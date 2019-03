Realizarán campamento bilingüe en UTEP

La Agencia de Seguridad Nacional otorgó una subvención de $90,000 a la doctora Maissa Khatib, profesora clínica asociada en el programa de Estudios de Mujeres y Género y directora del Programa Árabe del Departamento de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Los fondos serán utilizados para el programa gratuito de verano “Local to Global: Startalk 2019”, que sumergirá a 45 estudiantes de secundaria en uno de los tres idiomas extranjeros que las escuelas públicas de El Paso generalmente no ofrecen: ruso, árabe y portugués. El campamento se desarrollará de 9 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes, del 3 al 21 de junio en UTEP. Los organizadores proporcionarán refrigerios y almuerzo a diario.

El plan de estudios de este año incluirá vocabulario relacionado con la salud, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, geografía y algunos otros campos, dijo Khatib, el investigadora principal del programa.

“Esperamos desarrollar habilidades lingüísticas a través de conexiones multidisciplinares”, dijo Khatib.

Los instructores utilizarán actividades altamente interactivas y centradas en el estudiante, como actuar, cocinar y bailar para mejorar el aprendizaje del idioma y la cultura. El programa también llevará a los estudiantes a excursiones y traerá a invitados que son hablantes nativos de los idiomas ofrecidos por el programa.

Este será el quinto año del Programa Startalk en UTEP y el quinto año en que este programa colabora con el Centro Nacional de Idiomas Extranjeros de la Universidad de Maryland. El objetivo es interesar a más estudiantes en los programas de lenguas extranjeras de UTEP, lo que podría generar oportunidades de estudio en el extranjero.

Los estudiantes interesados pueden registrarse en utepstartalk.wordpress.com.