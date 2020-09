Realiza Red Fronteriza primer foro virtual

Archivo

Con la participación de tres de los seis candidatos a la alcaldía de El Paso, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos llevó a cabo su primer foro virtual en el que dos de los candidatos se pronunciaron por la destitución del jefe de Policía Greg Allen por tolerar la impunidad y brutalidad policiaca de sus elementos en contra de la comunidad.

Además coincidieron en la implementación de un programa reforzado de capacitación y la inclusión de una comisión ciudadana que vigile el actuar de los agentes y tenga acceso a los expedientes y el derecho de participar en las investigaciones.

El tema central del debate fue la actuación del Departamento de Policía que lidera Greg Allen, desde hace 12 años, quien ha sido cuestionado por los diferentes sectores de la comunidad por mantener un cuerpo policial agresivo e intolerante.

“Queda claro que el jefe policiaco que tenemos es corrupto, que actúa con impunidad y tintes racistas. Debemos dar soluciones muy claras como la inclusión de una comisión de derechos humanos permanente por parte de la Ciudad”, afirmó Fernando García, director de BNHR y coordinador del foro.

Dentro del formato establecido por los organizadores, los candidatos Verónica Carbajal, Carlos Gallinar y Dean Martínez expresaron sus opiniones en cuanto a su visión en el manejo del Gobierno y en especial al tratamiento que darán al Departamento de Policía, en el caso de que el voto les favorezca.

Y es que de acuerdo al sentir ciudadano, la presencia del actual jefe policiaco más que ayudar a la solución es un estorbo, “hay un clamor comunitario, te diré que hay un movimiento que trabaja en el levantamiento de firmas para pedir su salida de la Policía y van miles”, manifestó García.

Con tono mesurado Verónica Carbajal se pronunció por la implementación de un programa de capacitación a los policías incluyendo al jefe Allen, “es vital para mantener una relación de confianza con la comunidad”, expresó quien se autodefinió como una persona pacifista.

Indicó que la actuación policial debe ser profesional y tratar a todos por igual sin importar el color de raza o estatus migratorio, luego de presentar que la comunidad de color es la que lidera la estadística de arrestos, seguida por la comunidad latina e hispana.

Asimismo se pronunció por un programa de salud mental y psicológico a todos los elementos ya que durante su jornada laboral enfrentan un trabajo estresante que muchas veces no saben cómo lidiar, provocando abusos contra los ciudadanos.

“Sería para que los agentes no vayan con la mentalidad de parar y disparar sino que tengan cierta empatía con la persona involucrada en una falta o crimen”.

Por su parte Carlos Gallinar, quien en los últimos años ha trabajado de cerca con organizaciones sin fines de lucro, dijo que además de esa capacitación permanente debe de agregarse un componente comunitario que observe la comportamiento y así evitar la brutalidad y la discriminación.

Además del impulso de la economía y promoción de espacios y centros recreacionales para la familia, Gallinar resaltó la importancia de trabajar de la mano con las organizaciones civiles e integrarlas al esquema gubernamental.

“Esto es con miras a reducir los índices criminales e ir cerrando la entrada de nuevos criminales... sacarlos de las calles”.

A su vez el veterano de la Guerra de Vietman Dean ‘Dino’ Martínez, manifestó queuna de las soluciones, aparte de preparar a los elementos en sus diversas áreas, es el retiro de mandos porquesi una corporación funciona mal es momento de remover para tener un cuerpo policial sano dedicado a la limpieza del crimen.

“No deben tratar a la comunidad como animales sino con respeto... yo he sido golpeado por la Policía y me pusieron un récord cuando en verdad no hice nada, dijo al recordar un viaje que tuvo con su hermano por las calles de la ciudad y quien manejaba a exceso de velocidad.

Señaló que a ambos los bajaron del auto con violencia y aunque reportó el caso a Asuntos Internos nunca recibió respuesta. “Tuve mala experiencia con la Policía y eso debe pararse, no puede seguir, pero con capacitación y disciplina sí se puede frenar, dijo en su intervención.

Como alcalde vamos a asegurarnos de que se hagan las reformas de protección a la gente para que todos se sientan seguros. Ya basta de los abusos, vamos a defender los derechos y elevar la calidad de vida, dijo Gallinar tras denunciar la política xenofóbica de Trump, el presidente que ha fomentado el racismo en el país y motivado a que los policías actúen al margen de la ley.

“Todos tenemos derecho de llamar al 911 cuando estamos en una emergencia, pero la gente tiene miedo”, dijo Carbajal, luego de expresar que durante los 12 años, desde la llegada de Allen, hay una cultura de protección a agentes de comportamiento agresivo y eso genera temor en la comunidad.

“Tenemos que actuar de una manera humana hacia un tratamiento médico y no a la muerte. El no actuar de una manera apropiada nos arroja pérdidas humanas, las cuales suman 30 en los últimos cinco años.

Los candidatos se pronunciaron también por tener una Policía confiable que transmita seguridad a todos así como una revisión al presupuesto asignado debido a que es la dependencia que más dinero gasta en la administración.

Pero mientras Martínez defendió el presupuesto asignado, Gallinar y Carbajal propusieron quitar presupuesto y reasignarlo a otras áreas del Gobierno, sobre todo aquellas que promuevan tareas recreativas en la familia.

Otra de las preguntas de los moderadores fue si estaban de acuerdo con el uso de las pistolas ‘taser’, balas de goma o gas lacrimógeno, lo que dividió opiniones entre los candidatos pero unificaron su criterio al oponerse a una militarización de la corporación.

“Tenemos que hacer cambios que vayan más allá y tener una voz más fuerte dentro de la corporación para ver cómo se distribuyen esos recursos”, se dijo durante la transmisión que tuvo una duración de poco más de dos horas y se compartió a más de 100 organizaciones que generaron 200 comentarios.

Fernando García dijo que el jefe de Policía ha liderado una política de impunidad dentro de las filas de la corporación por lo que no forma parte de la solución, “pero esa es sólo una sección, es un paso, nosotros planteamos decisiones sistémicas a largo plazo, dijo el director de BNHR, tras agregar que aún quedan en agenda tres foros más.

El abordar estos asuntos policiales debe hacerse de manera extendida, tal y como se exhibió en el debate, para saber cómo se define la seguridad pública en la región y qué tipo de relación debe existir entre Policía y comunidad.

Comentó que el tema policiaco debe atender a la rendición de cuentas, que tenga participación civil pero sobre todo al aspecto democrático... cómo se toman las decisiones que impactan a nuestra comunidad.

En la antesala de la contienda electoral, la cual se celebrará el próximo tres de noviembre, diversas organizaciones han organizado foros con el fin de conocer la plataforma política de los aspirantes a un puesto de elección popular así como su manera de pensar en los diferentes temas que impactan a la comunidad.

Los candidatos para la alcaldía de El Paso son: Dee Margo, acual alcalde; Oscar Leeser, ex alcalde de la ciudad; Verónica Carbajal; Carlos Gallinar; Dean “Dino” Martínez y Calvin Zielsdorf.

De acuerdo a los organizadores es importante que los votantes conozcan el pensamiento de cada uno de los candidatos para saber por qué y por quién están votando... “queremos darle los elementos y la información posible a la población para que entiendan lo que cada candidato piensa y salgan a votar de una manera informada”, dijo el promotor del debate.