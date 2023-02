Realizan niños migrantes en EU trabajos brutales

Era casi medianoche en Grand Rapids, Michigan, pero dentro de la fábrica todo estaba brillante. Una cinta transportadora llevaba bolsas de Cheerios frente a un grupo de trabajadores jóvenes. Una era Carolina Yoc, de 15 años, quien vino sola a los Estados Unidos el año pasado para vivir con un pariente que nunca había conocido.

Aproximadamente cada 10 segundos, metió una bolsa de plástico sellada de cereal en una caja de cartón amarilla que pasaba. Podía ser un trabajo peligroso, con poleas y engranajes que se movían rápidamente y que le habían arrancado los dedos y abierto el cuero cabelludo a una mujer.

PUBLICIDAD

La fábrica estaba llena de trabajadores menores de edad como Carolina, que habían cruzado la frontera Sur por sí mismos y ahora pasaban las horas nocturnas inclinados sobre maquinaria peligrosa, en violación de las leyes de trabajo infantil.

En plantas cercanas, otros niños estaban atendiendo hornos gigantes para hacer barras de granola Chewy y Nature Valley y empacando bolsas de Lucky Charms y Cheetos, todos ellos trabajando para el gigante de procesamiento Hearthside Food Solutions.

“A veces me canso y me siento enferma”, dijo Carolina después de un turno en noviembre. A menudo le dolía el estómago y no estaba segura si era por la falta de sueño, el estrés del incesante ruido de las máquinas o las preocupaciones que tenía por ella y su familia en Guatemala.

Estos trabajadores son parte de una nueva economía de explotación: los niños migrantes, que han estado llegando a los Estados Unidos sin sus padres en cantidades récord, están terminando en algunos de los trabajos más penosos del país, según descubrió una investigación del New York Times.

Esta fuerza de trabajo en la sombra se extiende a través de industrias en todos los estados, burlando las leyes de trabajo infantil que han estado vigentes durante casi un siglo.

En su mayoría de Centroamérica, los niños son impulsados por la desesperación económica que empeoró con la pandemia. Esta fuerza laboral ha estado creciendo lentamente durante casi una década, pero se ha disparado desde 2021, mientras que los sistemas destinados a proteger a los niños se han derrumbado.

The Times habló con más de 100 niños trabajadores migrantes en 20 estados que describieron trabajos que los estaban agotando y temían haber quedado atrapados. La investigación del Times también se basó en registros judiciales y de inspección y en entrevistas con cientos de abogados, trabajadores sociales, educadores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El trabajo infantil migrante beneficia tanto a las operaciones clandestinas como a las corporaciones globales, encontró el Times. En Los Angeles, los niños cosen etiquetas que dicen “Hecho en Estados Unidos” en las camisetas de J. Crew. Hornean panecillos que se venden en Walmart y Target, procesan la leche que se usa en los helados de Ben & Jerry y ayudan a deshuesar el pollo que se vende en Whole Foods. Recientemente, en el otoño, los estudiantes de secundaria hicieron calcetines de Fruit of the Loom en Alabama. En Michigan, los niños fabrican autopartes para Ford y General Motors.

El número de menores no acompañados que ingresaron a los Estados Unidos subió a un máximo de 130 mil el año pasado, tres veces más que cinco años antes, y se espera que este verano traiga otra ola.

Estos no son niños que se han infiltrado en el país sin ser detectados. El Gobierno federal sabe que están en los Estados Unidos, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es responsable de garantizar que los patrocinadores los apoyen y los protejan del tráfico o la explotación.

Pero a medida que han llegado más y más niños, la Casa Blanca de Biden ha aumentado las demandas al personal para que saquen rápidamente a los niños de los refugios y los entreguen a los adultos. Los trabajadores sociales dicen que se apresuran a investigar a los patrocinadores.

Si bien el HHS verifica a todos los menores llamándolos un mes después de que comienzan a vivir con sus patrocinadores, los datos obtenidos por el Times mostraron que durante los últimos dos años, la agencia no pudo llegar a más de 85 mil niños. En general, la agencia perdió contacto inmediato con un tercio de los niños migrantes.

