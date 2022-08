Rastrean super emisores de metano en la Cuenca Pérmica

Los reguladores federales están sobrevolando grandes extensiones de Texas en busca de “super emisores” de metano, según anunció esta semana la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EU.

Los sobrevuelos de helicópteros que inspeccionan miles de operaciones de petróleo y gas en la región de la Cuenca Pérmica (Permian Basin) en el Oeste de Texas y el Sureste de Nuevo México comenzaron el pasado lunes y continuarán hasta el 15 de agosto.

Los sobrevuelos permitirán a la agencia identificar emisores de grandes cantidades de metano y exceso de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), según un comunicado de prensa.

La Permian Basin, que incluye las ciudades de Odessa y Midland, representa el 40 por ciento del suministro de petróleo del país.

La región ha producido grandes cantidades de metano y COV a lo largo de los años, lo que contribuye al cambio climático y a la mala calidad del aire, dijo el administrador de la Región 6, Earthea Nance.

El metano es un gas de efecto invernadero, por lo que su presencia en la atmósfera afecta la temperatura de la tierra y el sistema climático, según la agencia. El gas se libera durante la perforación de pozos y puede filtrarse de los equipos de petróleo y gas, además de ser emitido por fuentes naturales.

Los COV juegan un papel importante en la formación de ozono (O3) y partículas finas en la atmósfera. Bajo la luz solar, los compuestos reaccionan con los óxidos de nitrógeno emitidos principalmente por vehículos, centrales eléctricas y actividades industriales para formar ozono, que a su vez ayuda a la formación de partículas finas. La acumulación de O3, partículas finas y otros contaminantes gaseosos da como resultado un smog que reduce la visibilidad.

Los COV, que también se encuentran en miles de artículos para el hogar, pueden causar problemas en la salud a corto y largo plazo, como irritación de los ojos, la nariz y la garganta; pérdida de coordinación y náuseas; dolores de cabeza; y daño al hígado, los riñones y el sistema nervioso central, según la EPA. Algunos pueden causar cáncer en animales, mientras que se sospecha que otros causan cáncer en humanos.

Durante los sobrevuelos, la agencia utilizará cámaras infrarrojas para detectar emisiones de hidrocarburos, según el comunicado. Una vez que se detectan esas emisiones, un técnico a bordo del helicóptero anotará la hora, la ubicación del GPS y otra información sobre la fuente de la emisión. La agencia usará esos datos para identificar la instalación que emite el exceso de emisiones y hará un seguimiento con los operadores del lugar.

La agencia planea abordar el incumplimiento con sanciones significativas y remisiones al Departamento de Justicia. Busca monitorear a los infractores para verificar que estén tomando medidas correctivas para abordar las emisiones excesivas.

La reducción de las emisiones de metano es una prioridad principal en la industria del petróleo y el gas natural de Texas, dijo Todd Staples, presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Texas, en un comunicado por correo electrónico.

Los esfuerzos para identificar y reducir las emisiones han sido un “gran éxito” gracias a las inversiones de las empresas en tecnologías como cámaras de imágenes ópticas portátiles, drones, sobrevuelos, técnicas de detección y reparación de fugas y el reemplazo de válvulas neumáticas con controladores neumáticos de cero emisiones, dijo Staples. Agregó que la intensidad de las emisiones de metano en la Cuenca Pérmica ha disminuido en casi un 70 por ciento desde 2011.

El otoño pasado, la EPA propuso controles más estrictos sobre las emisiones de metano de la industria del petróleo y el gas. Y el departamento federal está considerando imponer reglas más estrictas en ciertos condados de la cuenca.

El anuncio de sobrevuelos de la agencia se produjo cuatro días después de que The Associated Press publicara una investigación que mostró que 533 instalaciones de petróleo y gas en la región están emitiendo cantidades excesivas de metano. Un portavoz de la agencia le dijo al Washington Post que el momento del anuncio no estaba relacionado con la historia de AP y que se habían realizado vuelos similares en años anteriores.