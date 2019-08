Rastrean en Arizona a presuntos asesinos

Tucson, Az.— Aún sin saber cómo pudieron escapar, las autoridades buscaron nuevas pistas el miércoles en la búsqueda de una pareja de Arizona que fue extraditada a través del país para enfrentar cargos de asesinato.

El Servicio de Marshals de EU ha estado analizando docenas de pistas desde que se informó que Blane Barksdale, de 56 años, y Susan Barksdale, de 59, habían sometido a los guardias en un vehículo de transporte en Utah el lunes.

Si bien no estaba claro si habían obtenido armas o tomado alguna de los guardias, Adams advirtió que el público debería considerarlas armados y peligrosos. Los Barksdales estaban en Blanding, Utah, el lunes por la noche cuando de alguna manera doblegaron a los guardias.

Las autoridades creen que pueden estar conduciendo por Arizona. Fueron vistos por última vez en una camioneta GMC de color rojo. El miércoles, las señales digitales en las carreteras de todo el estado mostraron alertas sobre la pareja de forajidos.

Los Barksdales fueron arrestados el 24 de mayo cerca de Rochester, Nueva York, bajo sospecha de asesinato en primer grado y otros delitos.

Jason Torgerson, sheriff del condado de San Juan, no se enteró hasta horas después sobre la fuga en Blanding, a unas 20 millas (32 kilómetros) al sur de la cárcel. No sabe exactamente dónde o cómo sucedió, dijo.