Una portavoz del HHS dijo que la agencia quería liberar a los niños rápidamente, por su bienestar, pero que no había comprometido la seguridad. “Hay numerosos lugares a lo largo del proceso para garantizar continuamente que una colocación sea lo mejor para el niño”, dijo la portavoz, Kamara Jones.

Lejos de casa, muchos de estos niños están bajo una intensa presión para ganar dinero. Envían dinero en efectivo a sus familias mientras que a menudo están endeudados con sus patrocinadores por las tarifas de contrabando, el alquiler y los gastos de manutención.

“Se está convirtiendo en un negocio para algunos de estos patrocinadores”, dijo Annette Passalacqua, quien dejó su trabajo como asistente social en el centro de Florida el año pasado. Passalacqua dijo que vio a tantos niños puestos a trabajar y descubrió que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no estaban dispuestos a investigar estos casos, por lo que dejó de denunciarlos. En cambio, se conformó con explicarles a los niños que tenían derecho a almuerzos y horas extras.

Se requieren patrocinadores para enviar a los niños inmigrantes a la escuela, y algunos estudiantes hacen malabares con las clases y las cargas de trabajo pesadas. Otros niños llegan y descubren que han sido engañados por sus patrocinadores y no serán inscritos en la escuela.

El Gobierno federal contrata agencias de bienestar infantil para rastrear a algunos menores que se considera están en alto riesgo. Pero los trabajadores sociales de esas agencias dijeron que el HHS regularmente ignoraba los signos evidentes de explotación laboral, una caracterización que la agencia cuestionó.

En entrevistas con más de 60 trabajadores sociales, la mayoría estimó de forma independiente que alrededor de dos tercios de todos los niños migrantes no acompañados terminaron trabajando a tiempo completo.

Un representante de Hearthside dijo que la compañía dependía de una agencia de empleo para proporcionar algunos trabajadores para sus plantas en Grand Rapids, pero admitió que no le había pedido a la agencia que verificara las edades a través de un sistema nacional que verifica los números de Seguro Social. Los niños migrantes no acompañados a menudo obtienen una identificación falsa para conseguir trabajo.

“Estamos implementando de inmediato controles adicionales para reforzar el estricto cumplimiento de todas las agencias con nuestro requisito de larga data de que todos los trabajadores deben tener 18 años o más”, dijo la compañía en un comunicado.

En Union High School en Grand Rapids, el maestro de Estudios Sociales de noveno grado de Carolina, Rick Angstman, ha visto el costo que tienen los turnos largos para sus estudiantes. Una, que trabajaba de noche en una lavandería comercial, comenzó a desmayarse en clase por la fatiga y fue hospitalizada dos veces, dijo. Incapaz de dejar de trabajar, abandonó la escuela.

“Ella desapareció en el olvido”, dijo Angstman. “Es el nuevo trabajo infantil. Estás tomando niños de otro país y poniéndolos en servidumbre casi por contrato”.

En el turno de noche

Cuando Carolina se fue de Guatemala, no tenía una idea real de hacia dónde se dirigía, sólo tenía la sensación de que no podía quedarse más tiempo en su pueblo.

Las únicas personas que parecían salir adelante eran las familias que vivían de las remesas de parientes en los Estados Unidos. Carolina vivía sola con su abuela. Cuando los vecinos comenzaron a hablar de ir al Norte, ella decidió unirse. Ella tenía 14.

Carolina llegó exhausta a la frontera d Estados Unidos. Los agentes la enviaron a un refugio del HHS en Arizona, donde un asistente social se comunicó con su tía, Marcelina Ramírez. Ramírez se mostró reacia al principio: ya había patrocinado a otros dos parientes y tenía tres hijos propios. Vivían con 600 dólares a la semana.

Cuando Carolina llegó a Grand Rapids el año pasado, Ramírez le dijo que iría a la escuela todas las mañanas y le sugirió que tomara el turno de la noche en Hearthside. El trabajo infantil es la norma en las zonas rurales de Guatemala, y ella misma había comenzado a trabajar alrededor del segundo grado.

Hearthside, uno de los fabricantes por contrato más grandes del país, fabrica y empaca alimentos para empresas como Frito-Lay, General Mills y Quaker Oats.

