo, se anunciara en las próximas semanas.

Reiteró que las personas que estén vacunadas podrán efectuar viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos y las vacunas autorizadas por la OMS serán aceptadas en Estados Unidos.