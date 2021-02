Realizan manifestación empleados de la salud por mejor paga

Jaime Torres / El Diario de El Paso

Con el fin de exigir un aumento salarial en sus percepciones enfermeros de Del Sol Medical Center y Las Palmas Medical Center realizaron una protesta pacífica coordinada en el exterior del hospital Del Sol Medical Center, ubicado en el 10301 Gateway Blvd. W.

A paso lento y lanzando consignas de ¡aumento salarial!, los trabajadores de la salud también mostraron pancartas en las cuales se exhibían la leyenda ‘luchamos por al menos 15’, refiriéndose al pago por hora trabajada.

Y es que actualmente, el 54 por ciento de los trabajadores de Del Sol y el 47 por ciento de los trabajadores de Las Palmas, representados por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, (SEIU) ganan menos de esa cantidad.

Jaime Avitia, enfermero del hospital consideró que es injusto el trato salarial que se les da cuando ellos, en medio de la pandemia, exponen sus vidas durante la atención a los pacientes.

“Ellos tienen que ver por nuestra seguridad y deben brindarnos las condiciones óptimas para realizar nuestro trabajo y los recursos económicos que necesitamos para vivir. Estamos trabajando muy duro en locales muy peligrosos para dar servicio a la comunidad”.

A su vez Sandra Cárdenas, trabajadora del área de cafetería, expresó que en 2020 norecibieron aumento salarial ni beneficios, “no está bien para nosotros, tenemos miedo de llevar la enfermedad a nuestras casas infectar a nuestras familias y que va a pasar a ellos no les va importar”, dijo con preocupación.

De acuerdo al personal médico, HCA Healthcare, es la cadena de hospitales con fines de lucro más grande de Texas y líder del mercado. Fue fundada en 1948.

Se dijo que el año pasado obtuvieron 3.8 mil millones en ganancias y hasta 249 millones con respecto al año anterior.

Por menos del 2 por ciento de los 134 millones en ganancias que HCA obtuvo en Del Sol y Las Palmas en 2019, HCA podría aumentar los salarios de todos los trabajadores representados por SEIU Texas en esos dos hospitales a 15 dólares la hora.

No obstante hombres y mujeres que velan por la salud de la comunidad se mostraron preocupados por el impacto negativo que han padecido a causa de los bajos salarios que perciben.

"Nuestro trabajo es ocuparnos de los pacientes pero consideramos que no nos valoran, no valoran nuestro trabajo y es muy triste ver que hacemos todo lo que debemos hacer y hasta más y la compañía no nos valore", dijo otra de las trabajadoras de la salud al término de la manifestación.

Los empelados indicaron que durante meses han sostenido pláticas con directivos del hospital pero a l momento no ha habido una respuesta favorable a sus peticiones.

Por su parte personal de Recursos Humanos de ambos hospitales expresaron a través de un comunicado de prensa su intención de continuar dialogando con los trabajadores adheridos al sindicato y reiteró su voluntad por trabajar juntos.

“Nuestro enfoque es y continuará siendo el proteger tanto a empleados como a sus familias y no

es momento de mantener una pelea pública sobre negociaciones laborales, sino que se debe trabajar en conjunto para dar prioridad a la salud y seguridad a los pacientes durante la pandemia”.

SEIU se dedica a mejorar las vidas de los trabajadores, las familias y las comunidades para crear una sociedad más justa y humana, se dijo durante las dos protestas protagonizadas por los enfermeros.