General Mills, cuyas marcas incluyen Cheerios, Lucky Charms y Nature Valley, dijo que reconoció “la gravedad de esta situación” y estaba revisando los hallazgos del Times. PepsiCo, propietaria de Frito-Lay y Quaker Oats, se negó a comentar.

Tres personas que hasta el año pasado trabajaron en una de las agencias de empleo más grandes de Grand Rapids, Forge Industrial Staffing, dijeron que los supervisores de Hearthside a veces se enteraban de que estaban contratando trabajadores de aspecto joven cuyas identidades habían sido marcadas como falsas.

“A Hearthside no le importaba”, dijo Nubia Malacara, una exempleada de Forge que dijo que también había trabajado en Hearthside cuando era menor de edad.

En un comunicado, Hearthside dijo: “Nos importa mucho este problema y nos preocupa la caracterización errónea de Hearthside”. Un portavoz de Forge dijo que cumplía con las leyes estatales y federales y que “nunca emplearía a sabiendas a personas menores de 18 años”.

'Tantas banderas rojas'

El crecimiento del trabajo infantil migrante en los Estados Unidos durante los últimos años es el resultado de una cadena de ignorancia deliberada. Las empresas ignoran los rostros jóvenes en sus trastiendas y en sus plantas de producción. Las escuelas a menudo se niegan a denunciar violaciones laborales aparentes, creyendo que dañarán a los niños más que ayudar. Y el HHS se comporta como si a los niños migrantes que se esfuman sin ser vistos en el país les fuera bien.

“Como Gobierno, hemos hecho la vista gorda ante su tráfico”, dijo Doug Gilmer, jefe de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Birmingham, Alabama, una agencia federal que a menudo se involucra en casos de inmigración.

Gilmer se echó a llorar al recordar haber encontrado a niños de 13 años trabajando en plantas de carne; niños de 12 años que trabajan en proveedoras de Hyundai y Kia, como lo documentó el año pasado una investigación de Reuters; y niños que deberían haber estado en la escuela secundaria, trabajando en panaderías comerciales.

“Lo estamos encontrando aquí porque lo estamos buscando aquí”, dijo Gilmer. “Está sucediendo en todas partes”.

Los niños han cruzado la frontera Sur solos durante décadas y, desde 2008, Estados Unidos permite que los menores no mexicanos vivan con patrocinadores mientras pasan por los trámites migratorios, que pueden demorar varios años. La política, codificada en la legislación contra la trata, tiene como objetivo evitar daños a los niños que de otro modo serían rechazados y dejados solos en una ciudad fronteriza mexicana.

Cuando Kelsey Keswani trabajó por primera vez como contratista del HHS en Arizona para conectar a los niños migrantes no acompañados con patrocinadores en 2010, los adultos eran casi siempre los padres de los niños, que habían pagado a traficantes para que los trajeran de América Central.

Ahora, sólo un tercio de los niños migrantes van con sus padres. La mayoría se envían a otros familiares, conocidos o incluso extraños, mostró un análisis del Times de datos federales. Casi la mitad proviene de Guatemala, donde la pobreza está alimentando una ola de migración. Los padres saben que serán rechazados en la frontera o deportados rápidamente, por lo que envían a sus hijos con la esperanza de que les envíen las remesas.

Sólo en los últimos dos años, más de 250 mil niños han ingresado a los Estados Unidos por sí mismos.

La dinámica cambiante en Centroamérica ayudó a crear una crisis política a principios de la presidencia de Joe Biden, cuando los niños comenzaron a cruzar la frontera más rápido de lo que el HHS podía procesarlos. Sin espacio disponible en los refugios, los niños permanecieron en instalaciones similares a cárceles administradas por Aduanas y Protección Fronteriza y, más tarde, en ciudades de tiendas de campaña. Las imágenes de niños durmiendo en colchonetas de gimnasia atrajeron intensamente la atención de los medios.

La administración Biden se comprometió a trasladar a los niños a través del sistema de refugios más rápidamente. “No queremos seguir viendo a un niño languidecer bajo nuestro cuidado si hay un patrocinador responsable”, dijo Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, al Congreso en 2021.