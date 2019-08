Realizan memorial en Mountain View High School

Decenas de personas de la comunidad escolar de Mountain View High School, del Distrito Independiente de Clint (CISD), se reunieron ayer por la mañana en el campo de futbol de la escuela para llevar a cabo una ceremonia en memoria de aquellos que perdieron la vida en el fatal tiroteo del pasado sábado.

Como orador principal se presentó Beto O’Rourke, ex congresista por el Distrito 16 de El Paso y aspirante a la nominación presidencial por el Partido Demócrata. O’Rourke ha estado presente en la mayoría de las ceremonias fúnebres de las personas que perdieron la vida en el atentado. “Esto no es lo que es El Paso, no es lo que es mi comunidad”, dijo O’Rourke a los asistentes en referencia al ataque.

“El amor y la paz siempre definirán quiénes somos, a ambos lados de la frontera. Nos elevaremos por encima de esto”, declaró por su parte Diana, una estudiante de Mountain View High School y quien funge como vicepresidenta del alumnado.

“Agradecido por estos extraordinarios líderes estudiantiles que reunieron a la comunidad para el memorial de este viernes”, escribió O’Rourke en sus redes sociales.

A la ceremonia los asistentes vistieron de blanco y al final soltaron al aire globos blancos, azul celeste y plateados en memoria de aquellos afectados por los hechos sangrientos que han marcado a la comunidad fronteriza. (Sabrina Zuniga)





[email protected]