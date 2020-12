Ratifica a Biden el Colegio Electoral

Associated Press / Presidente electo

The Washington Post

Washington— El presidente electo Joe Biden reclamó la victoria formal sobre el presidente Donald Trump el lunes, obteniendo sus 306 votos en el Colegio Electoral y avanzando un paso más hacia la toma de posesión, incluso mientras los partidarios acérrimos de Trump redoblaron sus esfuerzos para detener la transferencia normal de poder.

Los integrantes del Colegio Electoral se reunieron en todos los estados y el Distrito de Columbia para una serie de votaciones de un día que no sorprendió ni a Trump ni a Biden. Los procedimientos se remontan a las elecciones presidenciales más típicas y contrastaban con las seis semanas sin precedentes, aunque infructuosas, de caos legal y procesal desencadenado por la negativa de Trump a aceptar su derrota.

El lunes hubo señales de que algunos de los partidarios más fervientes del presidente no abandonarían su causa, ya que grupos de republicanos en seis estados clave en el campo de batalla realizaron sus propios votos no oficiales al estilo de los Colegios Electorales para darle el gane a Trump. Aunque no se materializaron protestas importantes, las amenazas de acoso y violencia ensombrecieron las reuniones electorales en varios estados.

Sin embargo, los esfuerzos del Partido Republicano no plantearon un desafío sustancial para Biden antes del recuento final de votos electorales del Congreso el 6 de enero, dijeron los expertos.

Trump y sus aliados no han podido demostrar a los tribunales sus falsas afirmaciones de que las elecciones estuvieron contaminadas por un fraude generalizado, y los expertos dijeron que han agotado sus opciones legales para evitar que Biden se convierta en presidente el próximo mes.

Los demócratas de los seis estados, en los que Trump había centrado sus esfuerzos para impugnar la victoria de Biden, expresaron su alivio porque la votación del Colegio Electoral se desarrolló como lo había hecho con mayor frecuencia en el pasado: sin interrupciones ni hostilidad.

En Harrisburg, Pennsylvania, donde los electores se reunieron en un auditorio para permitir el distanciamiento social, la secretaria de Estado, Kathy Boockvar, una demócrata, leyó una cita del ex presidente George H. W. Bush, un republicano que gobernó sólo un período y que perdió su candidatura a la reelección en 1992: “El pueblo ha hablado y respetamos la majestuosidad del sistema democrático”.

Al salir de la votación, el representante estatal Malcolm Kenyatta, un demócrata de Filadelfia y uno de los 20 electores pro-Biden en Pennsylvania, lo calificó como “un buen día para la democracia estadounidense”.

“Esta es una prueba positiva de que nuestro sistema electoral funciona”, dijo.

Biden superó el umbral de 270 votos para ganar la Presidencia cuando California emitió sus 55 votos electorales después de las 5 p.m. hora del Este (3 pm en El Paso). El ex vicepresidente alcanzó 306 votos electorales frente a los 232 de Trump al final del día, como se esperaba.

En el Capitolio, algunos republicanos indicaron una nueva voluntad de seguir adelante.

“Ahora tenemos el umbral constitucional, y trataremos con el vicepresidente Biden como presidente electo”, dijo el senador Roy Blunt, de Missouri. “El presidente, obviamente, sigue teniendo todas las opciones que tiene a su disposición, pero el voto electoral de hoy (lunes) fue significativo”.

El senador Mike Braun, republicano por Indiana, dijo que estaba “decepcionado” por los resultados de la votación del Colegio Electoral, pero que “debemos dejar de lado la política y respetar el proceso constitucional”.

“Hoy, el Colegio Electoral ha emitido sus votos y ha seleccionado a Joe Biden como presidente electo. Las legislaturas estatales, los tribunales estatales y la Corte Suprema de los Estados Unidos no han encontrado pruebas suficientes de fraude electoral para anular los resultados de la votación del Colegio Electoral”, dijo Braun ayer en un comunicado.

Normalmente, una ocurrencia tardía, la votación del lunes por parte del Colegio Electoral fue vigilada de cerca durante más de siete horas, ya que los electores individuales registraron su apoyo a la candidatura presidencial republicana o demócrata en las capitales de todo el país.

La anticipación siguió a una avalancha de demandas que alegaban que el fraude electoral y las malas acciones de los funcionarios electorales dieron la victoria de Biden en seis estados clave: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin. Estos reclamos fueron rechazados por al menos 86 jueces en todo el país, incluidos los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que provocó más de 50 derrotas judiciales para Trump y sus partidarios.

Esos estados, donde Trump luchó sin éxito contra la victoria de Biden, llamaron la atención, aunque ninguno generó problemas importantes.