Realizará ‘American Tribute’ sorteo para ciudadanía gratis

Con la finalidad de impulsar la naturalización de aquellos que cuentan con residencia legal permanente en los Estados Unidos, el proyecto American Tribute realiza un concurso en línea que otorga al ganador el costo de los trámites ante El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

‘American Tribute’ es un proyecto de FCM Enterprises, una organización sin fines de lucro que promueve la naturalización de aquellas personas que quizá no cuentan con los recursos para pagar sus trámites, e igualmente se ofrece al ganador ayuda para poder enviar su documentación de manera correcta al USCIS”, dijo Luis Esparza, director del proyecto.

Los interesados deben de cumplir elegibilidad para poder participar en el concurso, que en esta ocasión se llevará a cabo el 17 de Febrero a las 6 p.m, en conmemoración del Día de los Presidentes.

Para participar es necesario ser residente legal de los Estados Unidos por un periodo mayor a los 5 años que establece la ley migratoria, no tener antecedentes penales, y no haber enviado al USCIS su forma N-4000, ya que el pago del trámite no es en efectivo, ni retroactivo.

“Es importante hacer notar que nuestro interés es que quienes pueden convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos apliquen de forma correcta, por ello es que una vez que se revisa su forma N-400, nosotros mismos enviamos la documentación con un giro postal dirigido al USCIS, no se trata de un premio en efectivo”, subrayó Esparza, director de American Tribute.

Para participar los interesados deben visitar la página de Facebook: www.facebook.com/To.Be.American/ , otorgarle un me gusta (Like), y escribir en un mensaje inbox “I want to be an American, just Like President! (presidente de EU de su elección)” para ser considerado en el sorteo que se llevará a cabo el 17 de febrero.

“Como es requisito comprender el idioma inglés para naturalizarse como estadunidense, es por ello que pedimos que los interesados en participar se comuniquen de esta manera”, informó Esparza.

Los organizadores reiteran que este no es un premio en efectivo, ya que American Tribute pagará el trámite al enviar la forma N-400 al USCIS, y que de ningún modo se entregará efectivo al ganador del concurso.

El costo de fotos para pasaporte, traducciones, pago de correo y notarios serán responsabilidad del ganador.

Las bases completas del concurso, así como los testimoniales de ganadores pasados, se pueden encontrar en el sitio web: fcmenterprises.org/americantribute.