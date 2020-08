Realizan demostración de rescate acuático en canal

La Patrulla Fronteriza (USBP) realizó una demostración de rescate acuático con los equipos de Borstar USBP en los canales de irrigación del Río Bravo.

“Vamos a demostrar que si hubiera alguien en el canal, cómo es que la Patrulla Fronteriza realiza el rescate”, declaró uno de los oficiales.

Los rescatistas lanzan una bolsa especial atada a una cuerda, la cual, debe de ser tomada por la persona en peligro para después ser jalado por los socorristas.

“Cuando se atascan en lo profundo del canal, no hay forma de poderlos jalar, es sumamente peligroso, la recomendación siempre es: no cruce el canal fronterizo, no arriesgue su vida”, detalló uno de los oficiales.